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Автор Александра Балан-Сенчук

Что такое синдром Барта?

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Синдром Барта - это редкое генетическое заболевание, которое поражает мужчин. Это состояние вызвано мутациями в гене тафаззина, который кодирует фермент, участвующий в синтезе кардиолипина, важного липидного компонента внутренней митохондриальной мембраны. Это состояние влияет на выработку энергии в митохондриях и приводит к таким осложнениям, как кардиомиопатия, мышечная слабость и нейтропения.

Симптомы

Симптомы не всегда присутствуют, но некоторые типичные признаки синдрома Барта включают в себя:

  • Кардиомиопатия описывает ухудшение состояния миокарда или сердечной мышцы. Мышца обычно расширена или растянута с различной степенью гипертрофии (увеличение в размерах).
  • Нейтропения относится к аномально низкому количеству нейтрофилов (тип лейкоцитов) в крови.
  • Развитие скелетных мышц может быть ненормальным, а мышечный тонус слабым.
  • Уровни органических кислот в крови и моче могут быть увеличены. Например, уровни 3-метилглутаконовой кислоты обычно повышаются в 5-20 раз.
  • Задержка роста в подростковом возрасте.
  • Нарушение кардиолипина.

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Осложнения синдрома Барта

Синдром Барта может вызвать ряд осложнений, некоторые из которых перечислены ниже:

  • Кардиомиопатия увеличивает вероятность опасного нарушения сердечного ритма или аритмии, которая может привести к летальному исходу.
  • Нейтропения увеличивает вероятность инфекции, особенно слизистых оболочек. 
  • Диарея и / или запор.
  • Слабый мышечный тонус может привести к усталости и затруднениям при физической нагрузке.
  • Увеличивается риск тромбоза
  • Существует риск гипогликемии или низкого уровня сахара в крови, особенно когда ребенок новорожденный.
  • Хроническая (длительная) головная боль, боль в животе и / или боли в теле, особенно во время полового созревания.
  • Увеличивается риск остеопороза

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Фазы синдрома Барта

Общие фазы заболевания часто, но не всегда наблюдаются у детей с синдромом, и включают в себя:

1.     Дети часто заболевают до 5 лет

2.     В возрасте от 5 до 11 лет симптомы обычно улучшаются, и пациенты, как правило, не имеют симптомов

3.     Подростковый возраст часто знаменует собой возвращение симптомов

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Генетика

Это наследственное генетическое заболевание с Х-сцеплением, поэтому мать может быть носителем мутированного гена, несмотря на отсутствие каких-либо симптомов. Существует 50% вероятность того, что мальчик, родившийся от матери-носителя, будет иметь такое заболевание, и 50% вероятность того, что все ее дочери сами станут носителями. 

Лечение заболевания

На настоящий момент не существует лекарств, которые могли бы справиться с заболеванием, поэтому терапия направлена на облегчение симптомов заболевания.

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Фото превью: Твой Айболит

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Темы мужчина синдром барта генетические болезни
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