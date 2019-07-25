Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Психотерапия Диета Флебология Профилактика Методы диагностики Первая помощь
Автор Александра Балан-Сенчук

Множественная миелома: симптомы, диагностика, лечение

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Множественная миелома - это форма рака, которая поражает костный мозг. Недуг также называют болезнью Калера в честь австрийского патолога Отто Калера, который впервые описал это состояние. При множественной миеломе клетки плазмы, которые секретируют антитела, становятся аномальными и продуцируются в большом количестве. Эти аномальные плазматические клетки, или клетки миеломы, производят большое количество аномального антитела (иммуноглобулина), называемого парапротеином, или М-белком. Этот ненормальный иммуноглобулин неэффективен в борьбе с инфекцией, а также мешает выработке нормальных иммуноглобулинов.

Симптомы

Симптомы множественной миеломы обычно не проявляются на ранних стадиях заболевания, которое часто выявляется или диагностируется только в результате рутинных анализов крови и мочи. Однако по мере прогрессирования состояния различные серьезные симптомы могут проявляться и влиять на множественные участки тела, поэтому это состояние называют множественной миеломой.

Примеры этих симптомов включают в себя:

  • Боль в костях. При множественной миеломе аномальные плазматические клетки (миеломные клетки) вырабатываются в больших количествах, а они, в свою очередь, продуцируют аномальные антитела. Клетки пролиферируют и расширяются по всему костному мозгу, в конечном итоге повреждая кость, которая может стать болезненной. Наиболее частые места боли в костях включают позвоночник, поясницу, грудную клетку и бедра. Боль тупая, ноющая, постоянная и может усиливаться при ударе или движении.

  • Восприимчивость к переломам костей. По мере прогрессирования онкозаболевания кости становятся все более тонкими, хрупкими и склонными к переломам. Большинство переломов связаны с позвоночником. Перелом позвонков может привести к тому, что сегменты столба будут сжиматься и сдавливаться. Это может вызвать сдавливание нервов спинного мозга, а значит, приводит к боли, онемению и слабости в нижних конечностях. Сжатие спинных нервов также может вызвать проблемы с недержанием мочи.

  • Генерализованные симптомы множественной миеломы включают необъяснимую усталость, боль в костях и потерю веса.

  • Анемия. Сама множественная миелома или лечение этого заболевания могут снизить количество эритроцитов и вызвать анемию, что приводит к слабости, усталости и одышке.

  • Низкий иммунитет или рецидивирующие инфекции. Распространение клеток миеломы по всему костному мозгу также истощает лейкоциты, снижает иммунитет и обеспечивает уязвимость пациента к инфекциям.

  • Тенденции кровотечения и кровоподтеков. Тромбоциты крови, которые участвуют в процессе свертывания крови, также образуются в костном мозге, и множественная миелома может привести к истощению количества тромбоцитов и увеличению склонности к кровоподтекам и кровотечению. 

  • Повреждение почек.

Диагностика

Диагноз обычно основан на результатах анализа крови, которые указывают на аномально высокий уровень белков и наличие раковых клеток. Моча проверяется на наличие аномальных белков, продуцируемых клетками миеломы. Эти белки могут повредить почки, а анализ мочи может показать уровень присутствующих белков. Биопсия костного мозга обычно проводится для подтверждения диагноза и включает удаление небольшого образца кости для исследования.

Лечение

Множественная миелома не подлежит лечению, поэтому внимание направлено на то, чтобы задержать прогрессирование рака и облегчить симптомы.

Фото: obs.line-scdn.net

Читайте также: 

Формула здоровых суставов

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы болезнь симптомы множественная миелома
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Множественная миелома: симптомы, диагностика, лечение
Здоровье
Почему не лечатся излечимые болезни
Здоровье и профилактика
Борьба с атеросклерозом народными средствами
Новости Все >
"Левада-центр": 68% россиян одобряют деятельность Путина
Вооруженное нападение на белорусского дипломата в Турции
В прошлом году туристы потратили в Москве 864 млрд рублей
Microsoft по ошибке выпустил в релиз тестовую сборку Windows 10
ОП Петербурга обеспечит наблюдение за выборами на "дачных" участках
Жириновский предложил расширить полномочия и состав Мосгордумы
Москалькова призвала пойти навстречу кандидатам в МГД
ФСБ защитит электронные паспорта россиян с помощью криптографии
Поклонская перейдет в комитет Госдумы по международным делам
Несколько рецептов протеиновых салатов
Последние материалы
Вооруженное нападение на белорусского дипломата в Турции
Почему не лечатся излечимые болезни
В прошлом году туристы потратили в Москве 864 млрд рублей
Борьба с атеросклерозом народными средствами
Мнение: украинских детей воспитывают для войны с Россией
Microsoft по ошибке выпустил в релиз тестовую сборку Windows 10
ОП Петербурга обеспечит наблюдение за выборами на "дачных" участках
Жириновский предложил расширить полномочия и состав Мосгордумы
Москалькова призвала пойти навстречу кандидатам в МГД
ФСБ защитит электронные паспорта россиян с помощью криптографии
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Евросоюз
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль

Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.

Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Бузову назвали "некрасивой женщиной с грубыми чертами лица"
Шоу-бизнес
Бузову назвали "некрасивой женщиной с грубыми чертами лица"
Военные новости
Истребители Южной Кореи открыли огонь по российским самолетам
Общество
ВВС раскрыла детали бизнеса "старшей дочери Путина"
Евросоюз
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль

Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.

Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Была ли необходимость у Ту-95 "демонстрировать флаг" Южной Корее?
Военные новости
Была ли необходимость у Ту-95 "демонстрировать флаг" Южной Корее?
Мир. Новости мира
9-тысячная армия НАТО собиралась атаковать Донбасс в 2014 году
Новости Украины
Россия ответит Украине и Канаде на непризнание российских паспортов дончан
Человеческий фактор
Активистку Елену Григорьеву обнаружили убитой в Санкт-Петербурге

Правозащитник Динар Идрисов сообщил в Facebook об убийстве активистки Елены Григорьевой.

Активистку Елену Григорьеву обнаружили убитой в Санкт-Петербурге
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Евросоюз
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Новости Украины
Николай Стариков: Украину заставят воевать с Россией
Шоу-бизнес
Бузову назвали "некрасивой женщиной с грубыми чертами лица"
Любовь Степушова Новый глава Пентагона Марк Эспер назвал свои главные задачи Любовь Степушова Игорь Буккер Найден дом Андрея Первозванного и апостола Петра Игорь Буккер Руслан Веснянко Тотальная украинизация: русскоязычным уже больно Руслан Веснянко
Комментарии
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Почему не лечатся излечимые болезни
9-тысячная армия НАТО собиралась атаковать Донбасс в 2014 году
Эксперты рассказали, в чем состоит "чернобыльская" катастрофа в Усолье
Продав Болгарии F-16, США ее разорят
Жириновский предложил расширить полномочия и состав Мосгордумы
Россия и Китай создали аналог НАТО?
9-тысячная армия НАТО собиралась атаковать Донбасс в 2014 году
Семья футболиста "Локомотива" Секача пострадала в автокатастрофе
Трамп пришел на чужую свадьбу и поцеловал невесту
Бузову назвали "некрасивой женщиной с грубыми чертами лица"
Ромир отметил увеличение объема свободных средств у россиян
Истребители Южной Кореи открыли огонь по российским самолетам
Россия ответит Украине и Канаде на непризнание российских паспортов дончан
Продав Болгарии F-16, США ее разорят
Продав Болгарии F-16, США ее разорят
Продав Болгарии F-16, США ее разорят
Отношение россиян к мигрантам выявил опрос
9-тысячная армия НАТО собиралась атаковать Донбасс в 2014 году
Россия и Китай создали аналог НАТО?
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ