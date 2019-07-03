Синдром Гарднера: симптомы, профилактика

Синдром Гарднера является аутосомно-доминантным синдромом аденоматозного полипоза толстой кишки, который связан с остеомами и поражениями кожи. Остеомы часто предшествуют любым другим симптомам, в том числе обусловленным полипозом толстой кишки, и, таким образом, могут служить маркером последних.
Синдром Гарднера классифицируется как "абсолютно предраковое" заболевание с риском развития рака от 70 до 90 %.
Ранняя оценка синдрома Гарднера
Ассоциация полипов толстой кишки с раком толстой кишки почти у 100% пациентов с синдромом Гарднера делает важным скрининг пациентов с остеомами на предмет синдрома и, таким образом, потенциально спасает их жизни. Рассмотрение этого диагноза означает, что слизистую оболочку желудка, щитовидную железу, эпителий сетчатки, череп и зубы, а также кожу необходимо оценивать на предмет эпидермоидных кист, десмоидальных опухолей, врожденной гипертрофии пигментного эпителия сетчатки и т. д. Классическим местом образования остеомы является нижняя челюсть, особенно под углом челюсти, но эти опухоли могут также образовываться на черепе, околоносовых пазухах и длинных костях. КТ может помочь показать их местоположение и размер. Чаще всего обнаруживается, что полипы покрывают всю поверхность толстой кишки, но иногда могут возникать в слизистой оболочке желудка и тонкой кишки. Обычно они впервые появляются после полового созревания, но первые симптомы проявляются чаще всего к 40 годам.
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Обнаружение других опухолей
Скрининг папиллярного рака щитовидной железы, аденом и аденокарцином надпочечников, гепатоцеллюлярного рака, остеосаркомы и хондросаркомы, а также других опухолей щитовидной железы и печени также является важной частью первоначальной оценки.
Профилактика рака толстой кишки
Рекомендована восстановительная проктоколэктомия с анальным анастомозом подвздошной кишки наряду с мукозэктомией, потому что вся слизистая оболочка толстой кишки резецируется для предотвращения образования полипов, сохраняя при этом функцию кишечника и обеспечивая сексуальное удовлетворение. Избегая необходимости в колостоме, пациент может избежать многих психологических и физических расстройств. Временно вводится илеостомия для правильного заживления ректально-ободочной кишки.
Когда полипы желудка обнаруживаются в связи с синдромом Гарднера, частота и скорость канцерогенеза в таких случаях ниже, чем при колоректальном полипозе. Таким образом, более консервативный подход, такой как малый полипэктомия, может дать хорошие результаты.
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Фармакотерапия и профилактика
Такие лекарства, как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) могут помочь в предотвращении прогрессирования колоректальных полипов в карциному при семейном аденоматозном полипозе, одним из которых является синдром Гарднера. Было показано, что они уменьшают размер и количество полипов в течение всего периода введения, но это не является неизменным, поскольку у некоторых пациентов одновременно появляются новые опухоли или злокачественная трансформация существующих полипов.
Более новые препараты в этой категории включают ингибиторы ЦОГ-2 из-за обнаружения, что рецепторы ЦОГ-2 присутствуют в слизистой оболочке толстой кишки, подвергающейся раковым изменениям, но не в нормальной слизистой оболочке толстой кишки. Результаты клинических испытаний показали, что размер полипов уменьшился, но влияние на уровень злокачественности не было определено.
Наблюдение
Все пациенты с синдромом Гарднера должны регулярно проходить мониторинг тонкой и толстой кишки, печени и щитовидной железы. Также ежегодно должно проводиться обследование щитовидной железы и УЗИ.
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Фото превью: glcgb.ru
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