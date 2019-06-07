Красота волос в первую очередь зависит от их здоровья. Современный темп жизни, стресс, отсутствие времени, экологическая обстановка, — все это сказывается на внешнем виде, и на волосах в том числе. Однако в народной медицине есть множество трав, которые используют в том или ином виде для того, чтобы улучшить состояние волос.
С давних пор в качестве лекарственного средства применяется аир болотный. Используют непосредственно корневища. Их нужно выкапывать осенью, после того, как вода спадает. Корневища
несколько дней.
Для того, чтобы правильно высушить, нужно разложить их на свежем воздухе под навесом тонким слоем. Корневища сушатся разрезанными на куски величиной до двадцати сантиметров. Хранятся в течение трех лет. Из аира болотного делается
Алоэ известен нам своими целебными свойствами. Это удивительное растение, которое можно использовать в огромном количестве случаев! Однако что касается состояния волос, то из алоэ делается
Чтобы подготовить алоэ, нужно срезать листья осенью, притом именно с нижней и средней частей стебля. Сок выпаривается, после чего получается сухой остаток (сабур.)
Алтей в народе имеет множество названий. Например,
Растение является очень полезным, даже его название переводится с древнегреческого как "исцеляющий".
Используются для здоровья волос корни, которые запасают осенью. Стоит помнить, что собираются растения, возраст которых не меньше двух лет. Ни в коем случае не промывать корни водой перед сушкой — это чревато тем, что они заплесневеют.
Сушка происходит в течение двух или трех дней, после чего режут на части размером до тридцати сантиметров. Хранятся корни алтея три года. Используется для создания отвара от
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Что касается березы, то в народной медицине используются практически все части этого дерева — от
который произрастает на дереве (чага.)
Почки собираются ранней весной или зимой; ветки вяжутся в пучки и сушатся при температуре примерно двадцать пять градусов. После того, как ветви высушены, почки обмолачиваются. Листья же запасаются в апреле или мае. Их сушат, разложив одним слоем под навесом или в помещении, которое проветривается. Сок также берут весной, соблюдая при этом большую осторожность, ведь нельзя при этом вредить дереву. Листья березы используют для создания
а сок —
Также все части бузины черной обладают лекарственными свойствами. В основном используются в медицине
Соцветия заготавливаются в момент цветения. Сырье сушится, после этого соцветия обмолачиваются, а цветки отделяются от ножек. Ягоды же запасают в конце лета, или даже в сентябре. Срезаются гроздья ягод и провяливаются на воздухе, разложенные в один слой. После этого ягоды сушат в сушилках и отделяют от веток и плодоножек. Главное средство, которое изготавливают из бузины черной для волос — это
Для ухода за волосами используют и иные травы. Это
известные всем
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