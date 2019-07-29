Завтрак есть, а фигуры нет: ошибки утреннего питания

Сегодня многие стараются уделять особое внимание своему первому приему пищи, помня, что завтракать нужно обязательно, а при этом еще вовремя добраться на работу или учебу. Именно по этой причине мы берем кофе с собой и делаем бутерброд на скорую руку, только вот со временем начинаем замечать, что фигура выходит из-под контроля. Давайте подумаем, почему именно завтрак играет большую роль в этом деле.

Отказ от белков

Первая проблема таких людей - отсутствие белков. Нет, не обязательно завтракать изысканным блюдом, ведь можно поесть утром обычные яйца. Диетологи настоятельно рекомендуют не избегать мяса и остальных продуктов, которые содержат белок, особенно утром. Такие продукты дают возможность насытиться и защищать от переедания.

Быстрые углеводы

Также на испорченную форму влияют углеводы, но только те, которые считаются неправильными, или быстрыми. В детстве нам дают на завтрак различные блинчики, оладушки и другую выпечку, а привычка детства многих преследует и во взрослом возрасте. Таким образом, обмен веществ только усложняется.

Конечно, выпечка богата клетчаткой, однако в ней еще есть те самые ненужные углеводы. Вообще, углеводов не нужно бояться, только есть необходимо правильные медленные углеводы, которые пойдут только на пользу организму и фигуре. Для их переваривания организм потратит больше времени и затратить больше калорий.

Поздний завтрак

Проблемой является еще и поздний завтрак. Идеально, когда человек завтракает в течение двух часов после пробуждения. Не стоит откладывать прием пищи на более позднее время, потому что это грозит ночным перееданием, которое отражается на фигуре.

Быстрозавариваемые каши

Один из любимых завтраков - это быстрозавариваемые каши. Но эта еда только с виду кажется питательной и здоровой, и туда практически всегда добавляют сахар. А еще это быстрые углеводы. Это же правило применимо к таким завтракам, как мюсли.

Кофе с собой

Люди, которые выбирают вариант поспать подольше и не завтракать дома, все же, завтракают утром. По пути на работу они быстро забегают в ближайшую кофейню и берут с собой кофе с сэндвичем, чтобы подкрепиться до работы. Безусловно, данный поступок позволит сэкономить лишние минуты, только через некоторое время после еды вновь ощутится голод. Все дело в том, что мозг недополучил информацию о том, что человек поел, потому что отвлекся на окружающую обстановку и завтрак был из неправильных углеводов.

По этим причинам наше тело не хочет быть в форме и требует неторопливого, правильного и полноценного завтрака в домашних условиях.

Фото: heroine.ru

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