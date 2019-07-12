Гиперэкстензия коленного сустава. Причины, симптомы, лечение

Гиперэкстензия коленного сустава — это состояние, возникающее, когда колено выпрямляется слишком далеко за пределы нормального максимального предела и часто с нарушением целостности сустава. В правильно выровненном колене нагрузка ложится на линию, проходящую по центру бедра, колена и голеностопного сустава, но при варусной деформации линия смещается наружу и назад.
Наиболее распространенными травмами являются заднелатеральное повреждение сустава и отрыв кости, прикрепленной к передней крестообразной связке, они особенно распространены у маленьких детей из-за их более мягких костей. Задняя крестообразная связка, однако, встречается редко.
Причины
Гиперэкстензия коленного сустава может возникнуть по следующим причинам:
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Симптомы
Причина гиперэкстензии предсказывает симптомы, которые могут быть незначительной болью и припухлостью, когда это происходит в тривиальной степени, но могут состоять из острой боли, напряженных или разорванных крестообразных связок. Скорость деформации, по-видимому, не является основным фактором, поскольку разрывы передних крестообразных связок варьируются при всех скоростях деформации. Проблема может проявляться болью в колене, ненормальной походкой и отсутствием проприоцептивного восприятия, что затрудняет определение того, когда достигается окончательное разгибание колена.
Гиперрасширенная коленная походка характеризуется различной степенью аномалии. В некоторых случаях пациент может ходить только с помощью трости или костыля. В других с минимальной слабостью колено становится чрезмерно вытянутым, только когда пациент слишком много ходит или занимается другой тяжелой работой или упражнениями, что приводит к усталости мышц и потере поддержки суставов. Связанная слабость связок и мышц и целостность суставов также способствуют окончательному нарушению походки, как и наличие артрита в коленном суставе.
Другим симптомом является нестабильность коленного сустава или ощущение сдавления в колене, частично или полностью, во время нормальной деятельности.
Боль может ощущаться в области колена или медиальной стороны и вызывается сдавливанием мягких тканей смещенным коленом, а также в заднелатеральном аспекте из-за растяжения мягких тканей.
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Диагностика
Физическое обследование поможет подтвердить и оценить травму, включая подвижность суставов, видимые травмы, ушибы или отеки, а также фиксацию сустава. Визуализация необходима при тяжелых травмах, особенно если предполагается операция. Также обычно проводятся МРТ и рентгенография.
Лечение
Облегчение боли может быть достигнуто с помощью нестероидных противовоспалительных препаратов.
В тяжелых случаях потребуется физиотерапия с постепенными упражнениями четырехглавой мышцы и других мышц бедра и колена. Это следует делать под наблюдением, чтобы избежать дальнейших травм и достичь полной подвижности суставов. Операция необходима для повторного прикрепления разорванных связок, после чего последует физиотерапия.
Коррекция гиперэкстенсивной коленной походки имеет решающее значение, если необходимо постоянно исправлять деформацию, в противном случае чрезмерное растягивающее усилие на связках внутри сустава и увеличенная мышечная сила могут увеличить нагрузку на суставные капсулы, особенно медиальный и боковой отсеки. Это может быть вредно для целостности суставов при неправильном расположении.
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Фото превью: The Challenger
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