Множественная миелома: симптомы, диагностика, лечение

Множественная миелома - это форма рака, которая поражает костный мозг. Недуг также называют болезнью Калера в честь австрийского патолога Отто Калера, который впервые описал это состояние. При множественной миеломе клетки плазмы, которые секретируют антитела, становятся аномальными и продуцируются в большом количестве. Эти аномальные плазматические клетки, или клетки миеломы, производят большое количество аномального антитела (иммуноглобулина), называемого парапротеином, или М-белком. Этот ненормальный иммуноглобулин неэффективен в борьбе с инфекцией, а также мешает выработке нормальных иммуноглобулинов.

Симптомы

Симптомы множественной миеломы обычно не проявляются на ранних стадиях заболевания, которое часто выявляется или диагностируется только в результате рутинных анализов крови и мочи. Однако по мере прогрессирования состояния различные серьезные симптомы могут проявляться и влиять на множественные участки тела, поэтому это состояние называют множественной миеломой.

Примеры этих симптомов включают в себя:

Боль в костях. При множественной миеломе аномальные плазматические клетки (миеломные клетки) вырабатываются в больших количествах, а они, в свою очередь, продуцируют аномальные антитела. Клетки пролиферируют и расширяются по всему костному мозгу, в конечном итоге повреждая кость, которая может стать болезненной. Наиболее частые места боли в костях включают позвоночник, поясницу, грудную клетку и бедра. Боль тупая, ноющая, постоянная и может усиливаться при ударе или движении.

Восприимчивость к переломам костей. По мере прогрессирования онкозаболевания кости становятся все более тонкими, хрупкими и склонными к переломам. Большинство переломов связаны с позвоночником. Перелом позвонков может привести к тому, что сегменты столба будут сжиматься и сдавливаться. Это может вызвать сдавливание нервов спинного мозга, а значит, приводит к боли, онемению и слабости в нижних конечностях. Сжатие спинных нервов также может вызвать проблемы с недержанием мочи.

Генерализованные симптомы множественной миеломы включают необъяснимую усталость, боль в костях и потерю веса.

Анемия. Сама множественная миелома или лечение этого заболевания могут снизить количество эритроцитов и вызвать анемию, что приводит к слабости, усталости и одышке.

Низкий иммунитет или рецидивирующие инфекции. Распространение клеток миеломы по всему костному мозгу также истощает лейкоциты, снижает иммунитет и обеспечивает уязвимость пациента к инфекциям.

Тенденции кровотечения и кровоподтеков. Тромбоциты крови, которые участвуют в процессе свертывания крови, также образуются в костном мозге, и множественная миелома может привести к истощению количества тромбоцитов и увеличению склонности к кровоподтекам и кровотечению.

Повреждение почек.

Диагностика

Диагноз обычно основан на результатах анализа крови, которые указывают на аномально высокий уровень белков и наличие раковых клеток. Моча проверяется на наличие аномальных белков, продуцируемых клетками миеломы. Эти белки могут повредить почки, а анализ мочи может показать уровень присутствующих белков. Биопсия костного мозга обычно проводится для подтверждения диагноза и включает удаление небольшого образца кости для исследования.

Лечение

Множественная миелома не подлежит лечению, поэтому внимание направлено на то, чтобы задержать прогрессирование рака и облегчить симптомы.

Фото: obs.line-scdn.net

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