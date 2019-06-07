Волосы: какие лечебные травы использовать?

Красота волос в первую очередь зависит от их здоровья. Современный темп жизни, стресс, отсутствие времени, экологическая обстановка, — все это сказывается на внешнем виде, и на волосах в том числе. Однако в народной медицине есть множество трав, которые используют в том или ином виде для того, чтобы улучшить состояние волос.

Народные рецепты для здоровья волос

Аир болотный

С давних пор в качестве лекарственного средства применяется аир болотный. Используют непосредственно корневища. Их нужно выкапывать осенью, после того, как вода спадает. Корневища

выкапывают,

промывают

и сушат

несколько дней.

Для того, чтобы правильно высушить, нужно разложить их на свежем воздухе под навесом тонким слоем. Корневища сушатся разрезанными на куски величиной до двадцати сантиметров. Хранятся в течение трех лет. Из аира болотного делается

лосьон для жирных волос,

настой против перхоти,

а также используют для улучшения роста волос.

Алоэ

Алоэ известен нам своими целебными свойствами. Это удивительное растение, которое можно использовать в огромном количестве случаев! Однако что касается состояния волос, то из алоэ делается

настойка для роста волос

и маска для их укрепления.

Чтобы подготовить алоэ, нужно срезать листья осенью, притом именно с нижней и средней частей стебля. Сок выпаривается, после чего получается сухой остаток (сабур.)

Алтей

Алтей в народе имеет множество названий. Например,

просвирняк,

калачики,

проскурник,

грудная трава,

пряничник и др.

Растение является очень полезным, даже его название переводится с древнегреческого как "исцеляющий".

Используются для здоровья волос корни, которые запасают осенью. Стоит помнить, что собираются растения, возраст которых не меньше двух лет. Ни в коем случае не промывать корни водой перед сушкой — это чревато тем, что они заплесневеют.

Сушка происходит в течение двух или трех дней, после чего режут на части размером до тридцати сантиметров. Хранятся корни алтея три года. Используется для создания отвара от

сухой себореи

и от перхоти.

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Береза

Что касается березы, то в народной медицине используются практически все части этого дерева — от

почек

и коры

до листьев,

сока

и даже гриба,

который произрастает на дереве (чага.)

Почки собираются ранней весной или зимой; ветки вяжутся в пучки и сушатся при температуре примерно двадцать пять градусов. После того, как ветви высушены, почки обмолачиваются. Листья же запасаются в апреле или мае. Их сушат, разложив одним слоем под навесом или в помещении, которое проветривается. Сок также берут весной, соблюдая при этом большую осторожность, ведь нельзя при этом вредить дереву. Листья березы используют для создания

настоя против выпадения волос,

а сок —

в целях создания лосьона для жирных волос.

Бузина черная

Также все части бузины черной обладают лекарственными свойствами. В основном используются в медицине

цветы

и плоды.

Соцветия заготавливаются в момент цветения. Сырье сушится, после этого соцветия обмолачиваются, а цветки отделяются от ножек. Ягоды же запасают в конце лета, или даже в сентябре. Срезаются гроздья ягод и провяливаются на воздухе, разложенные в один слой. После этого ягоды сушат в сушилках и отделяют от веток и плодоножек. Главное средство, которое изготавливают из бузины черной для волос — это

отвар, который используют при облысении.

Какие лечебные травы еще используются для укрепления волос?

Для ухода за волосами используют и иные травы. Это

василек синий,

душица,

известные всем

зверобой,

календула,

крапива,

липа,

мята,

одуванчик,

подорожник,

ромашка,

череда.

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