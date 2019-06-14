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Автор Екатерина Журавлева

Лечебные травы против простуды, гриппа и бронхита

Здоровье » Здоровье и профилактика

Среди вирусов, которые как правило дают о себе знать осенью и потом держат нас в напряжении всю зиму, есть не только грипп, но и множество иных, которые так же неприятны для каждого из нас. Однако как лечить инфекцию, так и осуществлять профилактику можно не только привычными для нас средствами, но и с помощью трав, что является также действенным методом, который притом проверен годами.

Лечебные травы против простуды, гриппа и бронхита

Что касается гриппа, то многим из нас известно, что основа лечения этого вируса - растения, вызывающие потоотделение. Как известно, с потом выходят

  • токсины
  • и яды,

и процесс потоотделения является также признаком действия противовоспалительных средств.

Такого действия можно добиться не приемом аспирина, а использованием трав. Если говорить непосредственно о тех травах, которыми можно заменить противовоспалительные таблетки, то они, несомненно, мягче, нежели лекарства, и не способны вызвать ни таких побочных эффектов, ни дальнейших проблем со здоровьем, которые порой возникают при длительном приеме таблеток. Более того, лекарства могут вызвать и тяжелую аллергию.

Травы с противовоспалительными свойствами

Противовоспалительные растения содержат салицилаты. Прием трав, в отличие от таблеток того же свойства, совершенно безопасен и в большой степени эффективен. Наиболее известные и доступные растения, обладающие таким свойством, - это

  • малиновый лист и
  • липовый цвет.

Также к этой группе относится

  • кора ивы,
  • цветы бузины,
  • цветы лабазника вязолистного,
  • корень сабельника болотного и др.

Отвары из перечисленных ингредиентов готовятся легко, а принимать их можно при простуде часто, но небольшими дозами. Допускается дополнить отвары медом - в случае, если температура тела уже не поднимается, а также отсутствует аллергия. Употребление меда при простуде - вопрос спорный, поэтому лучше не рисковать, по крайней мере на первых порах болезни.

Лечебные травы против кашля

В случае, если грипп или простуда дополнился кашлем, стоит принимать иные травы. Подходящие для этого травы обладают обволакивающим свойством. К ним относится

  • корень алтея лекарственного,
  • просвирняка лесного,
  • дягиля лекарственного,
  • слоевище цетрарии исландской,
  • корень солодки.

Эти растения в отваре помогают успокоить слизистую трахеи и бронхов, они как бы образовывают на этой поверхности пленку, которая защищает. Можно дополнить список

  • корневищем и корнями синюхи голубой.

Почему в начале простуды не надо пользоваться шалфеем

В самом начале заболевания стоит избежать употребления шалфея и иных трав, чье действие сходно с действием шалфея. Причина этого следующая: шалфей сушит слизистую верхних дыхательных путей, которая в этот период и так суха и воспалена. Это может усугубить кашель.

Травы при бронхите

Когда грипп перешел в бронхит, в отвар можно добавить отхаркивающие травы:

  • чабрец ползучий,
  • багульник болотный,
  • иссоп,
  • мать-и-мачеха,
  • череда трехраздельная и др.

Народные средства для обильного питья при простудных заболеваниях

Все слышали о том, что при гриппе необходимо обильное питье. Особенно хороши

  • морсы из клюквы и брусники,
  • лимонная вода и т.п.

Эти напитки дают организму необходимый витамин C, который как укрепляет капиллярную стенку, так и помогает в устранении интоксикации. Однако помимо клюквы, брусники и лимона, существует множество растений, способных дать организму необходимое.

К ним относится

  • шиповник (плоды),
  • рябина (плоды),
  • трава череды трехраздельной,
  • черная смородина (как лист, так и плоды),
  • ягоды ежевики.

Лечебные травы для профилактики простудных заболеваний

Что касается профилактики заболевания, то стоит обратить внимание на травы, которые являются иммуномодуляторами и адаптогенами. К ним относится

  • женьшень,
  • элеутерококк колючий и другие.

Принимаются эти растения в виде спиртовой настойки корней до еды.

Непосредственно противовирусным действием обладает

  • копеечник сибирский,

который можно принимать как в виде настойки, так и в виде порошка корня.

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Лечебные травы при простуде и гриппе
Куратор: Елена Андреева
Темы грипп простуда здоровье интоксикация профилактика лечение травами народная медицина
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