Волосатоклеточная лейкемия: симптомы, диагностика, лечение

Волосатоклеточная лейкемия - это редкая форма хронической лейкемии, которая так названа, потому что при микроскопическом исследовании тонкие волосяные выступы окружают раковые клетки. Причина состояния неясна. Лейкемия означает рак белых кровяных клеток. Рак возникает в стволовых клетках, заставляя их продуцировать избыток лейкоцитов, что в конечном итоге нарушает нормальный баланс клеток крови.

Пациент с лейкемией испытывает дефицит эритроцитов и тромбоцитов. Это означает, что способность крови переносить кислород по всему организму нарушается, а также ее способность к свертыванию при травме. Белые кровяные клетки также развиваются ненормально, а это означает, что пациент подвержен инфекции.

Симптомы

Истощение количества эритроцитов вызывает анемию, которая сопровождается бледностью кожи, слабостью, усталостью и одышкой.

Уменьшение количества зрелых лейкоцитов. Иммунная система находится под угрозой. Затем пациент подвержен частым инфекциям, таким как пневмония и инфекция мочевыводящих путей.

Снижение количества тромбоцитов. Существует тенденция к чрезмерному кровотечению даже при незначительной травме.

Необъяснимая потеря веса и резкая потеря аппетита являются общими клиническими признаками, которые наблюдаются в большинстве случаев лейкемии.

Повышенное ночное потоотделение.

Увеличение селезенки является распространенной особенностью волосатоклеточного лейкоза, который может ощущаться как комок в верхней левой части живота.

Волосатоклеточный лейкоз - это медленно растущий рак, поэтому симптомы могут проявляться годами.

Диагностика

Диагностика обычно проводится гематологом, специалистом по заболеваниям крови. Анализы крови выполняются для проверки количества лейкоцитов в крови. Если у пациента есть лейкемия волосатых клеток, количество его красных кровяных клеток и тромбоцитов будет снижено. Можно также взять образец костного мозга, чтобы получить более подробную клиническую картину болезни пациента.

Лечение

Волосатоклеточный лейкоз является медленно растущим раком, поэтому на начальном этапе лечение может не потребоваться. Пациент будет регулярно проверять свою кровь, а само лечение может быть начато, если количество лейкоцитов увеличивается или симптомы проявляются. Доступные процедуры включают химиотерапию и иммунотерапию.

Химиотерапия является наиболее распространенным подходом к лечению этого состояния. Примеры иммунотерапевтических агентов, которые можно использовать в сочетании с химиотерапией, включают интерферон и ритуксимаб.

Фото: zdor.holesterin-lechenie.ru

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