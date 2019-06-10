Как часто людям в депрессии, пожалуй, приходилось слушать совет: "Запишись на йогу, это поможет!" Такие рекомендации раздражали, хотя физические упражнения, особенно растяжка, действительно положительно влияют на ментальное здоровье.
А некоторым видам йоги так вообще приписывают практически чудотворные свойства, мол, подобные упражнения не только подтянут фигуру, но и уберегут от:
Подобных исследований так много, что уже нельзя с точностью быть уверенным, действительно ли физические упражнения, йога могут помочь при незначительных расстройствах или уже серьёзных заболеваниях. И новое исследование добавило больше вопросов, хотя, по идее, должно было поставить точки на "i".
Исследование учёных из Мичиганского Университета в Анн-Арборе касалось связи между тренировками и депрессией. Последний диагноз был выбран неслучайно. Это расстройство, характеризующееся подавленным настроением, апатией, понижением трудоспособности и потерей интереса к чему-либо, в США, да и в большинстве стран Европы и Дальнего Востока считают полноценной болезнью. А Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) вообще считает, что депрессия является основной причиной инвалидности во всём мире, то есть к "апатии" относятся очень серьёзно.
В целом в Америке вопрос депрессии стоит очень остро. Обостряется этот факт заявлением той же ВОЗ, что больше половины людей с данным диагнозом не получают какого-либо лечения.
И один из распространённых методов, который существует уже давно — упомянутые физические тренировки. Например, в Гарвардской Медицинской Школе заявили, что упражнения могут быть столь же эффективными, как и антидепрессанты — тут в ход идут и гормоны, и обмен веществ, и довольно сложные мозговые операции. Но в целом, независимо от противоречий, тренировки считали действительно неплохим дополнительным инструментом для лечения или профилактики депрессии.
Итак, учёные изучили физическую нагрузку и режим сна 1143 студентов, обучающихся в Пекинском университете в Китае. Эксперты знали, что нарушенный сон является признаком депрессии и что физические упражнения являются потенциальным средством лечения этого психического состояния. В новом исследовании специалисты попросили участников заполнить три вопросника, в которых они спрашивали об их режиме сна, физической подготовленности и симптомах депрессии.
Так специалисты ожидали найти связь между физическими тренировками и депрессией, но эта связь обнаружилась только у мужчин: умеренные или энергичные упражнения оказали положительное влияние только на студентов, у которых были симптомы депрессии.
Также специалисты выяснили, что важную роль в развитии депрессивного состояния играл плохой сон: он наблюдался и у девушек, и у парней. Хотя и здесь эксперты поставили под сомнения равнозначимость сна по полу.
Так или иначе, это исследование идёт вразрез со всеми существующими ранее, поэтому учёные будут проводить дальше исследования — ведь если они окажутся правы, то существующие программы борьбы придётся полностью пересмотреть.
А пока учёные спорят на теоретическо-аналитическом уровне, я дам простой совет: если физические упражнения действительно помогают вам улучшить настроение, то продолжайте заниматься, независимо от того, женщина вы или мужчина. Главное, запомните: эффект не наступает после первого занятия. Могут пройти недели, месяцы, прежде чем вы почувствуете эффект. Поэтому просто продолжайте делать то, что приносит удовольствие.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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