Что такое деменция?

Деменция представляет собой комбинацию нескольких симптомов, которые связаны со снижением способности мозга и его функций. Могут наблюдаться снижение мышления, памяти, познания, языковых навыков, понимания и суждения. Со временем люди с деменцией могут иметь проблемы с контролем своих эмоций или поведения. Они нуждаются в помощи своей семьи, друзей или опекунов при принятии решений, а также могут в конечном итоге стать апатичными к их среде. Причина слабоумия заключается в повреждении структуры мозга.

Эпидемиология

Деменция является распространенным заболеванием. Прогнозируется, что с ростом численности пожилых людей и продолжительностью жизни число людей с деменцией будет расти в течение следующих трех десятилетий. Обычно деменция встречается у людей старше 65 лет. Реже она диагностируется в возрасте до 40 лет. К 80 годам страдает каждый пятый, а к моменту смерти у каждого третьего будет деменция. Деменция чаще встречается у женщин, чем у мужчин.

Симптомы

Люди с деменцией страдают от нескольких симптомов, которые указывают на снижение умственных способностей с течением времени. Области мозга, затронутые деменцией, включают те, которые используются для языка, памяти, восприятия, эмоционального поведения и личностных и когнитивных навыков, включая абстрактное мышление, вычисления или суждения.

Начальные симптомы

Первым симптомом обычно является забывчивость. Забывчивость нормальна в определенной степени. Стадия между нормальной забывчивостью из-за старения и откровенной деменции называется легкой когнитивной недостаточностью. При деменции люди обычно забывают последние события или разговоры.

Другие начальные симптомы включают в себя:

Сложность в многозадачности. Большинство людей сталкиваются с трудностями в фокусировке или концентрации, что затрудняет выполнение более чем одной задачи за раз.

Трудности в решении проблем, принятии решений.

На ранних стадиях пациенты с деменцией испытывают трудности с выполнением задач, которые требуют некоторого обдумывания, но которые раньше приходили легко.

Ранняя деменция также характеризуется потерей интереса к вещам, которыми люди раньше наслаждались. Существуют изменения личности, такие как потеря социальных навыков, которые могут привести к ненадлежащему поведению в компании.

Симптомы прогрессирующей деменции

С прогрессирующим слабоумием симптомы становятся более очевидными и мешают повседневной жизни. Пациенты могут жаловаться на изменения в типах сна, при этом распространена бессонница, трудности в выборе подходящей одежды, приготовлении пищи и вождении. Они могут забыть свою историю жизни и осознание себя и подробности происходящего. У некоторых людей с прогрессирующим слабоумием могут развиться бред, галлюцинации и агрессивное поведение.

Симптомы тяжелой деменции

Люди с тяжелым слабоумием не могут выполнять основные повседневные действия, такие как прием пищи, соблюдение гигиены и т. д. Они не могут узнавать друзей и членов семьи или понимать язык. Это может сопровождаться недержанием мочи и затруднениями при глотании.

Фото: dobradom.com

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