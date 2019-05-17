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Автор Александра Балан-Сенчук

Безглютеновая диета: польза или вред?

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Глютен — это семейство белков, которые составляют от 85 до 90% белкового состава, содержащегося в пшенице, ячмене, ржи и некоторых других зерновых культурах. Он состоит из почти равных пропорций двух типов белков, называемых глиадинами и глютенинами, каждый из которых имеет много подтипов. Таким образом, генетическое разнообразие глютена ошеломляет.

Безглютеновая диета: польза или вред?

Аллергия на глютен, или целиакия

Это стало широко обсуждаемой темой. Тем не менее большинство исследователей говорят, что только приблизительно 1% людей на самом деле имеют целиакию, а другой небольшой процент имеет глютеновую непереносимость. Аллергия на пшеницу чаще всего наблюдается только у детей и обычно проходит со временем. Таким образом, безглютеновая диета вряд ли будет полезна для подавляющего большинства людей.

Почему же тогда миф о вреде глютена все еще жив? Один из ответов заключается в том, что многие люди страдают от неблагоприятных последствий употребления в пищу слишком большого процента углеводов, что приводит к

  • ожирению,
  • гипертонии,
  • дислипидемии
  • и ишемической болезни сердца.

Безглютеновая диета предполагает отказ от многих видов хлеба и продуктов на основе пшеницы, что в реальности приводит к резкому снижению общего потребления калорий. Такой тип питания благотворно сказывается на потере веса, но также приводит к потере клетчатки, витаминов и минералов.

Преимущества безглютеновой диеты

У людей, которые чувствительны к глютену или имеют целиакию, исключение глютена из рациона приводит к разрешению многих, если не большинства симптомов, таких как:

  • диарея,
  • запоры,
  • вздутие живота,
  • боли в животе
  • и метеоризм.

Кишечные ворсинки начинают восстанавливать свою нормальную высоту и функцию. Пищеварительные функции улучшаются. Также наблюдается снижение уровня тревожности.

Недостатки безглютеновой диеты

Сегодня большинство людей, принявших такой тип питания, вообще не имеют никакой формы непереносимости глютена и, таким образом, лишают себя недорогого и питательного зерна без ощутимой пользы. Это, пожалуй, одно из основных неблагоприятных последствий дискуссии об аллергии на глютен, которая может быть связана с распространением ложной информации о вреде глютена среди людей, у которых нет непереносимости.

Глютен
Глютен

Несколько исследований подтвердили содержание чрезмерного количества белка и жиров в безглютеновых продуктах. Более того, в таких продуктах также наблюдается слишком низкий уровень содержания

  • углеводов,
  • кальция,
  • железа,
  • магния,
  • цинка
  • и пищевых волокон,

что предрасполагает к увеличению веса.

Гликемический индекс этих продуктов, как правило, высок и они часто являются гиперлипидемическими из-за увеличения транс- и насыщенных жиров. Это связано с тем, что многие безглютеновые продукты изготавливаются с использованием рафинированной муки с низким содержанием клетчатки из зерен, в которых слой алейрона удален путем помола. Многие из них также содержат трансжиры.

Фото превью: delo. ua

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы диета глютен
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