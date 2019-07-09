Что такое синдром Барта?

Синдром Барта - это редкое генетическое заболевание, которое поражает мужчин. Это состояние вызвано мутациями в гене тафаззина, который кодирует фермент, участвующий в синтезе кардиолипина, важного липидного компонента внутренней митохондриальной мембраны. Это состояние влияет на выработку энергии в митохондриях и приводит к таким осложнениям, как кардиомиопатия, мышечная слабость и нейтропения.
Симптомы
Симптомы не всегда присутствуют, но некоторые типичные признаки синдрома Барта включают в себя:
Читайте также: Менингит: первые признаки и симптомы
Осложнения синдрома Барта
Синдром Барта может вызвать ряд осложнений, некоторые из которых перечислены ниже:
Читайте также: Лихорадка денге. Симптомы, диагностика, лечение
Фазы синдрома Барта
Общие фазы заболевания часто, но не всегда наблюдаются у детей с синдромом, и включают в себя:
1. Дети часто заболевают до 5 лет
2. В возрасте от 5 до 11 лет симптомы обычно улучшаются, и пациенты, как правило, не имеют симптомов
3. Подростковый возраст часто знаменует собой возвращение симптомов
Читайте также: Какие симптомы свидетельствуют о нарушении работы вашей печени
Генетика
Это наследственное генетическое заболевание с Х-сцеплением, поэтому мать может быть носителем мутированного гена, несмотря на отсутствие каких-либо симптомов. Существует 50% вероятность того, что мальчик, родившийся от матери-носителя, будет иметь такое заболевание, и 50% вероятность того, что все ее дочери сами станут носителями.
Лечение заболевания
На настоящий момент не существует лекарств, которые могли бы справиться с заболеванием, поэтому терапия направлена на облегчение симптомов заболевания.
Читайте также: Синдром Гарднера: симптомы, профилактика
Фото превью: Твой Айболит
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Отклонили резолюцию, например, делегаты из Украины, Литвы и Британии. Парламентарии заявили, что в документе необходимо было раскритиковать и коммунизм.
Жертвами обмана стали более десяти миллионов пользователей Android.