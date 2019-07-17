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Автор Александра Балан-Сенчук

Синдром Фанкони. Симптомы, причины, лечение

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Синдром Фанкони - это состояние, которое поражает проксимальные почечные канальцы в почках и ухудшает способность органа реабсорбировать вещества, прежде чем они выводятся с мочой. Проксимальная трубочка обрабатывает жидкость после того, как она была отфильтрована через структуру, называемую клубочком. В здоровой почке каналец реабсорбирует такие вещества, как глюкоза, мочевая кислота, бикарбонат, фосфат и аминокислоты. Однако при синдроме Фанкони эти молекулы не реабсорбируются, а выводятся из организма с мочой. Синдром Фанкони может возникать как наследственное или приобретенное заболевание, вызванное приемом некоторых лекарств или тяжелых металлов.

В зависимости от того, какая функция проксимального канальца нарушена, синдром Фанкони вызывает различные виды осложнений. Например, потеря бикарбоната в моче приводит к состоянию, называемому типом 2 или проксимальному ацидозу почечных канальцев. Если фосфат теряется, может развиться рахит болезни костей, потому что этот минерал необходим для развития костей.

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Синдром Фанкони назван в честь швейцарского педиатра Гвидо Фанкони, который впервые отметил, как симптомы этого заболевания, как правило, возникают вместе. Тем не менее, это заболевание не следует путать с анемией Фанкони, генетическим состоянием, которое часто приводит к лейкемии и недостаточности костного мозга.

Симптомы

Симптомы проксимального ацидоза почечных канальцев обычно включают в себя следующие состояния:

  • Полиурия или учащение мочеиспускания
  • Полидипсия или усиление жажды
  • Дегидратация
  • Гипофосфатемический рахит у детей и остеомаляцию у взрослых.
  • Ацидоз
  • Низкий уровень калия в крови (гипокалиемия)
  • Высокий уровень хлорида крови (гиперхлоремия)

Симптомы генерализованной дисфункции проксимальных почечных канальцев, наблюдаемые при синдроме Фанкони, включают следующее:

  • Низкое содержание фосфатов в крови (гипофосфатемия)
  • Увеличение фосфата мочи (фосфатурия)
  • Глюкоза в моче (глюкозурия)
  • Избыток сывороточного белка в моче (протеинурия)
  • Избыток мочевой кислоты в мочевине (гиперурикозурия)

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Причины

Цистиноз является наиболее распространенным генетическим заболеванием, вызывающим синдром Фанкони у детей. Другие примеры включают галактоземию, болезнь накопления гликогена и непереносимость фруктозы. Другие причины этого заболевания у детей включают воздействие тяжелых металлов, болезнь Лоу и болезнь Вильсона.

У взрослых синдром Фанкони может быть вызван различными факторами, которые повреждают почки, такими как использование определенных лекарств (например, тетрациклина, гентамицина, азотиоприна), трансплантация почки или состояние множественной миеломы.

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Лечение

Синдром Фанкони управляется путем замены веществ в организме, которые выводятся с мочой. Поскольку синдром Фанкони может быть вызван многими различными состояниями, необходимо установить основную причину и соответствующим образом устранить любые симптомы, связанные с ним. 

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Фото превью: kotikit.ru

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Синдром Фанкони. Симптомы, причины, лечение
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