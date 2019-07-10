Фибромиалгия: симптомы, диагностика, лечение

Фибромиалгия — это хроническое заболевание, которое вызывает мышечно-скелетную боль, чувствительность и скованность в различных частях тела, а также нарушения сна и усталость.

Усталость является наиболее неприятным аспектом фибромиалгии, поскольку она может повлиять на настроение, концентрацию, память и способность ясно мыслить. Другие симптомы включают в себя следующее:

Головные боли.

Заболевания суставов.

Синдром раздраженного кишечника.

Плохую циркуляцию и покалывание на периферии.

Частое мочеиспускание.

Аллергии.

В некоторых случаях симптомы начинаются после таких событий, как операция, интенсивное физическое напряжение или инфекция. Сильный психологический стресс также может привести к появлению симптомов. Некоторые люди с фибромиалгией сообщают, что их боль усиливается в зависимости от погодных условий.

На кого влияет фибромиалгия?

Фибромиалгия является распространенным заболеванием, которое, по оценкам, поражает примерно одного из 25 человек во всем мире. Хотя это заболевание может поражать мужчин, вероятность развития его у женщин в десять раз выше. В большинстве случаев симптомы начинаются в возрасте от 20 до 50 лет, и это состояние чаще встречается у пожилых людей, хотя у детей также может развиться это состояние.

Точная причина этого состояния неизвестна, но эксперты подозревают, что фибромиалгия является результатом того, что мозг и нервная система не могут обрабатывать болевые сигналы обычным способом, вызывая усиление боли. В некоторых исследованиях сканирование мозга показало изменение обработки боли у лиц с фибромиалгией. Исследователи также обнаружили недостаточный уровень серотонина в нервной системе и последующий дисбаланс в спинномозговой жидкости, участвующий в передаче боли.

Обычно люди испытывают боль только тогда, когда тело подвергается прямой травме или повреждению в результате такого состояния, как артрит.

Диагностика фибромиалгии

В настоящее время не существует специальных тестов для диагностики фибромиалгии, и многие люди с этим заболеванием имеют нормальные анализы крови, рентген и результаты сканирования. Но, как правило, лечащий врач все равно проводит данные тесты, чтобы исключить возможность других состояний, которые могут вызывать симптомы.

Лечение фибромиалгии

Это болезненное состояние не поддается лечению, поэтому лечение направлено на уменьшение и облегчение симптомов и максимально возможное улучшение общего состояния здоровья. Доступны различные лекарства, которые могут помочь уменьшить симптомы, и методы самоконтроля, такие как упражнения, способы релаксации и управление стрессом.

Лекарства

Антидепрессанты помогают уменьшить боль и депрессию при фибромиалгии. Также лечащий врач может прописать болеутоляющие средства, которые помогут облегчить симптомы.

Терапия

Формы терапии включают физиотерапию для укрепления мышц и повышения выносливости и когнитивно-поведенческую терапию, которая направлена ​​на повышение уверенности в себе и обучение управлению стрессом и методам преодоления трудностей.

Альтернативная медицина

Различные формы альтернативной медицины, включая иглоукалывание, массаж и йогу.

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Упражнения

Регулярные упражнения, которые постепенно увеличиваются с течением времени, могут облегчить боль. Ходьба, плавание и езда на велосипеде являются идеальной физической нагрузкой при данном заболевании. Упражнения на растяжку и расслабление также могут быть полезными.

Фото превью: clma-nn.ru

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