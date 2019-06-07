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Автор Екатерина Журавлева

Волосы: какие лечебные травы использовать?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Красота волос в первую очередь зависит от их здоровья. Современный темп жизни, стресс, отсутствие времени, экологическая обстановка, — все это сказывается на внешнем виде, и на волосах в том числе. Однако в народной медицине есть множество трав, которые используют в том или ином виде для того, чтобы улучшить состояние волос.

Волосы: какие лечебные травы использовать?

Народные рецепты для здоровья волос

Аир болотный

С давних пор в качестве лекарственного средства применяется аир болотный. Используют непосредственно корневища. Их нужно выкапывать осенью, после того, как вода спадает. Корневища

  • выкапывают,
  • промывают
  • и сушат

несколько дней.

Для того, чтобы правильно высушить, нужно разложить их на свежем воздухе под навесом тонким слоем. Корневища сушатся разрезанными на куски величиной до двадцати сантиметров. Хранятся в течение трех лет. Из аира болотного делается

  • лосьон для жирных волос,
  • настой против перхоти,
  • а также используют для улучшения роста волос.

Алоэ

Алоэ известен нам своими целебными свойствами. Это удивительное растение, которое можно использовать в огромном количестве случаев! Однако что касается состояния волос, то из алоэ делается

  • настойка для роста волос
  • и маска для их укрепления.

Чтобы подготовить алоэ, нужно срезать листья осенью, притом именно с нижней и средней частей стебля. Сок выпаривается, после чего получается сухой остаток (сабур.)

Алтей

Алтей в народе имеет множество названий. Например,

  • просвирняк,
  • калачики,
  • проскурник,
  • грудная трава,
  • пряничник и др.

Растение является очень полезным, даже его название переводится с древнегреческого как "исцеляющий".

Используются для здоровья волос корни, которые запасают осенью. Стоит помнить, что собираются растения, возраст которых не меньше двух лет. Ни в коем случае не промывать корни водой перед сушкой — это чревато тем, что они заплесневеют.

Сушка происходит в течение двух или трех дней, после чего режут на части размером до тридцати сантиметров. Хранятся корни алтея три года. Используется для создания отвара от

  • сухой себореи
  • и от перхоти.

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Береза

Что касается березы, то в народной медицине используются практически все части этого дерева — от

  • почек
  • и коры
  • до листьев,
  • сока
  • и даже гриба,

который произрастает на дереве (чага.)

Почки собираются ранней весной или зимой; ветки вяжутся в пучки и сушатся при температуре примерно двадцать пять градусов. После того, как ветви высушены, почки обмолачиваются. Листья же запасаются в апреле или мае. Их сушат, разложив одним слоем под навесом или в помещении, которое проветривается. Сок также берут весной, соблюдая при этом большую осторожность, ведь нельзя при этом вредить дереву. Листья березы используют для создания

  • настоя против выпадения волос,

а сок —

  • в целях создания лосьона для жирных волос.

Бузина черная

Также все части бузины черной обладают лекарственными свойствами. В основном используются в медицине

  • цветы
  • и плоды.

Соцветия заготавливаются в момент цветения. Сырье сушится, после этого соцветия обмолачиваются, а цветки отделяются от ножек. Ягоды же запасают в конце лета, или даже в сентябре. Срезаются гроздья ягод и провяливаются на воздухе, разложенные в один слой. После этого ягоды сушат в сушилках и отделяют от веток и плодоножек. Главное средство, которое изготавливают из бузины черной для волос — это

  • отвар, который используют при облысении.

Какие лечебные травы еще используются для укрепления волос?

Для ухода за волосами используют и иные травы. Это

  • василек синий,
  • душица,

известные всем

  • зверобой,
  • календула,
  • крапива,
  • липа,
  • мята,
  • одуванчик,
  • подорожник,
  • ромашка,
  • череда.

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Травы для волос. Как ПРИМЕНЯТЬ травы для волос?
Куратор: Елена Андреева
Темы лечебные травы лечение травами уход за волосами народная медицина
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