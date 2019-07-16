Что такое язвенный колит?

Язвенный колит является хроническим заболеванием, которое поражает толстую кишку. Это состояние характеризуется воспалением внутри стенок кишечника и классифицируется как одно из двух воспалительных заболеваний кишечника наряду с болезнью Крона.

Причины язвенного колита

Язвенный колит считается аутоиммунным заболеванием. Обычно иммунная система организма защищает организм от инфекции и вторжения микробов. При аутоиммунных заболеваниях все идет не так, и иммунная система атакует собственные клетки организма. В кишечнике присутствуют миллиарды безвредных бактерий. При воспалительных заболеваниях кишечника, таких как болезнь Крона и язвенный колит, иммунная система воздействует на эти безвредные бактерии в толстой кишке и, в свою очередь, атакует ткани толстой кишки, вызывая ее воспаление. Воспаление приводит к образованию болезненных язв, которые выделяют слизь и гной. Как генетические, так и факторы окружающей среды могут быть причиной возникновения язвенного колита.

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Симптомы язвенного колита

Симптомы язвенного колита обычно включают боль в животе, вздутие живота и частые позывы к опорожнению кишечника, кровавую диарею и аномальную потерю веса. Симптомы могут варьироваться от легких до тяжелых, с состоянием, колеблющимся между крайностями симптомов. Симптомы могут вспыхнуть и затем исчезнуть на месяцы или даже годы. Периоды отсутствия симптомов называются ремиссией.

Типы язвенного колита

Тип язвенного колита зависит от пораженной части:

Если поражена только левая сторона толстой кишки, это называется ограниченным или дистальным колитом.

Когда воспаление возникает в прямой кишке и нижней части толстой кишки, это называется язвенным проктитом.

Если поражена вся толстая кишка, это называется панколит.

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Диагностика язвенного колита

Язвенный колит подтверждается при исследовании внутренних органов толстой кишки с помощью сигмоидоскопии или колоноскопии. Это также помогает исключить болезнь Крона и рак кишечника, которые могут иметь сходные симптомы.

Лечение язвенного колита

В настоящее время нет лекарства от язвенного колита. Лечение направлено на облегчение симптомов во время обострения и предотвращение возвращения симптомов во время ремиссии. Один из наиболее распространенных лекарственных препаратов включает аминосалицилаты и кортикостероиды (стероидные препараты). Серьезное усиление симптомов может потребовать госпитализации. Также может потребоваться операция на толстой кишке, чтобы удалить пораженные участки. Без лечения при язвенном колите может возникнуть осложнения. Например, может возникнуть воспаление желчных протоков, называемое первичным склерозом холангит, что приводит к желтухе и другим признакам. Другое опасное для жизни осложнение - токсичный мегаколон, в котором газы попадают в кишечник, вызывая его набухание. Те, у кого язвенный колит, также подвержены повышенному риску развития рака кишечника.

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Фото превью: fermer.blog