Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Психотерапия Диета Флебология Профилактика Методы диагностики Первая помощь
Автор Александра Балан-Сенчук

Лечение ишемической болезни сердца

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Ишемическая болезнь сердца является широко распространенной проблемой и ежегодно уносит миллионы жизней во всем мире. Состояние оказывает серьезное влияние на здоровье сердца и вызывает потенциально смертельные осложнения, такие как сердечные приступы.

Лечение

Терапия ишемической болезни сердца обычно включает три типа подхода:

  • Медикаментозное лечение препаратами, которые снижают уровень холестерина, артериальное давление и уровень сахара в крови
  • Коронарная ангиопластика и имплантация коронарных стентов
  • Коронарное шунтирование

Читайте также: Ишемическая болезнь сердца скрывается и прогрессирует

Медицинское управление ишемической болезнью сердца

Доступны различные препараты, которые могут помочь исправить и контролировать факторы риска при ишемической болезни сердца. Примеры приведены ниже.

  • Статины (аторвастатин, правастатин и симвастатин) используются для снижения уровня холестерина. Другие агенты, снижающие уровень холестерина, включают ниацин, фибраты и смолы.
  • Медикаменты для снижения кровяного давления:
    • Бета-блокаторы, такие как атенолол и метопролол
    • Блокаторы кальциевых каналов, такие как амлодипин
    • Ингибиторы АПФ, такие как эналаприл и каптоприл
    • Блокаторы ангиотензиновых рецепторов, такие как лозартан и кандесартан
    • Диуретики, такие как гидрохлоротиазид
  • Примеры препаратов, которые можно использовать для контроля сахара в крови, включают:
    • Инсулин
    • Метформин
    • Сульфонилмочевины, такие как глимепирид и гликлазид
    • Тиазолидиндионы, такие как пиоглитазон
  • Нитраты могут быть использованы для лечения стенокардии — распространенного осложнения ишемической болезни сердца. Примеры включают глицерилтринитрат и изосорбидмононитрат.
  • Антиагреганты (аспирин и клопидогрел) помогают снизить риск сердечных приступов у лиц с высоким риском.

Читайте также: Профилактика ишемической болезни сердца. Советы врача

Хирургические меры и коронарные вмешательства

Иногда требуется более агрессивная терапия для восстановления и улучшения кровотока. Одним из коронарных вмешательств является коронарная ангиопластика и установка стента. Это также называется чрескожной коронарной реваскуляризацией. Длинная тонкая трубка проходит в пораженную часть артерии, а спущенный баллон помещается в сужение. Этот баллон затем надувается, что толкает жировые отложения или бляшки к стенкам артерии. Стент или тонкий кусок сетки оставляют на месте, чтобы держать артерию открытой. Иногда в эти стенты добавляются медленно элюирующие лекарства для предотвращения воспаления и повторного сужения артерии.

Другая процедура — пересадка коронарной артерии. Здесь хирург создает трансплантат, используя кровеносные сосуды от ноги или другой части тела, которые можно использовать в качестве канала для обхода заблокированной артерии. Эта процедура относится к операциям на открытом сердце и обычно используется только в тех случаях, когда присутствуют множественные блокировки.

Читайте также: Что делать, если ваше сердце «мерцает»

Фото превью: dieta.giperton.ru

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы болезни ишемическая болезнь сердца
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Лечение ишемической болезни сердца
Авто
Машины, которые купили себе представители семейства Кардашян и Дженнер
Недвижимость
Спад в экономике﻿: закончился бум цен на жилье в Швеции
Новости Все >
Boeing 737 вернулся в Москву после взлета из-за пожара
Зеленский: премьер Украины должен быть экономистом, а не политиком
На Сахалине уволили замглавы правительства из-за драки в кафе
В США обнаружили "кладбище" самолетов Boeing 737 MAX
Опрос: россияне хотят, чтобы в аэропорты вернули курилки
The Telegraph: Лондон может ввести санкции против Ирана
Россияне заинтересовались bleisure-путешествиями
На Украине стартовали парламентские выборы
Центробанк планирует ограничить возможности покупки иностранных акций
Экс-премьер Украины сравнил страну с банановой республикой
Последние материалы
Зеленский: премьер Украины должен быть экономистом, а не политиком
На Сахалине уволили замглавы правительства из-за драки в кафе
В США обнаружили "кладбище" самолетов Boeing 737 MAX
Опрос: россияне хотят, чтобы в аэропорты вернули курилки
The Telegraph: Лондон может ввести санкции против Ирана
Россияне заинтересовались bleisure-путешествиями
Машины, которые купили себе представители семейства Кардашян и Дженнер
Спад в экономике﻿: закончился бум цен на жилье в Швеции
На Украине стартовали парламентские выборы
Оппозиция согнала на Сахарова людей с украинскими и грузинскими флагами
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика. Новости и аналитика
Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление

Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.

Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление
Жириновский: России пора отказаться от так называемой "дружбы народов"
Политика. Новости и аналитика
Жириновский: России пора отказаться от так называемой "дружбы народов"
Военные новости
Пересядем на Су-57: Турция знает, чем заменить F-35
Новости Украины
Зеленский резко оттолкнул от себя главу Министерства обороны Украины
Политика. Новости и аналитика
Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление

Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.

Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление
Полный репортаж с митинга незарегистрированных депутатов в Мосгордуму
Политика. Новости и аналитика
Полный репортаж с митинга незарегистрированных депутатов в Мосгордуму
Бывший СССР
Зеленский: обмен украинских моряков нормализирует диалог с РФ
Политика. Новости и аналитика
Жириновский: России пора отказаться от так называемой "дружбы народов"
Экспертное мнение
Мнение: пенсионная реформа демонстрирует отсутствие власти в стране

Если даже глава государства одобряет реформы наподобие пенсионной, то власть в стране совсем плоха, считает экономист Валентин Касатонов.

Мнение: пенсионная реформа демонстрирует отсутствие власти в стране
Росстат: Более 1 млн руб. в месяц зарабатывают 11 287 россиян
Экономика
Росстат: Более 1 млн руб. в месяц зарабатывают 11 287 россиян
Политика. Новости и аналитика
Жириновский: России пора отказаться от так называемой "дружбы народов"
Происшествия
Во Владивостоке приземлился SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом
Любовь Степушова Зачем Кремлю понадобился "Минск-3" Виктора Медведчука Любовь Степушова Игорь Буккер Город царя Давида был большой деревней Игорь Буккер Руслан Веснянко В Верховной раде могут появиться партии-новички Руслан Веснянко
Комментарии
Опрос: россияне хотят, чтобы в аэропорты вернули курилки
Оппозиция согнала на Сахарова людей с украинскими и грузинскими флагами
Жириновский: России пора отказаться от так называемой "дружбы народов"
Гибель Грузии: уроки для современной России
Зеленский: премьер Украины должен быть экономистом, а не политиком
Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление
Центробанк планирует ограничить возможности покупки иностранных акций
Таксист в Москве украл у клиента 55 тыс. рублей
Оппозиция согнала на Сахарова людей с украинскими и грузинскими флагами
Центробанк планирует ограничить возможности покупки иностранных акций
Опрос: россияне хотят, чтобы в аэропорты вернули курилки
Полный репортаж с митинга незарегистрированных депутатов в Мосгордуму
Дача: когда лучше покупать и сколько стоит сейчас
Полный репортаж с митинга незарегистрированных депутатов в Мосгордуму
Полный репортаж с митинга незарегистрированных депутатов в Мосгордуму
Полный репортаж с митинга незарегистрированных депутатов в Мосгордуму
Центробанк планирует ограничить возможности покупки иностранных акций
Полный репортаж с митинга незарегистрированных депутатов в Мосгордуму
Центробанк планирует ограничить возможности покупки иностранных акций
Полный репортаж с митинга незарегистрированных депутатов в Мосгордуму
Оппозиция согнала на Сахарова людей с украинскими и грузинскими флагами
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ