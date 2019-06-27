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Автор Александра Балан-Сенчук

Что такое гистеросальпингография?

Здоровье » Акушерство и гинекология » Репродуктология print

Гистеросальпингография (ГСГ) — это метод диагностической визуализации, используемый в основном при исследовании женского бесплодия. С помощью этого теста можно диагностировать многие проблемы с маткой, в том числе врожденные аномалии матки и труб, а также любые полипы, субмукозные миомы, синехии (спайки между стенками матки или трубками) и аденомиоз (рост эндометрия).


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Аномалии труб, которые могут быть обнаружены с помощью данного теста, включают закупорку труб, полипы, гидросальпинкс (накопление серозной жидкости в расширенной части одной трубки) и т. д.

Цель:

Основная цель исследования ГСГ состоит в том, чтобы выяснить, являются ли маточные трубы, ведущие между верхними углами матки и яичниками, открытыми и их форма нормальная. Трубки обычно появляются в виде гладких тонких контуров контрастного вещества на проксимальной стороне, расширяясь в ампулярной части на дистальной стороне, около яичников.

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Меры предосторожности:

Любая женщина должна быть проинструктирована приходить через 2-3 дня после окончания месячных (в фолликулярной фазе менструального цикла), также пациентке необходимо знать, что перед процедурой будет выполнен тест на беременность, чтобы исключить это состояние, так как оно является противопоказанием к проведению процедуры. Если пациентка беременна, плод может подвергаться облучению.

Преимущества:

  • Гистеросальпингография — это неинвазивная процедура, кроме канюлирования шейки матки для введения красителя
  • Это недорого по сравнению с лапароскопией и другими диагностическими тестами
  • Она может идентифицировать некоторые необычные условия, такие как маточные свищи, проливая краситель через неправильное открытие
  • Процедура сопровождается спонтанным зачатием в процентном соотношении пар, которые ранее не могли забеременеть (возможно, из-за разрыва легких спаек или удаления загрязнений при прохождении контрастного вещества), что выше при растворимости в масле.

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Осложнения:

  • Гистеросальпингография может вызвать спазматическую боль в нижней части живота при прохождении канюли и инъекции красителя в полость матки. Хотя обычно оно незначительное и быстро проходит, в некоторых случаях оно может привести к потери сознания из-за стимуляции блуждающего нерва, которая называется вазовагальной реакцией.
  • Может возникнуть маточное кровотечение и инфекция, поэтому при необходимости назначаются профилактические антибиотики.
  • Матка может быть случайно перфорирована при прохождении канюли
  • Пациентка может испытывать реакцию гиперчувствительности к используемому контрастному веществу, что может привести к анафилаксии.

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Фото превью: HekimTap

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Темы диагностика гинекология женское здоровье лечение бесплодия гистеросальпингография непроходимость маточных труб
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