Лимфома Ходжкина: симптомы, диагностика, лечение

Лимфома Ходжкина - это форма рака, которая влияет на лимфатическую систему. Это онкологическое заболевание возникает в лимфоцитах, которые являются белыми клетками (лейкоцитами). Болезнь была названа так в честь Томаса Ходжкина, который впервые описал это состояние в 1832 году.

При лимфоме Ходжкина определенный тип, называемый В-лимфоцитом, начинает ненормально размножаться и накапливаться в лимфоузлах. Пораженные лимфоциты больше не способны бороться с инфекцией, что делает пациента восприимчивым к заболеванию.

Симптомы

Наиболее распространенным симптомом этого состояния является припухлость в участках тела, где присутствуют лимфатические узлы, такие как шея, пах или подмышечная впадина. Некоторые более общие симптомы также могут проявляться и включают в себя:

Лихорадку.

Необъяснимую и резкую потерю веса.

Повышенное потоотделение.

Постоянную усталость.

Кашель и одышку.

Кожный зуд.

Хотя лимфома Ходжкина может развиваться в любом возрасте, она, как правило, затрагивает две возрастные группы: от 15 до 35 лет и старше 55 лет.

Дальнейшие подробности симптомов

Лимфатические узлы обычно опухают в области шеи и плеч. Также могут быть затронуты лимфоузлы грудной клетки, но их необходимо оценивать с помощью рентгенографии грудной клетки или компьютерной томографии (КТ).

Примерно у трети пациентов может быть увеличена селезенка.

Почти у 5% пациентов увеличенная печень.

Вовлеченные лимфатические узлы могут стать болезненными после употребления алкоголя, хотя это происходит только в 2-3% случаев. Боль обычно начинается через несколько минут.

Некоторые пациенты жалуются на неспецифическую боль в спине, хотя наиболее часто поражается нижняя часть спины.

У некоторых пациентов при диагностике имеются ненормальные клетки в костном мозге, которые могут нарушать уровень клеток крови и приводить к таким симптомам, как тяжелые месячные, кровотечения из носа, синяки и кровоподтеки.

Диагностика и лечение

Диагноз лимфомы Ходжкина подтверждается на основании микроскопического исследования биопсии лимфатического узла и анализа крови, который берется для того, чтобы проверить функцию органа и оценить пригодность пациента для химиотерапии.

Несмотря на агрессивную форму рака, лимфома Ходжкина является одним из наиболее легко поддающихся лечению раковых заболеваний. Основными подходами к лечению являются химиотерапия отдельно или химиотерапия с последующей лучевой терапией. Выбор лечения зависит от того, как далеко рак распространился в организме. В целом, пятилетняя выживаемость среди людей с лимфомой Ходжкина составляет 80%.

Фото: nashainfekciya.ru

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