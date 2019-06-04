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Автор Александра Балан-Сенчук

Пять жиросжигающих продуктов для идеальной фигуры

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Накопление жира в организме, особенно в брюшной области, связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и некоторых видов рака. Продукты, которые попадают в организм, сильно влияют на способность усваивать лишний жир.

Пять жиросжигающих продуктов для идеальной фигуры

Включение в рацион продуктов питания для сжигания жира, о которых мы поговорим сегодня, будет способствовать ускорению обмена веществ и уменьшит риск возникновения хронических заболеваний.

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Жиросжигающие продукты, которые всегда под рукой

Миндаль

Миндаль является отличным источником белка, но он также обладает значительной жиросжигающей способностью. Ежедневное употребление миндаля напрямую связано с большей потерей веса и более высоким жировым обменом. Более того, миндаль может снизить уровень "плохого" холестерина ЛПНП, улучшить липидный профиль и привести к сжиганию жира в области живота.

Для достижения результата необходимо съедать от 30 до 40 граммов сырого миндаля в день.

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Молочные продукты

Потребление большого количества молочных продуктов может увеличить способность организма усваивать жир. В исследовании, опубликованном в журнале Obesity Research, сравнивались стандартная диета, диета с высоким содержанием кальция и диета с высоким содержанием молочных продуктов, чтобы определить, какая из них наиболее эффективна для снижения веса.

Результаты исследования показали, что диета с высоким содержанием молочных продуктов была связана с гораздо более значительной потерей веса и жира.

  • Витамин D
  • и кальций,

которые содержатся в молочных продуктах, могут способствовать этому эффекту.

Зеленый чай

Зеленый чай необычайно богат антиоксидантами, полезными соединениями, которые борются с клеточным окислительным повреждением. Чай также является отличным источником полифенола, известного как

  • галлат эпигаллокатехина.

Научно доказано, что добавление в рацион полифенола снижает абсорбацию жира и ускоряет жировой обмен.

Острый перец

Представляете это огненное ощущение, которое возникает, когда на язык попадает даже маленький кусочек острого перца? Это работа соединения, известного как

  • капсаицин.

Потребление капсаицина ускоряет обмен веществ и повышает жиросжигающую способность. Капсаицин может регулировать долгосрочный контроль организма над метаболизмом, включая и выключая определенные гены, которые влияют на сжигание жира. Как правило, чем острее перец, тем больше в нем содержится капсаицина.

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Жирная рыба

Казалось бы, не слишком логично есть жирную пищу для сжигания жира, но все зависит от типа жира, который попадает в организм. Жирная рыба, такая как

  • лосось,
  • скумбрия,
  • тунец,
  • анчоусы
  • или сардины,

богаты омега-3 жирными кислотами. В частности, эти рыбы содержат два типа омега-3 жирных кислот с превосходной способностью сжигать жир.

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Продукты, которые убирают жир с живота
Куратор: Елена Андреева
Темы диабет здоровье похудение холестерин жиросжигающие продукты
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