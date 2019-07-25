Опасна ли брадикардия?

Брадикардия - аномально медленный сердечный ритм, составляющий менее 60 ударов в минуту. Брадикардия может ухудшить способность сердца перекачивать кровь по всему телу.

Нормальный сердечный ритм

Сердце имеет сложную систему нервов, которые проводят электрические импульсы, запускаемые синопредсердным узлом, и распространяют их по всему сердцу, заставляя его работать. Нормальное сердцебиение начинается с импульса, исходящего от синопредсердного узла, достигающего предсердия, который сжимается и выталкивает кровь в желудочки.

Импульс затем достигает атриовентрикулярного узла, который регулирует поток импульса, когда он проходит между предсердиями и желудочками. Затем импульс стекает в желудочки, заставляя их сокращаться и качать кровь по всему телу. Этот цикл повторяется и продолжается на протяжении всей жизни человека. Поэтому синопредсердный узел устанавливает частоту и ритм сердца.

Типы брадикардии

Во многих случаях брадикардия не является опасным состоянием и не требует лечения. Например, синусовая брадикардия - это тип брадикардии, возникающий в результате глубокого расслабления или экстремальной физической формы. Синусовая брадикардия обычно наблюдается у спортсменов. С другой стороны, брадикардия может быть вызвана старением проводящей системы сердца, болезнью сердца или лекарствами, используемыми для лечения высокого кровяного давления или аритмии.

Другой причиной брадикардии является синдром слабости синусового узла, который возникает, когда узел не генерирует импульс, необходимый для сердцебиения. Синдром слабости синусового узла может вызывать брадикардию, тахикардию (учащенное сердцебиение) или их смесь, называемую синдромом бради-тахи. Пациенты с синдромом слабости синусового узла могут испытывать головокружение и усталость и быть склонными к обмороку. Сердечная блокада является еще одной причиной брадикардии, которая возникает, когда импульсы, протекающие через узел к желудочкам, блокируются.

Диагностика и лечение

Брадикардия часто не имеет симптомов, но в случаях блокады сердца третьей степени симптомы могут быть серьезными, а состояние диагностируется с помощью электрокардиограммы (ЭКГ).

Основные подходы к лечению брадикардии включают прекращение приема любых лекарств, замедляющих сердечный ритм, лечение основного заболевания и подгонку пациента к кардиостимулятору.

Кардиостимулятор - это небольшое устройство, которое имплантируется под ключицу и соединяется с проводом внутри сердца. Устройство определяет, когда частота сердечных сокращений медленная, и в этот момент оно запускает электрические сигналы, чтобы стимулировать орган и обеспечивать его нормальную работу.

Фото: spa-rus.ru

Читайте также:

Сердце граждан - объект государственной значимости?

Поминки по диабету?

Чесночно-молочное омоложение по-тибетски