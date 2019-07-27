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Автор Александра Балан-Сенчук

Лечение острого лимфобластного лейкоза

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Острый лейкоз - это агрессивное состояние, которое требует быстрой диагностики и лечения в течение нескольких дней после выявления.

Многопрофильная команда

Обычно для лечения используется междисциплинарная команда, включающая в себя:

  • онколога;

  • гематолога (специалист по крови и сопутствующим заболеваниям);

  • патолога;

  • радиотерапевта;

  • невролога (при наличии поражения центральной нервной системы);

  • педиатра (специалисты по детским болезням, так как заболевание распространено среди детей);

  • социального работника;

  • клиническую онкологическую медсестру;

  • консультанта.

Три фазы лечения

Лечение проводится в три основных этапа, а именно:

  • Индукция. Она формирует начальную фазу лечения и используется для уничтожения лейкозных клеток в костном мозге. Также индукция помогает нормализовать клетки крови и облегчает симптомы рака.

  • Консолидация - эта фаза убивает оставшиеся лейкозные клетки, которые остались после фазы агрессивной индукции.

  • Поддержание - это заключительная фаза, которая включает в себя регулярные таблетки химиотерапии, которые следует принимать внутрь, чтобы предотвратить рецидив лейкемии. 

Терапия используется в фазе индукции

Индукционная стадия лечения проводится в условиях стационара. Обычно вводят комбинацию пероральных и внутривенных химиотерапевтических препаратов, которые несут в себе риск дальнейшего снижения уровня крови. Это может привести к тяжелой анемии, инфекциям и риску неконтролируемого кровотечения.

Пациентам может потребоваться переливание крови и поддерживающая терапия для борьбы с этими серьезными побочными эффектами применения химиотерапевтических препаратов.

Химиотерапия приводит к ряду других побочных эффектов, которые проходят после завершения терапии. Они включает в себя тошноту, рвоту, диарею, потерю аппетита, язвы во рту, усталость, сыпь и выпадение волос.

Целевая химиотерапия

Это агенты, которые можно использовать у отдельных пациентов с определенными цитогенетическими паттернами.

Например, у пациентов с филадельфийской хромосомой (t9:22) могут помочь агенты, называемые ингибиторами тирозинкиназы, такие как иматиниб. Последний работает, блокируя сигналы, которые "говорят" раковым клеткам расти. Иматиниб можно принимать внутрь.

Терапия используется в фазе консолидации

После удаления большинства раковых клеток из организма в фазе индукции начинается фаза консолидации. Целью этого этапа является удаление и уничтожение любых остаточных раковых клеток в организме. Лечение предполагает регулярные инъекции химиотерапевтических препаратов. В отличие от фазы индукции эта фаза может проводиться амбулаторно и длиться несколько месяцев.

Терапия, используемая на этапе поддержания

Фаза поддержания направлена ​​на предотвращение возврата рака. Она включает в себя прием регулярных доз таблеток для химиотерапии, а также регулярные осмотры у специалистов. Как правило, данная фаза длится около двух лет.

Другие методы лечения

  • Лучевая терапия может применяться в некоторых особых случаях. Она помогает уничтожить раковые клетки. 

  • Трансплантация костного мозга и стволовых клеток. Лечение в основном включает применение агрессивной химиотерапии в очень высоких дозах для уничтожения всех раковых клеток и некоторых здоровых клеток костного мозга. После этого здоровые костный мозг или стволовые клетки переливаются для замены разрушенных клеток костного мозга.

Фото: stoprak.info

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Темы лейкоз лечение фазы лечения острый лейкоз
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