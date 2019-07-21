Лечение ишемической болезни сердца

Ишемическая болезнь сердца является широко распространенной проблемой и ежегодно уносит миллионы жизней во всем мире. Состояние оказывает серьезное влияние на здоровье сердца и вызывает потенциально смертельные осложнения, такие как сердечные приступы.

Лечение

Терапия ишемической болезни сердца обычно включает три типа подхода:

Медикаментозное лечение препаратами, которые снижают уровень холестерина, артериальное давление и уровень сахара в крови

Коронарная ангиопластика и имплантация коронарных стентов

Коронарное шунтирование

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Медицинское управление ишемической болезнью сердца

Доступны различные препараты, которые могут помочь исправить и контролировать факторы риска при ишемической болезни сердца. Примеры приведены ниже.

Статины (аторвастатин, правастатин и симвастатин) используются для снижения уровня холестерина. Другие агенты, снижающие уровень холестерина, включают ниацин, фибраты и смолы.

Медикаменты для снижения кровяного давления:

Бета-блокаторы, такие как атенолол и метопролол



Блокаторы кальциевых каналов, такие как амлодипин



Ингибиторы АПФ, такие как эналаприл и каптоприл



Блокаторы ангиотензиновых рецепторов, такие как лозартан и кандесартан



Диуретики, такие как гидрохлоротиазид

Примеры препаратов, которые можно использовать для контроля сахара в крови, включают:

Инсулин



Метформин



Сульфонилмочевины, такие как глимепирид и гликлазид



Тиазолидиндионы, такие как пиоглитазон

Нитраты могут быть использованы для лечения стенокардии — распространенного осложнения ишемической болезни сердца. Примеры включают глицерилтринитрат и изосорбидмононитрат.

Антиагреганты (аспирин и клопидогрел) помогают снизить риск сердечных приступов у лиц с высоким риском.

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Хирургические меры и коронарные вмешательства

Иногда требуется более агрессивная терапия для восстановления и улучшения кровотока. Одним из коронарных вмешательств является коронарная ангиопластика и установка стента. Это также называется чрескожной коронарной реваскуляризацией. Длинная тонкая трубка проходит в пораженную часть артерии, а спущенный баллон помещается в сужение. Этот баллон затем надувается, что толкает жировые отложения или бляшки к стенкам артерии. Стент или тонкий кусок сетки оставляют на месте, чтобы держать артерию открытой. Иногда в эти стенты добавляются медленно элюирующие лекарства для предотвращения воспаления и повторного сужения артерии.

Другая процедура — пересадка коронарной артерии. Здесь хирург создает трансплантат, используя кровеносные сосуды от ноги или другой части тела, которые можно использовать в качестве канала для обхода заблокированной артерии. Эта процедура относится к операциям на открытом сердце и обычно используется только в тех случаях, когда присутствуют множественные блокировки.

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Фото превью: dieta.giperton.ru