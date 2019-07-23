Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Психотерапия Диета Флебология Профилактика Методы диагностики Первая помощь
Автор Александра Балан-Сенчук

Лечение рака простаты

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Рак предстательной железы является медленно растущим раком, который может не вызывать симптомов в течение многих лет. В тех случаях, когда рак обнаруживается на ранней стадии, может быть применен подход, называемый бдительным ожиданием или активным наблюдением, если рак развивается медленно и ограничивается небольшой областью предстательной железы. В других случаях может быть рекомендована немедленная операция по удалению опухоли с последующей терапией.

Некоторые примеры вариантов лечения рака предстательной железы включают в себя:

  • Бдительное ожидание или активное наблюдение
  • Хирургическое удаление простаты
  • Радиационная терапия
  • Химиотерапия
  • Гормональная терапия

Читайте  также: Мужчины, берегите себя! или Рак простаты, который излечим

Лечение

Активное наблюдение:

Поскольку рак предстательной железы является медленно растущим раком, лечение часто откладывается, если заболевание выявляется на ранних стадиях. Вместо этого пациент регулярно контролируется на предмет прогрессирования рака. Мониторинг включает в себя анализы крови, цифровые ректальные исследования и регулярные ультразвуковые сканирования, которые могут показать степень развития болезни.

Хирургическое удаление предстательной железы:

Речь идет о радикальной простатэктомии, при которой удаляется вся предстательная железа, а также некоторые окружающие ткани и семенные пузырьки. Трансуретральная резекция предстательной железы (ТУРП) является минимально инвазивной процедурой, которая может быть выполнена для облегчения симптомов у пациентов с распространенным раком предстательной железы.

Читайте также: Красное вино убивает рак простаты

Радиотерапия:

Радиотерапия использует высокоэнергетические лучи, чтобы убить раковые клетки.

Криохирургия:

Данная процедура включает использование чрезвычайно низких температур для заморозки и уничтожения раковых клеток.

Гормональная терапия:

Мужские гормоны или андрогены способствуют росту раковых клеток в предстательной железе, а гормональная терапия предназначена для предотвращения этого гормонозависимого роста. Наиболее важным гормоном роста рака предстательной железы является тестостерон, который в основном вырабатывается в яичках. Лекарства, используемые в гормональной терапии, могут либо остановить выработку тестостерона в организме, либо предотвратить попадание гормональной формы в раковые клетки. Другой формой гормональной терапии является орхиэктомия или удаление яичек для быстрого снижения уровня вырабатываемого тестостерона.

Читайте также: Сколько стоит рак предстательной железы?

Химиотерапия:

Химиотерапевтические препараты — это противораковые агенты, которые убивают раковые клетки. Они используются, когда рак предстательной железы распространился за пределы предстательной железы.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы болезни простата рак предстательной железы
Обсудить
Актуальная аналитика
Житейские истории
Елена Вавилова: женщина и тайна - такое возможно только в разведке
Здоровье и профилактика
Лечение рака простаты
Евросоюз
Что "убежденный русофил" Борис Джонсон говорил о России
Новости Все >
Госдума рассмотрит инициативу о продаже алкоголя с 21 года
Ростовский губернатор против прямых выборов глав муниципалитетов
Губернатор встал на сторону ОМОН в конфликте с фанатами "Спартака"
В Росстате прокомментировали резкий рост притока мигрантов в 2019 году
В Госдуме может появиться Гайд-парк для выступлений депутатов
Матчи 3 тура РПЛ начнутся с минуты молчания из-за трагедии в Хабаровске
Крушение вертолета стало причиной гибели двух россиян в Италии
Shazam составил список наиболее популярных песен у россиян
Врио астраханского губернатора cдал документы в избирком
Опубликовано видео нападения на москвича у метро "Солнцево"
Последние материалы
Крушение вертолета стало причиной гибели двух россиян в Италии
Shazam составил список наиболее популярных песен у россиян
Что "убежденный русофил" Борис Джонсон говорил о России
Врио астраханского губернатора cдал документы в избирком
Опубликовано видео нападения на москвича у метро "Солнцево"
В Белоруссии ввели уголовную ответственность за реабилитацию нацизма
Темур Пипия: США поработили Грузию и не отпустят ее
Еще одному самовыдвиженцу в Мосгордуму отказано в регистрации
Немецкие СМИ напуганы сближением России и Украины
В России задумались о сокращении использования тетрадей в школах
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Евросоюз
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль

Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.

Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Истребители Южной Кореи открыли огонь по российским самолетам
Военные новости
Истребители Южной Кореи открыли огонь по российским самолетам
Шоу-бизнес
Бузову поставили на место из-за инцидента с иконой
Новости Европы
Меркель отказалась рассказать о своем недуге, но пригрозила России
Политика. Новости и аналитика
Полный репортаж с митинга незарегистрированных депутатов в Мосгордуму

Сегодня в Москве прошел очередной протестный митинг незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

Полный репортаж с митинга незарегистрированных депутатов в Мосгордуму
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Евросоюз
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Политика. Новости и аналитика
Около 12 тыс. человек пришли на митинг в связи с выборами в Мосгордуму
Политика. Новости и аналитика
Оппозиция собрала на Сахарова людей с украинскими и грузинскими флагами
Человеческий фактор
Активистку Елену Григорьеву обнаружили убитой в Санкт-Петербурге

Правозащитник Динар Идрисов сообщил в Facebook об убийстве активистки Елены Григорьевой.

Активистку Елену Григорьеву обнаружили убитой в Санкт-Петербурге
Онищенко пообещал засудить авторов идеи не считать пиво алкоголем
Общество
Онищенко пообещал засудить авторов идеи не считать пиво алкоголем
Происшествия
Во Владивостоке приземлился SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом
Евросоюз
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Любовь Степушова В Болгарии заподозрили, что власти лгут по сделке о покупке F-16 Любовь Степушова Игорь Буккер Найден дом Андрея Первозванного и апостола Петра Игорь Буккер Руслан Веснянко Тотальная украинизация: русскоязычным уже больно Руслан Веснянко
Комментарии
Опубликовано видео нападения на москвича у метро "Солнцево"
Истребители Южной Кореи открыли огонь по российским самолетам
Опубликовано видео нападения на москвича у метро "Солнцево"
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
В Болгарии заподозрили, что власти лгут по сделке о покупке F-16
Стали известны новые детали гибели АПЛ ''Лошарик''
Разумков исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса
Разумков исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса
Жители Европы не считают россиян европейцами из-за связи с монголами
Иммиграционная служба США сможет депортировать мигрантов без суда
Жители Европы не считают россиян европейцами из-за связи с монголами
Была ли необходимость у Ту-95 "демонстрировать флаг" Южной Корее?
Кто успел, тот пострел: Юрий Чайка хочет повысить в разы зарплату прокурорам
Николай Стариков: Украину заставят воевать с Россией
В "СР" поддержали предложения спикера Госдумы по Конституции
Жители Европы не считают россиян европейцами из-за связи с монголами
Путин потребовал от Собянина и Орлова доклад по полигону в Шиесе
Пользователи сети обеспокоились судьбой студента после фото с Путиным
Активистку Елену Григорьеву обнаружили убитой в Санкт-Петербурге
В Казани может начаться массовая забастовка крановщиков
Активистку Елену Григорьеву обнаружили убитой в Санкт-Петербурге
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ