"Мойте руки" - не пустые слова, а защита от паразитов

Яйца паразитов попадают в почву, там дозревают, а потом через немытые руки, фрукты и овощи попадают в организм человека. Их можно принести домой на ботинках, а маленькие дети, ползая потом по полу, могут заразиться паразитами. При употреблении плохо промытой зелени, через контакт с бродячими животными также можно подцепить паразитов. Кроме этого, можно заразиться через недостаточно термически обработанные рыбу и мясо.



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Об этом "Правде.Ру" рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Денис Буханцев.

Читайте начало интервью:

Паразиты: их виды и пути заражения ими

Как влияют паразиты на человека

— Денис Михайлович, антипрививочные лобби и просто всякие присоединившиеся к ним часто говорят, что вакцинация неэффективна и даже вредна. А как вы сказали, причиной плачевных последствий вакцинации с большой долей вероятности могут быть паразиты.

— Вполне возможно. Значит, люди перед вакцинацией были недообследованы. Нужно лучше обследовать людей, хотя многих паразитов достаточно сложно выявить.

— Как можно понять, что человек заразился паразитами?

— Есть очень интересный момент. В личиночную стадию при многих паразитозах у человека присутствуют достаточно стереотипные проявления. Для всех них характерно в первую очередь, что человека лихорадит — гектическая, ремиттирующая лихорадка, до очень высоких цифр температура может подниматься.

Второй момент — всегда увеличиваются лимфатические узлы, лимфаденопатия может быть одной группы и всех групп. А лимфатические узлы очень легко пропальпировать, когда к врачу приходишь на консультацию.

Всегда развивается артрология, миология — боли в мышцах и суставах.

Всегда есть аллергическая реакция. Это может быть кожный зуд, кожные высыпания, потому что в организм попадает чужеродный организм, его белки сильно отличаются от наших. Нагрузка антигенами возбудителя повышается, и иммунная система на них реагирует. И проявляться это может даже какими-то упорными возвратными крапивницами, которые трудно снимать антигистаминными препаратами, мазями, ничего не помогает.

В крови в личиночную стадию всегда присутствует эозинофилия. В общем анализе крови наши клетки гранулоциты и эозинофилы будут реагировать и очень сильно. Допустим, при печеночном сосальщике, при фасциолезе может быть эозинофилия до 90 процентов. Это огромная нагрузка. И легочный синдром, абдоминальный синдром, — это классика в личиночную стадию.

Если пропустить тот момент, когда это только развивается, то наступает хроническая стадия. Уже взрослые особи обитают в пораженном организме. И начинаются уже настоящие сложности, потому что наблюдается очень большой полиморфизм клинических проявлений. Паразиты будут имитировать заболевание или группы заболеваний, смотря в каких тканях они обитают.

К примеру, аскариды очень подвижны и любят проникать в другие анатомические области, в отверстия всевозможные. Они могут легко имитировать нам приступ аппендицита, холецистита, панкреатита. Если человек оперирован на кишечнике, к примеру, они очень любят проникать и разрывать швы. Могут вызывать перфорацию кишечника.

— А зачем они это делают?

— Вот такая особенность их поведения, они достаточно активны. Слава Богу, аскаридоз может через 9-12 месяцев пройти самостоятельно. Но сложность в том, что в хроническую стадию очень сложно заподозрить, что все эти проявления: запоры хронические, диарея, анемия или приступ аппендицита, з могут быть связаны именно с гельминтами, с глистами, грубо говоря.

При токсокарозе, который очень часто развивается, это может проявляться в виде бронхита, пневмонии, вплоть до бронхиальной астмы. Страдают в основном дети, потому что они в земле играют больше, а потом грязные руки тащат в рот охотнее, чем взрослые. Слава Богу, на рентгене можно увидеть характерные эозинофильные очаги, поэтому все-таки можно их выявить.

— Можно ли вылечиться полностью?

— На самом деле не так все страшно, как в книжках описано, потому что описывается обычно типичная клиника, иногда очень все это скрыто и вяло протекает. Что касается обнаружения, есть разные подходы. Есть микроскопия — лабораторное обследование любых биологических материалов: мокроты, мочи, кала, — для выявления яиц. Есть у нас и серологическая диагностика, когда мы сдаем так называемые антитела.

Что касается лечения, для многих возбудителей описаны, разработаны и эффективно применяются различные схемы лечения. Но в России нет такого понятия, как профилактическое лечение. Лечится по факту, когда есть установленный возбудитель, то есть при лабораторно подтвержденном выявлении яиц либо фрагментов и частей.

Тогда к врачу-инфекционисту, паразитологу человек обращается, потому что одной универсальной таблетки нет. На разные группы возбудителей разные группы препаратов влияют по-разному. Какие-то лучше убивает нематод, другие — цестод, есть препараты, которые действуют только на простейших и т. д.

От этого будут зависеть схема лечения, длительность лечения и наблюдение диспансерное. Самолечением ни в коем случае заниматься не стоит, ведь все эти препараты жутко токсичные. Они влияют на систему кроветворения, разрушают клетки печени, могут влиять на почки. Поэтому только по показаниям, имея подтвержденный факт, будет назначен препарат, доза, кратность и длительность лечения.

— Денис Михайлович, невозможно удержаться не попробовать клубнику с грядки. Ну и все остальные прелести этого прекрасного времени года... Дайте совет нашей аудитории, как можно обезопасить себя от всех этих неприятных соседей.

— На самом деле, как это ни банально звучит, в первую очередь в основе профилактики лежит соблюдение правил личной гигиены, то есть мыть руки после работы с землей, в саду-огороде, после прогулки с собакой или каких-то упражнений.

Второе главное — это правило соблюдения технологий приготовления пищи. Мы должны варить, жарить определенное время, правильными должны быть посол, копчение, вяление.

Зелень надо хорошо мыть. Вообще рекомендуется зелень не только мыть тщательно под проточной водой, но желательно ошпаривать кипятком. Но, опять же, ошпаривай, не ошпаривай, воздействие кипятка даже в течение пяти минут может не убить ни цисты простейших, ни яйца гельминтов. И, конечно же, надо прививать детям правила личной гигиены.

Беседовала Лада Коротун

К публикации подготовил Юрий Кондратьев