Глютен — это семейство белков, которые составляют от 85 до 90% белкового состава, содержащегося в пшенице, ячмене, ржи и некоторых других зерновых культурах. Он состоит из почти равных пропорций двух типов белков, называемых глиадинами и глютенинами, каждый из которых имеет много подтипов. Таким образом, генетическое разнообразие глютена ошеломляет.
Это стало широко обсуждаемой темой. Тем не менее большинство исследователей говорят, что только приблизительно 1% людей на самом деле имеют целиакию, а другой небольшой процент имеет глютеновую непереносимость. Аллергия на пшеницу чаще всего наблюдается только у детей и обычно проходит со временем. Таким образом, безглютеновая диета вряд ли будет полезна для подавляющего большинства людей.
Почему же тогда миф о вреде глютена все еще жив? Один из ответов заключается в том, что многие люди страдают от неблагоприятных последствий употребления в пищу слишком большого процента углеводов, что приводит к
Безглютеновая диета предполагает отказ от многих видов хлеба и продуктов на основе пшеницы, что в реальности приводит к резкому снижению общего потребления калорий. Такой тип питания благотворно сказывается на потере веса, но также приводит к потере клетчатки, витаминов и минералов.
У людей, которые чувствительны к глютену или имеют целиакию, исключение глютена из рациона приводит к разрешению многих, если не большинства симптомов, таких как:
Кишечные ворсинки начинают восстанавливать свою нормальную высоту и функцию. Пищеварительные функции улучшаются. Также наблюдается снижение уровня тревожности.
Сегодня большинство людей, принявших такой тип питания, вообще не имеют никакой формы непереносимости глютена и, таким образом, лишают себя недорогого и питательного зерна без ощутимой пользы. Это, пожалуй, одно из основных неблагоприятных последствий дискуссии об аллергии на глютен, которая может быть связана с распространением ложной информации о вреде глютена среди людей, у которых нет непереносимости.
Несколько исследований подтвердили содержание чрезмерного количества белка и жиров в безглютеновых продуктах. Более того, в таких продуктах также наблюдается слишком низкий уровень содержания
что предрасполагает к увеличению веса.
Гликемический индекс этих продуктов, как правило, высок и они часто являются гиперлипидемическими из-за увеличения транс- и насыщенных жиров. Это связано с тем, что многие безглютеновые продукты изготавливаются с использованием рафинированной муки с низким содержанием клетчатки из зерен, в которых слой алейрона удален путем помола. Многие из них также содержат трансжиры.
Фото превью: delo. ua
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