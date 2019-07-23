Лечение рака простаты

Рак предстательной железы является медленно растущим раком, который может не вызывать симптомов в течение многих лет. В тех случаях, когда рак обнаруживается на ранней стадии, может быть применен подход, называемый бдительным ожиданием или активным наблюдением, если рак развивается медленно и ограничивается небольшой областью предстательной железы. В других случаях может быть рекомендована немедленная операция по удалению опухоли с последующей терапией.

Некоторые примеры вариантов лечения рака предстательной железы включают в себя:

Бдительное ожидание или активное наблюдение

Хирургическое удаление простаты

Радиационная терапия

Химиотерапия

Гормональная терапия

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Лечение

Активное наблюдение:

Поскольку рак предстательной железы является медленно растущим раком, лечение часто откладывается, если заболевание выявляется на ранних стадиях. Вместо этого пациент регулярно контролируется на предмет прогрессирования рака. Мониторинг включает в себя анализы крови, цифровые ректальные исследования и регулярные ультразвуковые сканирования, которые могут показать степень развития болезни.

Хирургическое удаление предстательной железы:

Речь идет о радикальной простатэктомии, при которой удаляется вся предстательная железа, а также некоторые окружающие ткани и семенные пузырьки. Трансуретральная резекция предстательной железы (ТУРП) является минимально инвазивной процедурой, которая может быть выполнена для облегчения симптомов у пациентов с распространенным раком предстательной железы.

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Радиотерапия:

Радиотерапия использует высокоэнергетические лучи, чтобы убить раковые клетки.

Криохирургия:

Данная процедура включает использование чрезвычайно низких температур для заморозки и уничтожения раковых клеток.

Гормональная терапия:

Мужские гормоны или андрогены способствуют росту раковых клеток в предстательной железе, а гормональная терапия предназначена для предотвращения этого гормонозависимого роста. Наиболее важным гормоном роста рака предстательной железы является тестостерон, который в основном вырабатывается в яичках. Лекарства, используемые в гормональной терапии, могут либо остановить выработку тестостерона в организме, либо предотвратить попадание гормональной формы в раковые клетки. Другой формой гормональной терапии является орхиэктомия или удаление яичек для быстрого снижения уровня вырабатываемого тестостерона.

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Химиотерапия:

Химиотерапевтические препараты — это противораковые агенты, которые убивают раковые клетки. Они используются, когда рак предстательной железы распространился за пределы предстательной железы.