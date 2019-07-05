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Автор Александра Балан-Сенчук

Синдром трения подвздошной кости. Причины, симптомы, лечение

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Синдром трения подвздошной кости — это синдром, вызванный воспалением глубоко в подвздошной кости, который представляет собой полосу жесткой фасции, идущей от бедра к колену вдоль внешнего аспекта колена. Подвздошная кость действует как стабилизирующая структура, поддерживая боковую часть колена, когда сустав сгибается и разгибается. Это состояние характеризуется болью в области над латеральным мыщелком бедра. Это патология чаще всего встречается у бегунов, велосипедистов и тех, кто участвует в подобных видах спорта. Синдром трения подвздошной кости является наиболее распространенной формой травмы при беге, затрагивающей боковое колено с частотой 1,6% и 12%.


Болят колени или периодически мучает боль в колене?

Причины:

  • Скомпрометированное физическое состояние
  • Чрезмерная активность
  • Изменение уровней активности
  • Отсутствие разминки перед тренировкой

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Симптомы:

Пациенты обычно испытывают боль над латеральным мыщелком бедренной кости или внешней стороной колена. Эта область чувствительна к прикосновению, особенно чуть выше линии коленного сустава. Другие симптомы включают в себя затруднение и боль при подъеме по лестнице, плохую мышечную силу и трудности в занятиях спортом или участие в таких мероприятиях.

Патология:

Подвздошная кость является утолщенной частью боковой фасции. Когда колено выполняет повторяющееся движение, как в тех видах спорта, которые упомянуты выше, подвздошная кость движется вперед и назад, протирая боковой мыщелок, вызывая трение, а затем воспаление. Некоторые исследователи считают, что это не так и вместо этого происходит повторное сжатие фасциальной полосы, которая сжимает более глубокие волокна соединительной ткани с подлежащей костью и раздражает или повреждает их. Когда мышцы тазобедренного сустава слабы, может происходить отведение бедра, что приводит к чрезмерной нагрузке. Другие факторы, такие как угол сгибания колена, когда пятка ударяется о землю, а также неправильная пронация стопы, увеличенная посадочная сила и другие биомеханические силы, могут иметь отношение к этой травме.

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Диагностика и лечение:

Диагноз "Синдром трения подвздошной кости" ставится на основании анамнеза и результатов обследования, а также визуализации, если это необходимо для исключения какого-либо другого заболевания. Это состояние лечат путем снятия острого воспаления с последующим корректирующим лечением.

Острое воспаление можно лечить льдом, пероральными нестероидными противовоспалительными препаратами или стероидами. Также пациент должен отказаться от активных движений в колене.

Часто врачи рекомендуют делать упражнения для укрепления аддукторов бедра, поскольку улучшается нервно-мышечная координация. Многие из них были объединены для создания комплексной программы физической терапии и упражнений с растяжками, массажем, ортопедическими вставками для обуви и тренировками мышц во многих аспектах. Также следует избегать движения по твердой поверхности и бега в гору до тех пор, пока не пройдут симптомы.

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Фото превью:  runiron  

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Темы колено болезни синдром подвздошной кости
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Синдром трения подвздошной кости. Причины, симптомы, лечение
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