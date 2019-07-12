Гиперэкстензия коленного сустава. Причины, симптомы, лечение

Гиперэкстензия коленного сустава — это состояние, возникающее, когда колено выпрямляется слишком далеко за пределы нормального максимального предела и часто с нарушением целостности сустава. В правильно выровненном колене нагрузка ложится на линию, проходящую по центру бедра, колена и голеностопного сустава, но при варусной деформации линия смещается наружу и назад.

Наиболее распространенными травмами являются заднелатеральное повреждение сустава и отрыв кости, прикрепленной к передней крестообразной связке, они особенно распространены у маленьких детей из-за их более мягких костей. Задняя крестообразная связка, однако, встречается редко.

Причины

Гиперэкстензия коленного сустава может возникнуть по следующим причинам:

Травма, вызванная ударом по передней части колена, который заставляет сустав двигаться назад, создавая высокую нагрузку на переднюю крестообразную связку

Проталкивание бедра или надколенника по большеберцовой кости, кости нижней части ноги, например, когда человек скользит внезапно, используя одну ногу, которая напрягает основные связки в колене.

Повреждение нерва, такое как повреждение головного мозга (врожденное, вызванное инсультом или травматическое) или полиомиелит

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Симптомы

Причина гиперэкстензии предсказывает симптомы, которые могут быть незначительной болью и припухлостью, когда это происходит в тривиальной степени, но могут состоять из острой боли, напряженных или разорванных крестообразных связок. Скорость деформации, по-видимому, не является основным фактором, поскольку разрывы передних крестообразных связок варьируются при всех скоростях деформации. Проблема может проявляться болью в колене, ненормальной походкой и отсутствием проприоцептивного восприятия, что затрудняет определение того, когда достигается окончательное разгибание колена.

Гиперрасширенная коленная походка характеризуется различной степенью аномалии. В некоторых случаях пациент может ходить только с помощью трости или костыля. В других с минимальной слабостью колено становится чрезмерно вытянутым, только когда пациент слишком много ходит или занимается другой тяжелой работой или упражнениями, что приводит к усталости мышц и потере поддержки суставов. Связанная слабость связок и мышц и целостность суставов также способствуют окончательному нарушению походки, как и наличие артрита в коленном суставе.

Другим симптомом является нестабильность коленного сустава или ощущение сдавления в колене, частично или полностью, во время нормальной деятельности.

Боль может ощущаться в области колена или медиальной стороны и вызывается сдавливанием мягких тканей смещенным коленом, а также в заднелатеральном аспекте из-за растяжения мягких тканей.

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Диагностика

Физическое обследование поможет подтвердить и оценить травму, включая подвижность суставов, видимые травмы, ушибы или отеки, а также фиксацию сустава. Визуализация необходима при тяжелых травмах, особенно если предполагается операция. Также обычно проводятся МРТ и рентгенография.

Лечение

Облегчение боли может быть достигнуто с помощью нестероидных противовоспалительных препаратов.

В тяжелых случаях потребуется физиотерапия с постепенными упражнениями четырехглавой мышцы и других мышц бедра и колена. Это следует делать под наблюдением, чтобы избежать дальнейших травм и достичь полной подвижности суставов. Операция необходима для повторного прикрепления разорванных связок, после чего последует физиотерапия.

Коррекция гиперэкстенсивной коленной походки имеет решающее значение, если необходимо постоянно исправлять деформацию, в противном случае чрезмерное растягивающее усилие на связках внутри сустава и увеличенная мышечная сила могут увеличить нагрузку на суставные капсулы, особенно медиальный и боковой отсеки. Это может быть вредно для целостности суставов при неправильном расположении.

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Фото превью: The Challenger