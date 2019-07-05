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Автор Редакция health.pravda.ru

Доктор: не вакцинируя ребенка, родители нарушают его права

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Все, что нужно знать обычному человеку о вакцинации, "Правде.Ру" рассказала академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Лейла Намазова-Баранова.


Должны ли школа спрашивать у родителей разрешения о прививках?

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— Лейла Сеймуровна, родители ведь бывают разными, некоторые не разрешают своим детям делать прививки, переливать кровь, оказывать другую медицинскую помощь. Этому бывают разные, в том числе религиозные причины…

— Ну, это только "Свидетели Иеговы", эта секта запрещена в Российской Федерации.

— Иногда даже вполне современные люди просто отказываются, потому что считают, что вакцинация вредна или опасна.

— Действительно, в случаях с детьми все зависит от родителей. Ведь ответственными за здоровье и развитие ребенка являются родители, причем оба. Другое дело, что задача врача — грамотно ответить на вопросы родителя, дать разъяснения, предоставить достоверную информацию. А задача родителя — принять решение.

Но многие родители забывают о том, что, принимая решение, например, ребенка не вакцинировать, они в этот момент нарушают одно из его основных прав, которое закреплено, между прочим, в Конвенции о правах ребенка, быть защищенным от всего, от чего он может быть защищенным.

Если родители принимают решение и не прививают ребенка вакциной, которая предотвратит инфекцию, а ребенок потом заболевает, оглохнет, например, или даже умрет, кто ответственность несет? Родитель. Но почему-то вся ответственность в конечном итоге переваливается на тех врачей, которые не спасли ребенка. Хотя корень причины находится именно в отсутствии вакцинации.

Родители должны иметь ответственную позицию. Вот я, например, со своими детьми на прививку ходила всегда сама. Перед прививкой у ребенка всегда спрашивают, болеет ли кто-то в семье. Потому что, естественно, если накануне бабушка залихорадила, риск того, что ребенок находится в продроме, очень высок, он тоже получил какую-то инфекцию, которая разовьется через несколько часов.

Но ни один из детей никогда вам не скажет, что у него в семье кто-то болен. Для этого нужен взрослый. Именно для этого в информированном согласии, которое вам передается из школы, вы должны отметить, предположим, что в данный момент в семье кто-то болеет респираторной инфекцией.

Или накануне, например, вводили ребенку какие-то препараты, которые могут изменить иммунный ответ или еще что-то. То есть вы как родитель тоже должны ответственно отнестись к этому моменту. Желательно, конечно, чтобы любой родитель присутствовал на вакцинации с ребенком.

С другой стороны, я не снимаю ответственность с медицинских работников, которые не всегда все выполняют правильно в плане массовой вакцинации в школе и детском саду. Скажем, подростков никогда не надо вакцинировать стоя, выстраивать в зале спортивном или еще где-то в линейку и прививать по конвейеру. Это неправильно.

Надо, чтобы каждый подросток заходил в кабинет, чтобы он сидел, потому что молодые люди вообще часто падают в обморок просто от забора крови. Вегетативная реакция не позволяет им устоять на ногах, когда они видят иголку или, тем более, капельку крови. И если кто-то потеряет сознание, то и у других-то это вызовет ответную реакцию. Этого не нужно допускать — это неправильно с точки зрения медицинского, педиатрического подхода. Нужно правильно организовать вакцинальный процесс в каждом конкретном случае.

— В последние 50 лет очень усилилась миграция населения, особенно в XXI веке. Сейчас к нам очень большой приток из стран, менее благополучных, более проблемных, в основном среднеазиатских стран. На соседней Украине огромные проблемы из-за кори. Можно ли как-то на границе делать прививки?

— На границе делать прививки — это, конечно, утопия. Другое дело, что можно у всех мигрантов сегодня требовать медицинский документ, подтверждающий их вакцинальный статус. В случае отсутствия они должны подлежать обязательной вакцинации, которая для нашей страны на сегодняшний день принята.

Соответственно, на Украине перестали делать прививки фактически в начале 2000-х, и, по данным с официального сайта Всемирной ассоциации здравоохранения, официальный уровень привитости населения Украины — всего 29 процентов вместо положенных 95. Но и этот официальный уровень может быть сильно завышен.

По данным доктора Комаровского и его клиники, реально уровень вакцинации там может быть даже в два раза ниже. Они не защищены от инфекций, поэтому сегодня там бушуют эпидемии. Конечно, это большая угроза для нас, прежде всего как раз для наших непривитых граждан. Переболеть во взрослом возрасте ветрянкой или паротитом намного тяжелее, и потенциально это большая угроза для жизни и здоровья. А детям не быть защищенными от дифтерии или полиомиелита — просто катастрофа.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Интервью было проведено на полях ПМЭФ-2019

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