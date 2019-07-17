Синдром Фанкони. Симптомы, причины, лечение

Синдром Фанкони - это состояние, которое поражает проксимальные почечные канальцы в почках и ухудшает способность органа реабсорбировать вещества, прежде чем они выводятся с мочой. Проксимальная трубочка обрабатывает жидкость после того, как она была отфильтрована через структуру, называемую клубочком. В здоровой почке каналец реабсорбирует такие вещества, как глюкоза, мочевая кислота, бикарбонат, фосфат и аминокислоты. Однако при синдроме Фанкони эти молекулы не реабсорбируются, а выводятся из организма с мочой. Синдром Фанкони может возникать как наследственное или приобретенное заболевание, вызванное приемом некоторых лекарств или тяжелых металлов.
В зависимости от того, какая функция проксимального канальца нарушена, синдром Фанкони вызывает различные виды осложнений. Например, потеря бикарбоната в моче приводит к состоянию, называемому типом 2 или проксимальному ацидозу почечных канальцев. Если фосфат теряется, может развиться рахит болезни костей, потому что этот минерал необходим для развития костей.
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Синдром Фанкони назван в честь швейцарского педиатра Гвидо Фанкони, который впервые отметил, как симптомы этого заболевания, как правило, возникают вместе. Тем не менее, это заболевание не следует путать с анемией Фанкони, генетическим состоянием, которое часто приводит к лейкемии и недостаточности костного мозга.
Симптомы
Симптомы проксимального ацидоза почечных канальцев обычно включают в себя следующие состояния:
Симптомы генерализованной дисфункции проксимальных почечных канальцев, наблюдаемые при синдроме Фанкони, включают следующее:
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Причины
Цистиноз является наиболее распространенным генетическим заболеванием, вызывающим синдром Фанкони у детей. Другие примеры включают галактоземию, болезнь накопления гликогена и непереносимость фруктозы. Другие причины этого заболевания у детей включают воздействие тяжелых металлов, болезнь Лоу и болезнь Вильсона.
У взрослых синдром Фанкони может быть вызван различными факторами, которые повреждают почки, такими как использование определенных лекарств (например, тетрациклина, гентамицина, азотиоприна), трансплантация почки или состояние множественной миеломы.
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Лечение
Синдром Фанкони управляется путем замены веществ в организме, которые выводятся с мочой. Поскольку синдром Фанкони может быть вызван многими различными состояниями, необходимо установить основную причину и соответствующим образом устранить любые симптомы, связанные с ним.
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Фото превью: kotikit.ru
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