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Автор Анна Стрельцова

Полезные свойства чеснока

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Для старшего поколения чеснок всегда являлся прекрасным средством борьбы со многими болезнями: он помогает защищаться от простуды, укрепляет иммунитет, положительно влияет на работу пищеварительной системы, борется с паразитами и не позволяет им размножаться в организме человека. Полезные свойства чеснока делают его универсальным народным средством для лечения часто встречаемых заболеваний. Какие еще есть плюсы у чеснока?


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В нем содержится большое количество полезных веществ, положительно влияющих на общее состояние организма. Чеснок не обгоняет лук по данным параметрам, но в его  состав входит  марганец, клетчатка, железо, медь и даже витамины В и С. Насыщение тела данными веществами помогает организму быстрее восстанавливаться после болезней, иметь сильную защиту перед вирусами и не давать им сильно воздействовать на него во время эпидемий, начинающихся в зимнее время. 

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Чеснок способен укреплять иммунитет благодаря наличию упомянутого выше витамина С. Его высокое содержание позволяет укреплять иммунную систему, бороться с проявлением симптомов гриппа и простуды, помогать в лечении и защищать от повторного заражения. Проводились специальные исследования, указывающие на процент результативности чеснока при борьбе и защите от простудных заболеваний. Они показали, что регулярное употребление его долек или добавление их в пищу в большом количестве позволяет защитить организм на более, чем пятьдесят процентов.

Самыми распространенными заболеваниями по всему миру являются болезни сердечно-сосудистой системы и повышенное давление у лиц различного возраста. Исследования, проведенные в последнее время, показывают, что систематическое употребление нескольких зубчиков чеснока в день позволяют уменьшить уровень холестерина на десять процентов.

Потребляя чеснок, вы также получаете: снижение артериального давления, профилактику атеросклероза и снижение активности триглицеридов - а все это напрямую влияет на здоровье сердца.

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Чеснок может благотворно влиять на состояние кожного покрова, бороться с признаками старения. В его силах убрать пигментацию. Кожа может стать более подтянутой, воздействие солнечных лучей будет не так сильно влиять на её внешний вид.

Регулярное нанесение масок из тертого чеснока улучшает цвет кожи, уменьшает количество прыщей.

Плохая экология, грязный воздух - причины появления неровностей или тусклости кожного покрова. При правильном питании, сбалансированной диете с добавлением чеснока в основные блюда за короткие сроки можно справиться с множеством проблем.

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До включения в рацион чеснока нужно посоветоваться с врачом. Чеснок категорически противопоказан при каких-либо заболеваниях ЖКТ, таких как: язве желудка и 12-перстной кишки, проблемами с печенью, поджелудочной железой, гастрите, а также эпилепсии, геморрое, болезни почек, астме и даже беременности.

Если человек страдает от пониженного давления, лучше так же отказаться от его регулярного приема в пищу. Чеснок понизит и без того низкое артериальное давление.

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Фото:m.sabah.com.tr 

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Темы чеснок народная медицина полезные свойства чеснока
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