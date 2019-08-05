Могут ли сладкоежки в детстве стать алкоголиками в будущем?

Невероятно, но существует мнение, что активное потребление сладостей в детском возрасте может привести к алкогольной зависимости в будущем. Данную информацию сообщила группа европейских ученых с представителями из множества стран, принимавших участие в длительном проекте под названием IDEFICS.

Определенно присутствует связь

Вышеуказанная программа была запущена для выявления взаимосвязи между любовью к сладким продуктам в детстве и употреблением спиртных напитков во взрослой жизни.

В восьми европейских странах специалисты создали несколько наблюдательных групп, куда входило 16 тысяч человек. В проекте принимали участие люди от 7 до 17 лет. Все участники проходили опрос на выявление пищевых пристрастий, далее опрашивались родители, после чего устанавливалось наблюдение.

Итогом исследовательской деятельности стало подтверждение выводов ученых: связь между зависимостью от сладостей в детском возрасте и алкоголизмом в будущем действительно есть. Дети, питающиеся чрезмерным количеством сладких и жирных продуктов, в последующем были более склонны к употреблению спиртных напитков на постоянной основе, нежели участники из другой группы, не злоупотребляющие указанной пищей.

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Свои предположения ученые построили, исходя из ранее осуществленных опытов на животных. Благодаря полученной информации стало известно, что любовь животных к сладкому оказывает влияние на тягу к алкоголю.

Но это далеко не первые опыты, доказывающие присутствие связи между пристрастием к сладкому и развитием алкоголизма. Кроме того, ученые также подтвердили информацию о том, что чрезмерное количество сладостей в детстве может вызвать наркоманию.

Наибольшему риску подвержены те, у кого имеются родственники с вышеуказанными зависимостями. Еще один фактор развития - психологические нюансы человека. Существует два вида характеров с высоким риском образования зависимостей. Первый - люди, обладающие склонностью к депрессивным состояниям. Второй - практически противоположный характер. Люди данной категории любят все новое, они всегда готовы на различные приключения. Ввиду этого, родителям, которые наблюдают такие нюансы в поведении у своих детей, следует поставить вопрос употребления сладкого на суровый контроль.

Химическая составляющая

Сладкий вкус в данном случае играет большую роль. Вся суть в том, что он активизирует в мозге синтез «гормона счастья», - дофамина. Подобным качеством обладают спиртные напитки и наркотики.

Чрезмерное потребление сладостей провоцирует образование иных зависимостей. Ученые давно установили, что люди, бросающие пить, обретают повышенную тягу к сладкому.

Следующим образом врачи видят историю образования алкогольной болезни у любителей сладостей: в детском возрасте родственники активно кормят малышей сладким, будь то праздники или рядовой поход в магазин. По итогу у ребенка появляется стереотип, который гласит, что сладости имеют способность подарить чувство удовлетворенности. Далее, достигнув взрослого возраста, он сталкивается с более сильным провокатором выброса дофамина - алкоголь или наркотики. Ввиду этого, появляется искушение попробовать вышеуказанные вещества.

Фото: vesellushka.ru

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