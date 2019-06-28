Как правильно начать свое утро

Каждый новый день — это чистый лист, на котором вы, фигурально выражаясь, можете изобразить все что угодно. Заранее невозможно предугадать, каким именно выдастся текущий день: веселым или печальным, успешным или неудачным, но его плодотворность во многом зависит от того, как проходят самые первые часы после пробуждения. Сегодня мы поделимся советами, которые помогут сделать утро поистине прекрасным и задать позитивный тон вашему дню.



5 Лайфхаков КАК Быстро Просыпаться Рано Утром! Вы Должны ЭТО Знать!!!

Читайте также: Четыре мощных способа избежать утренней рутины и задать ритм рабочему дню

Совет № 1. Не игнорируйте будильник.

Большинство тех, кому приходится вставать по будильнику, грешат тем, что ставят с вечера не один сигнал, а сразу несколько. Иногда несчастный будильник может разрываться часами, сигнализируя о необходимости проснуться каждые 5-10 минут. Борьба за лишнее время, как правило, заканчивается плохим настроением и желанием поскорее прийти с работы и снова лечь под заветное одеяло. Для того чтобы чувствовать себя бодро, лучше всего ограничиваться одним единственным сигналом и вставать мгновенно после пробуждения, не поддаваясь соблазну задержаться в кровати еще на некоторое время.

Человеческий организм устроен таким образом, что при пробуждении он вырабатывает гормон дофамин, который запускает все процессы, заряжает энергией и устраняет чувство сонливости, а в период сна вырабатывается гормон серотонин, который отвечает за чувство удовлетворенности и счастья. Во время многочасового процесса отключения будильника организм находится в пограничном состоянии и вырабатывает одновременно сразу два гормона с полностью противоположным действием. Это губительно сказывается на здоровье и провоцирует чувство разбитости и усталости.

Читайте также: Как сделать утро добрым. 11 советов

Совет № 2. Замените социальные сети полезными утренними ритуалами

В наше время достаточно сложно представить свою жизнь без общедоступного Интернета вкупе с затягивающими социальными сетями. Многие люди сразу после пробуждения хватают в руки телефон и судорожно начинают проверять почту, мессенджеры, ленту в Инстаграм, тратя на это огромное количество ценного утреннего времени. Вместо того, чтобы тратить драгоценную энергию на социальные сети, лучше прибегнуть к многочисленным утренним ритуалам, которые не заберут жизненную энергию, а наоборот зарядят. Таких ритуалов может быть несколько: вакуум, планка, бодрящий контрастный душ, маска для лица, танцы под любимую музыку, приготовление вкусного завтрака и так далее. Выбор велик, важно выбрать наиболее подходящие варианты индивидуально для себя и наслаждаться своим невероятным утром.

Читайте также: Здоровье и красота по часам

Совет № 3. Съешь лягушку

Известный американский психолог Брайан Трейси когда-то разработал достаточно интересную теорию, касающуюся личностной эффективности. Он утверждал, что у каждого человека есть своя личная "лягушка", которую всегда очень сложно "съесть". Под лягушкой Трейси подразумевал какое-то сложное и не самое приятное дело, которое необходимо сделать, но из-за лени и прокрастинации ничего не выходит. Психолог советовал сделать такое дело утром. После его выполнения день становится прекраснее, а жизнь начинает играть новыми красками, поскольку все самое неприятное уже позади.

Фото: islam-russia.com