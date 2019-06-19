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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Продукты питания, помогающие улучшить настроение

Здоровье » Здоровье и профилактика

С точки зрения химии за наше хорошее настроение отвечает вещество, называющееся серотонин. Оно помогает избегать депрессии и апатии. Существует ряд продуктов, которые способствуют его повышению, а значит являются прямым источником хорошего настроения. В данной статье мы расскажем о некоторых из подобных продуктов питания, делающих всех нас чуть более счастливыми.

Продукты питания, помогающие улучшить настроение

Шпинат избавляет от уныния

Еда, улучшающая настроение вовсе не должна быть сладкой или неполезной. Шпинат — продукт, обладающий множество полезных свойств, в числе которых — избавление от уныния.

Происходит это из-за высокого содержания в нем магния, который отвечает за поддержания уровня серотонина. Шпинат часто используют в качестве

  • приправ,
  • для приготовления супов и салатов.

Рекомендуется кушать шпинат вместе с пищей белкового типа, так как шпинат способствует улучшенному усвоению последней.

Шоколад повышает уровень серотонина

То, что шоколад поднимает настроение, — общеизвестный факт. Возможно именно из-за его способности повышать уровень серотонина нам так часто хочется шоколада в холодное время года, когда солнца не видно, а погода настроена весьма недружелюбно.

Главное не перебарщивать с дозой шоколада, ведь он содержит очень много сахара. Также стоит отдавать предпочтение темному шоколаду вместо молочного и белого, поскольку в первом процент содержания какао выше семидесяти процентов, а этот ингредиент и является отвечающим за улучшение настроения. Молочный и уж тем более белый шоколад являются вместилищем огромного количества сахара — ничего больше.

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Молоко — не напиток, а еда

Молоко обладает высокой жирностью и относиться к нему нужно не как к напитку, а как к еде. Однако стакан молока насыщает организм витаминами группы В, которые отвечают за укрепление нервной системы.

Конечно, найти натуральное молоко нынче не очень простая задача, однако существуют магазины натуральных продуктов, в которых можно найти настоящее свежее молоко.

Кокос

Кокос обладает схожим эффектом с молоком, имея в своем составе витамины тех же групп. Кроме того, в кокосе содержится целый набор химических элементов:

  • от калия и фосфора
  • до меди и йода.

Поэтому данный фрукт не только вкусен, но еще и весьма полезен.

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Стручковый перец

Особенно хорошо поднимает настроение жгучий перец, и вовсе не из-за своих вкусовых качеств. Дело в том, что в его составе находится

  • капсаицин,

отвечающий за выработку эндорфинов в организме. Разумеется, необязательно есть жгучий перец в сыром виде, можно использовать его в качестве приправы, добавлять в супы или даже салаты.

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8 продуктов для хорошего настроения
Куратор: Елена Андреева
Темы печень здоровье продукты питания полезные продукты правильное питание
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