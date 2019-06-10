Багульник болотный — это кустарник, который остается зеленым в любое время года, вырастает в высоту до ста двадцати пяти сантиметров, имеет сильный запах, который способен вызвать головную боль.
Народные названия-синонимы багульника: багно, багун душистый, болотная одурь, болотник.
Наблюдать это явление можно в мае и июне на:
Семена растения созревают примерно к июлю и августу.
По той причине, что багульник болотный является не только полезным, но и ядовитым растением, сразу стоит упомянуть о его негативных свойствах.
Если очень долго вдыхать эфирные масла багульника, даже собирая ягоды по соседству, можно отравиться. Следствием этого будут:
Масло присутствует во всех частях растения, помимо корней. Именно эфирное масло придает растению тот самый запах, о котором уже было сказано в начале.
Однако помимо масла, в листьях багульника болотного также присутствуют:
Этот процесс сопровождается обязательным соблюдением мер предосторожности. Заготовка приходится на такие месяцы, как июль и август, когда происходит созревание семян. Для заготовки следует срывать облиственные верхушки ржавоопущенных побегов текущего года. В старых побегах содержание эфирного масла в шесть раз ниже.
Стоит помнить об осторожности не только во время сбора, но и во время сушки. Так, просушивать растение стоит на свежем воздухе, в тени, под навесом, а главное — вдали от людей, особенно от детей. Хранение багульника требует осторожности: уберите его под замок, соблюдая все правила хранения ядовитых веществ.
Хранить засушенное растение нужно в сухом и прохладном месте, как и любые травы.
Вещества, содержащиеся в багульнике, имеют:
Более того, багульнику болотному присущи антисептическое действие, как потогонное, успокаивающее (седативное), мочегонное; хорошо снижает давление.
Используется багульник как лечебное средство при:
Речь идет о побегах, листьях и стеблях.
Однако непосредственно побеги багульника хороши при:
В 1970-х годах были проведены испытания вытяжек из багульника. Вследствие этих экспериментов установили: препараты из багульника способствуют расширению сосудов, снижению кровяного давления. Данные действия полезны для гипертоников с легкой формой заболевания.
Ни в коем случае нельзя принимать багульник беременным.
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Фото превью: lektrava. ru
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