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Автор Александра Балан-Сенчук

Лихорадка денге. Симптомы, диагностика, лечение

Здоровье » Здоровье и профилактика

Лихорадка денге — это вирусная инфекция, которая распространяется через укусы комаров и обычно встречается в тропических и субтропических регионах. Вирус денге переносится и распространяется комарами Aedes aegypti. Когда это насекомое кусает зараженного человека, оно становится переносчиком инфекции и заражает других людей, когда кусает их. Люди, живущие в теплом и влажном климате, подвергаются повышенному риску заражения денге, особенно в перенаселенных или плохо продезинфицированных районах. Комары Aedes aegypti обычно размножаются около воды. Инфекция денге также распространена в городах развивающихся стран, где уровень гигиены и санитарии низок.

Лихорадка денге. Симптомы, диагностика, лечение

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Симптомы лихорадки денге

Симптомы лихорадки денге обычно развиваются примерно через 3-14 дней после воздействия вируса на человека со средним инкубационным периодом от 4 до 7 дней.

Когда симптомы действительно проявляются, они обычно начинаются с внезапного и значительного повышения температуры, которое может достигать 41ºC.

Основные симптомы лихорадки денге включают в себя:

  • Очень высокая температура, которая может сопровождаться ознобом или сильной дрожью
  • Сильная головная боль и боль в глазах
  • Сильная слабость и усталость
  • Сильные боли в костях и суставах.
  • Сильные мышечные боли в пояснице, руках и ногах
  • Тошнота и рвота
  • Спазмы в животе
  • Потеря аппетита
  • Красная сыпь на туловище, которая распространяется на конечности и лицо
  • В очень небольшом числе случаев заболевание становится тяжелым и приводит к опасным для жизни осложнениям. Сильная лихорадка может повредить органы и вызвать кровотечение из десен, под кожей, а также кровь может попасть в мочу, стул или рвоту. Это называется геморрагическая лихорадка денге.
  • Другим серьезным осложнением является синдром шока денге, характеризующийся болью в животе, рвотой и значительным падением артериального давления, которое может привести к липкости, слабому пульсу, головокружению и даже потере сознания.

В большинстве случаев симптомы проходят через неделю или две, но полное восстановление сил может занять несколько недель, в течение которых человек может быть слабым и склонным к вторичным инфекциям.

Лечение лихорадки денге

Лихорадка денге обычно проходит в течение недели или двух. Специальных методов лечения лихорадки денге нет, но заболевание можно контролировать, принимая парацетамол для облегчения боли и лихорадки. Ибупрофен и аспирин не рекомендуется, потому что они могут вызвать внутреннее кровотечение у пациентов с лихорадкой денге. Пациенты также должны принимать достаточное количество жидкости и соблюдать постельный режим. В редких случаях у пациентов развивается "тяжелая лихорадка денге", фатальный исход, который может привести к шоку, кровотечению и повреждению органов. Госпитализация очень важна в этих случаях. В настоящее время нет вакцин против лихорадки денге, поэтому людям рекомендуется следовать мерам предосторожности при поездках в районы высокого риска. Примеры мер, которые могут быть приняты, включают ношение защитной одежды и использование репеллента от комаров днем ​​и ночью.

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Вопрос науки. Лихорадка денге
Куратор: Елена Андреева
Темы комар болезни лихорадка парацетамол головная боль лихорадка денге повышенное давление
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