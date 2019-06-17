8 доказательств полезности яблок

Яблоки — невероятно полезные фрукты, которые занимают почетное место в здоровом рационе. Они заслужили репутацию идеального продукта для перекуса и стали основой многих специализированных диет, призванных помочь в борьбе за идеальную фигуру.

Чем полезны яблоки?

Сегодня мы расскажем о преимуществах яблок для здоровья и похудения, о которых должен знать каждый.

Яблоки понижают уровень холестерина

Одно яблоко среднего размера содержит около четырех граммов клетчатки.

Научно доказано, что растворимая клетчатка снижает уровень "плохого" холестерина и повышает уровень "хорошего" холестерина в среднем на 4 %.

Яблоки прекрасно насыщают

Клетчатка, которая содержится в яблоках позволяет на протяжении длительного времени не испытывать чувство голода.

Более того, в среднем яблоке содержится всего 95 калорий, но этот маленький фрукт хорошо насыщает и является идеальным вариантом полезного перекуса.

Яблоки помогают похудеть

Одним из компонентов кожуры яблока (в котором также содержится большая часть клетчатки) является так называемая урсоловая кислота, которая напрямую связана с уменьшением риска ожирения.

К тому же пектин, который содержится в данных фруктах, также влияет на потерю веса.

Они могут помочь с проблемами дыхания

Пять и более яблок в неделю (меньше, чем яблоко в день!) способны улучшить функции легких и облегчить дыхание. Исследование, проведенное в 2007 году, показало, что женщины, которые едят много фруктов, реже болеют астмой.

Яблоки повышают вашу иммунную систему

Яблоки считаются хорошим источником витамина С, который напрямую влияет на иммунную систему. В одном фрукте среднего размера содержится более 8 миллиграммов витамина, что составляет примерно 14 процентов от ежедневной рекомендуемой нормы. Достаточно употреблять хотя бы 1-2 яблока в день, чтобы существенно повысить свои шансы на здоровую жизнь без сезонных болезней.

Яблоки помогают бороться с раком

В 2004 году французское исследование показало, что химическое вещество в яблоках помогает предотвратить рак толстой кишки. А в 2007 году исследование, проведенное в Корнелльском университете, выявило дополнительные соединения, называемые тритерпеноидами, которые, по-видимому, борются с раком

печени,

толстой кишки

и молочной железы.

Яблоки снижают риск диабета

Исследование 2012 года, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что

яблоки,

а также

груши

и черника

в рационе снижают риск развития диабета 2 типа. Это происходит из-за класса антиоксидантов, антоцианов, которые также ответственны за красный, фиолетовый и синие цвета во фруктах и ​овощах.

Они полезны для вашего мозга

Научно доказано, что яблоки помогают улучшить функцию памяти, способствуют более успешному запоминанию новой информации, а также снижают риск развития болезни Альцгеймера.

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