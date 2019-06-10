Свойства багульника болотного: почему его хранят под замком

Багульник болотный — это кустарник, который остается зеленым в любое время года, вырастает в высоту до ста двадцати пяти сантиметров, имеет сильный запах, который способен вызвать головную боль.

Эфирное масло

Народные названия-синонимы багульника: багно, багун душистый, болотная одурь, болотник.

Цветение и созревание семян багульника

Наблюдать это явление можно в мае и июне на:

сфагновых болотах,

торфяниках,

заболоченных хвойных лесах.

Семена растения созревают примерно к июлю и августу.

По той причине, что багульник болотный является не только полезным, но и ядовитым растением, сразу стоит упомянуть о его негативных свойствах.

Если очень долго вдыхать эфирные масла багульника, даже собирая ягоды по соседству, можно отравиться. Следствием этого будут:

головная боль,

тошнота,

рвота,

порой — галлюцинации.

Эфирное масло багульника болотного

Масло присутствует во всех частях растения, помимо корней. Именно эфирное масло придает растению тот самый запах, о котором уже было сказано в начале.

Однако помимо масла, в листьях багульника болотного также присутствуют:

гликозид арбутин,

дубильные вещества,

витамин C,

флавоны.

Заготовка багульника

Этот процесс сопровождается обязательным соблюдением мер предосторожности. Заготовка приходится на такие месяцы, как июль и август, когда происходит созревание семян. Для заготовки следует срывать облиственные верхушки ржавоопущенных побегов текущего года. В старых побегах содержание эфирного масла в шесть раз ниже.

Стоит помнить об осторожности не только во время сбора, но и во время сушки. Так, просушивать растение стоит на свежем воздухе, в тени, под навесом, а главное — вдали от людей, особенно от детей. Хранение багульника требует осторожности: уберите его под замок, соблюдая все правила хранения ядовитых веществ.

Хранить засушенное растение нужно в сухом и прохладном месте, как и любые травы.

Лечебные свойства багульника болотного

Вещества, содержащиеся в багульнике, имеют:

отхаркивающее,

противокашлевое действие,

способствуют расширению бронхов.

Более того, багульнику болотному присущи антисептическое действие, как потогонное, успокаивающее (седативное), мочегонное; хорошо снижает давление.

Используется багульник как лечебное средство при:

артрите,

бронхиальной астме,

коклюше,

бронхите,

туберкулезе.

Речь идет о побегах, листьях и стеблях.

Артрит

Однако непосредственно побеги багульника хороши при:

золотухе,

подагре,

наружное обезболивающее (в виде мазей),

гепатите,

ревматизме,

артрите.

В 1970-х годах были проведены испытания вытяжек из багульника. Вследствие этих экспериментов установили: препараты из багульника способствуют расширению сосудов, снижению кровяного давления. Данные действия полезны для гипертоников с легкой формой заболевания.

Ни в коем случае нельзя принимать багульник беременным.

Багульник болотный: способы применения препаратов

Травяная смесь № 1 : багульника 10,0 (две чайные ложки), корня алтея лекарственного 25,0 (пять чайных ложек); смешать, заварить на 1 л кипятку и настаивать в течение 10-15 минут; принимать по одной столовой ложке через каждые 2 часа при дизентерии .

: багульника 10,0 (две чайные ложки), корня алтея лекарственного 25,0 (пять чайных ложек); смешать, заварить на 1 л кипятку и настаивать в течение 10-15 минут; принимать по одной столовой ложке через каждые 2 часа . Травяная смесь № 2 : багульника 10 частей, корня алтея 20 частей, мать-и-мачехи 20 частей; 2 чайные ложки травяной смеси заварить в стакане кипятку, настаивать в течение 20 минут, процедить и пить по полстакана 3-4 раза в день (как отхаркивающее ).

: багульника 10 частей, корня алтея 20 частей, мать-и-мачехи 20 частей; 2 чайные ложки травяной смеси заварить в стакане кипятку, настаивать в течение 20 минут, процедить и пить по полстакана 3-4 раза в день ). Травяная смесь № 3 : травы багульника болотного 25 грамм и крапивы жгучей мелкой 15 грамм заварить в 1 л кипятку; принимать по полстакана 5-6 раз в день при простуде, ревматизме и бронхиальной астме, при кашле. После двухнедельного лечения больные совершенно излечивались от бронхиальной астмы .

: травы багульника болотного 25 грамм и крапивы жгучей мелкой 15 грамм заварить в 1 л кипятку; принимать по полстакана 5-6 раз в день при простуде, ревматизме и бронхиальной астме, при кашле. После двухнедельного лечения больные совершенно излечивались от . Отвар из багульника : простой отвар багульника болотного 10,0-200,0 (10 грамм сухой травы на стакан кипятка); принимать по одной столовой ложке 3-4 раза в день.

: простой отвар багульника болотного 10,0-200,0 (10 грамм сухой травы на стакан кипятка); принимать по одной столовой ложке 3-4 раза в день. Порошок от моли и клопов : толочь траву багульника болотного в ступке, пока она не превратится в муку, просеять через густое сито.

: толочь траву багульника болотного в ступке, пока она не превратится в муку, просеять через густое сито. Вытяжка на масле: вытяжки багульника, сгущенной наполовину, или его экстракта взять 1 грамм на 9 граммов льняного или подсолнечного масла, проварить и попарить в духовке и течение нескольких минут. Эту масляную вытяжку и носить в ноздри по одной-две капли 2 раза в день при гриппе, остром насморке и других воспалениях носа; можно также употреблять ее для втирания как болеутоляющее средство.

Мазь от болей в костях, от чесотки и вшей (компоненты в граммах):

багульник болотный, листья — 150,0;

чемерица белая, корень — 150,0;

свиной жир — 500,0.

Фото превью: lektrava. ru

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