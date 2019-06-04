Накопление жира в организме, особенно в брюшной области, связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и некоторых видов рака. Продукты, которые попадают в организм, сильно влияют на способность усваивать лишний жир.
Включение в рацион продуктов питания для сжигания жира, о которых мы поговорим сегодня, будет способствовать ускорению обмена веществ и уменьшит риск возникновения хронических заболеваний.
Читайте также: Какие продукты считаются жиросжигающими?
Миндаль является отличным источником белка, но он также обладает значительной жиросжигающей способностью. Ежедневное употребление миндаля напрямую связано с большей потерей веса и более высоким жировым обменом. Более того, миндаль может снизить уровень "плохого" холестерина ЛПНП, улучшить липидный профиль и привести к сжиганию жира в области живота.
Для достижения результата необходимо съедать от 30 до 40 граммов сырого миндаля в день.
Читайте также: Миндаль уничтожает "плохой" холестерин и повышает уровень "хорошего"
Потребление большого количества молочных продуктов может увеличить способность организма усваивать жир. В исследовании, опубликованном в журнале Obesity Research, сравнивались стандартная диета, диета с высоким содержанием кальция и диета с высоким содержанием молочных продуктов, чтобы определить, какая из них наиболее эффективна для снижения веса.
Результаты исследования показали, что диета с высоким содержанием молочных продуктов была связана с гораздо более значительной потерей веса и жира.
которые содержатся в молочных продуктах, могут способствовать этому эффекту.
Зеленый чай необычайно богат антиоксидантами, полезными соединениями, которые борются с клеточным окислительным повреждением. Чай также является отличным источником полифенола, известного как
Научно доказано, что добавление в рацион полифенола снижает абсорбацию жира и ускоряет жировой обмен.
Представляете это огненное ощущение, которое возникает, когда на язык попадает даже маленький кусочек острого перца? Это работа соединения, известного как
Потребление капсаицина ускоряет обмен веществ и повышает жиросжигающую способность. Капсаицин может регулировать долгосрочный контроль организма над метаболизмом, включая и выключая определенные гены, которые влияют на сжигание жира. Как правило, чем острее перец, тем больше в нем содержится капсаицина.
Читайте также: Выяснены свойства перца чили, позволяющие худеть
Казалось бы, не слишком логично есть жирную пищу для сжигания жира, но все зависит от типа жира, который попадает в организм. Жирная рыба, такая как
богаты омега-3 жирными кислотами. В частности, эти рыбы содержат два типа омега-3 жирных кислот с превосходной способностью сжигать жир.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Игорь Коротченко рассказал, что односторонний отказ США от соглашения с Белоруссией на обслуживание авиапарка, наглядно показал необходимость развития отечественного авиастроения.