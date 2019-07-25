Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Психотерапия Диета Флебология Профилактика Методы диагностики Первая помощь
Автор Александра Балан-Сенчук

Опасна ли брадикардия?

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Брадикардия - аномально медленный сердечный ритм, составляющий менее 60 ударов в минуту. Брадикардия может ухудшить способность сердца перекачивать кровь по всему телу.

Нормальный сердечный ритм

Сердце имеет сложную систему нервов, которые проводят электрические импульсы, запускаемые синопредсердным узлом, и распространяют их по всему сердцу, заставляя его работать. Нормальное сердцебиение начинается с импульса, исходящего от синопредсердного узла, достигающего предсердия, который сжимается и выталкивает кровь в желудочки. 

Импульс затем достигает атриовентрикулярного узла, который регулирует поток импульса, когда он проходит между предсердиями и желудочками. Затем импульс стекает в желудочки, заставляя их сокращаться и качать кровь по всему телу. Этот цикл повторяется и продолжается на протяжении всей жизни человека. Поэтому синопредсердный узел устанавливает частоту и ритм сердца.

Типы брадикардии

Во многих случаях брадикардия не является опасным состоянием и не требует лечения. Например, синусовая брадикардия - это тип брадикардии, возникающий в результате глубокого расслабления или экстремальной физической формы. Синусовая брадикардия обычно наблюдается у спортсменов. С другой стороны, брадикардия может быть вызвана старением проводящей системы сердца, болезнью сердца или лекарствами, используемыми для лечения высокого кровяного давления или аритмии.

Другой причиной брадикардии является синдром слабости синусового узла, который возникает, когда узел не генерирует импульс, необходимый для сердцебиения. Синдром слабости синусового узла может вызывать брадикардию, тахикардию (учащенное сердцебиение) или их смесь, называемую синдромом бради-тахи. Пациенты с синдромом слабости синусового узла могут испытывать головокружение и усталость и быть склонными к обмороку. Сердечная блокада является еще одной причиной брадикардии, которая возникает, когда импульсы, протекающие через узел к желудочкам, блокируются.

Диагностика и лечение

Брадикардия часто не имеет симптомов, но в случаях блокады сердца третьей степени симптомы могут быть серьезными, а состояние диагностируется с помощью электрокардиограммы (ЭКГ).

Основные подходы к лечению брадикардии включают прекращение приема любых лекарств, замедляющих сердечный ритм, лечение основного заболевания и подгонку пациента к кардиостимулятору.

Кардиостимулятор - это небольшое устройство, которое имплантируется под ключицу и соединяется с проводом внутри сердца. Устройство определяет, когда частота сердечных сокращений медленная, и в этот момент оно запускает электрические сигналы, чтобы стимулировать орган и обеспечивать его нормальную работу.

Фото: spa-rus.ru

Читайте также:

Сердце граждан - объект государственной значимости?

Поминки по диабету?

Чесночно-молочное омоложение по-тибетски

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы брадикардия диагностика сердечный ритм
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Опасна ли брадикардия?
Новости спецслужб
У Ходорковского появилась возможность стать осужденным в третий раз
Хабаровск
Николай Платошкин: Как детский лагерь в горах может быть в палатках?
Новости Все >
Дмитрия Гудкова вызвали еще на два допроса
В ЯНАО аварийную многоэтажку починили монтажной пеной
Матвиенко усомнилась в необходимости конституционной реформы
Глава еще одного района Забайкалья ушел в отставку
В Екатеринбурге закрасили граффити патриарха Кирилла в рясе из долларов
Суд оштрафовал якутского журналиста за злоупотребление свободой СМИ
Федерация плавания США покрывала тренера, совратившего 13-летнюю
Полиция задержала предполагаемого убийцу активистки Григорьевой
Спикер Совфеда призвала кандидатов в МГД действовать по закону
Курорт "Роза Хутор" развивает сеть экомаршрутов в Горном Черноморье
Последние материалы
Глава еще одного района Забайкалья ушел в отставку
В Екатеринбурге закрасили граффити патриарха Кирилла в рясе из долларов
Суд оштрафовал якутского журналиста за злоупотребление свободой СМИ
Опасна ли брадикардия?
Федерация плавания США покрывала тренера, совратившего 13-летнюю
Полиция задержала предполагаемого убийцу активистки Григорьевой
Спикер Совфеда призвала кандидатов в МГД действовать по закону
Курорт "Роза Хутор" развивает сеть экомаршрутов в Горном Черноморье
Многодетными семьям с Урала раздали землю с футбольного стадиона
Турецкая больница сообщила о состоянии белорусского дипломата
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Евросоюз
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль

Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.

Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Бузову назвали "некрасивой женщиной с грубыми чертами лица"
Шоу-бизнес
Бузову назвали "некрасивой женщиной с грубыми чертами лица"
Общество
ВВС раскрыла детали бизнеса "старшей дочери Путина"
Военные новости
Истребители Южной Кореи открыли огонь по российским самолетам
Евросоюз
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль

Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.

Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
9-тысячная армия НАТО собиралась атаковать Донбасс в 2014 году
Мир. Новости мира
9-тысячная армия НАТО собиралась атаковать Донбасс в 2014 году
Военные новости
Была ли необходимость у Ту-95 "демонстрировать флаг" Южной Корее?
Новости Украины
Россия ответит Украине и Канаде на непризнание российских паспортов дончан
Человеческий фактор
Активистку Елену Григорьеву обнаружили убитой в Санкт-Петербурге

Правозащитник Динар Идрисов сообщил в Facebook об убийстве активистки Елены Григорьевой.

Активистку Елену Григорьеву обнаружили убитой в Санкт-Петербурге
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Евросоюз
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Бокс. Новости и обзоры
Еще один российский боксер умер в возрасте 36 лет
Новости Украины
Николай Стариков: Украину заставят воевать с Россией
Любовь Степушова Новый глава Пентагона Марк Эспер назвал свои главные задачи Любовь Степушова Игорь Буккер Найден дом Андрея Первозванного и апостола Петра Игорь Буккер Руслан Веснянко Тотальная украинизация: русскоязычным уже больно Руслан Веснянко
Комментарии
Шестилетний мальчик стал охранником Кадырова
Николай Платошкин: Как детский лагерь в горах может быть в палатках?
ВВС раскрыла детали бизнеса "старшей дочери Путина"
У Ходорковского появилась возможность стать осужденным в третий раз
Суд не допустил Вишневского на выборы губернатора Петербурга
У Ходорковского появилась возможность стать осужденным в третий раз
Бузову назвали "некрасивой женщиной с грубыми чертами лица"
Исследование: 75% россиян не хватает денег до зарплаты
Хакеры взломали сайт ПФЛ и создали команду "Газмяс"
Шестилетний мальчик стал охранником Кадырова
"Левада-центр": 68% россиян одобряют деятельность Путина
У Зеленского признали исторический союз с "независимым" Крымом
Николай Платошкин: Как детский лагерь в горах может быть в палатках?
У Зеленского признали исторический союз с "независимым" Крымом
У Зеленского признали исторический союз с "независимым" Крымом
Николай Стариков: Украину заставят воевать с Россией
Трампа высмеяли за связь с Россией и игру в гольф
У Зеленского признали исторический союз с "независимым" Крымом
Как устранить глобальные противоречия без мировой войны?
Россия и Южная Корея обсуждают инцидент с самолетом
У Зеленского признали исторический союз с "независимым" Крымом
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ