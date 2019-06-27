Что такое гистеросальпингография?

Гистеросальпингография (ГСГ) — это метод диагностической визуализации, используемый в основном при исследовании женского бесплодия. С помощью этого теста можно диагностировать многие проблемы с маткой, в том числе врожденные аномалии матки и труб, а также любые полипы, субмукозные миомы, синехии (спайки между стенками матки или трубками) и аденомиоз (рост эндометрия).
Аномалии труб, которые могут быть обнаружены с помощью данного теста, включают закупорку труб, полипы, гидросальпинкс (накопление серозной жидкости в расширенной части одной трубки) и т. д.
Цель:
Основная цель исследования ГСГ состоит в том, чтобы выяснить, являются ли маточные трубы, ведущие между верхними углами матки и яичниками, открытыми и их форма нормальная. Трубки обычно появляются в виде гладких тонких контуров контрастного вещества на проксимальной стороне, расширяясь в ампулярной части на дистальной стороне, около яичников.
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Меры предосторожности:
Любая женщина должна быть проинструктирована приходить через 2-3 дня после окончания месячных (в фолликулярной фазе менструального цикла), также пациентке необходимо знать, что перед процедурой будет выполнен тест на беременность, чтобы исключить это состояние, так как оно является противопоказанием к проведению процедуры. Если пациентка беременна, плод может подвергаться облучению.
Преимущества:
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Осложнения:
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Фото превью: HekimTap
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