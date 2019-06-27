Как влияют паразиты на человека

Распознать паразитов в организме очень сложно. Профилактики против паразитов нет. Заболевание лечится по факту. Таким образом, призыв "мойте руки перед едой" по-прежнему актуален. На территории России обитает около 70 видов паразитов. Путей проникновения их в организм множество: через воду, в том числе через некипяченую из-под крана. Цисты лямблии не задерживаются ни одним бытовым фильтром.



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Паразитами можно заразиться во время купания либо питья воды в различных водоемах. Особенно эта опасность возрастает, если речка или озеро находится рядом с какой-либо фермой. Но в подавляющем большинстве — это заболевание грязных рук.

Об этом "Правде.Ру" рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Денис Буханцев.

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Паразиты: их виды и пути заражения ими

— Денис Михайлович, какие виды паразитов и заболеваний, возбудителями которых они являются, наиболее распространены в средней полосе России?

— На территории России, по различным источникам информации, распространено около 70 видов возбудителей. Наиболее частые - это, наверное, энтеробиоз. В детских и других в закрытых учреждениях он циркулирует очень хорошо. Всем известные аскаридоз и описторхоз встречаются.

Раньше, в советские времена, были большие государственные программы по борьбе с тениозом и тениаринхозом — это бычий и свиной цепни. Поэтому на фермах был тотальный ветконтроль. Эти паразиты встречаются там периодически.

Эхиноккоз же связан с охотой, с выделкой шкур. Это может быть там, где есть кожевенное производство или охотхозяйство. На фермах свиноводческих и крупного рогатого скота все это циркулирует. Фасциола тоже там бывала.

Сложно найти какие-то конкретные цифры, где, кого, сколько и как. Но основных я перечислил, рассказал о самых распространенных.

— Аскариды действительно похожи на червей? Как они выглядят? И каков размер этих и других паразитов? Можно ли их увидеть невооруженным глазом?

— Аскариды — действительно, круглые черви. Они обитают в тонком кишечнике. Самка аскариды может вырастать до 25 сантиметров, а самцы — маленькие. Острицы, вызывающие энтеробиоз, очень маленькие. Самки до полутора сантиметров максимум, а самцов особо не разглядишь. Сосальщики — тоже достаточно маленькие.

Вот лентецы и цестоды, дифиллоботриоз, допустим, широкий лентец, которым можно через рыбу заразиться и через них получить заболевания тениоз и тениаринхоз, уже намного больше, а бычий и свиной цепень — просто великаны. Бычий цепень может достигать до 13-14 метров в кишечнике, свиной до трех-четырех метров может вырастать. Большая проблема в том, что по яйцам в кале их не отличишь друг от друга, можно только по членикам отдифференцировать.

— Есть какие-то специальные анализы?

— Да, есть такие анализы. Всегда и везде говорится о том, что в первую очередь это копроовоскопия. Мы говорим именно про кишечную локализацию, наиболее частую. Это исследования фекалий на предмет яиц гельминтов, цист простейших либо на обнаружение фрагментов их тел, тех же самых члеников, либо умерших соматов, которые самостоятельно отошли либо на фоне лечения. Есть серологические методики.

— Что происходит в организме человека, которому не посчастливилось заразиться паразитами? Чем это чревато?

— Паразиты обитают в тонкой кишке...

— Они высасывают кровь?

— Нет, они кровью не питаются. Допустим, те же самые цестоды не гематофаги совсем, им кровь неинтересна, они действуют по-другому. Когда паразит проникает в организм человека, происходит несколько стадий. Сначала это личиночная форма, потом — юная форма, потом — половозрелая взрослая особь.

У паразитов очень много механизмов патогенетического воздействия, то есть негативного воздействия на организм хозяина. В первую очередь, это механическое воздействие. Цестоды вооружены всевозможными крючьями, присосками, у них есть режущие пластины, кутикулярные шипики, в результате происходят механическое повреждение ткани, раздражение, болевые ощущения.

Кроме того, все паразиты очень сильно влияют на полезных обитателей кишечника, желудочно-кишечного тракта. Они очень сильно влияют на ферментативный процесс переваривания. Им надо питаться, поэтому они очень сильно обкрадывают организм хозяина, забирают витамины, питательные вещества, микроэлементы.

Допустим, бычий и свиной цепни вырабатывают специальный фермент, который блокирует у человека фактор Касла и витамин В12. С этими возбудителями он в принципе не усваивается, развивается гипохромная микроцитарная В12-дефицитная анемия. Паразит не имеет пищеварительной системы, он всасывает всей поверхностью тела.

Потом — рефлекторное влияние. Паразиты раздражают организм, поэтому будут боли, спазмы, метеоризм, запор и диарея. Продукты жизнедеятельности паразитов оказывают токсическое влияние на пищеварительную систему, а в первую очередь — на нервную систему.

Многие из них угнетают иммунную систему, Т-клеточное звено иммунитета, к примеру, аскаридоз. А при угнетении Т-клеточного звена могут быть неэффективны вакцины. Паразиты снижают количество защитных антител, поэтому вакцина становится неэффективной.

Некоторые из паразитов могут доводить до возникновения онкологии.

Беседовала Лада Коротун

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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