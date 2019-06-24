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Автор Александра Балан-Сенчук

Кому и когда надо "просвечивать" маточные трубы

Здоровье » Акушерство и гинекология

Соногистерография — это проверка проходимости маточных труб и диагностика патологических процессов в полости матки.

матка и яичники
 

Показания к применению

Показания для этой процедуры обычно включают в себя:

  • Аномальное влагалищное кровотечение у женщин в пременопаузе. Проводится для исключения утолщения эндометрия (генерализованного или локализованного), полипов эндометрия, подслизистых миом.
  • Аномальное влагалищное кровотечение у женщин в постменопаузе с целью выявления областей гиперплазии эндометрия или очаговых злокачественных новообразований.
  • Бесплодие. Процедура проводится для исключения спаек эндометрия (места, где передняя и задняя стенки матки прилипают друг к другу, что может препятствовать свободному перемещению гамет через полость матки для достижения оплодотворения).
  • Предоперационная оценка миомы матки и полипов.
  • Послеоперационное подтверждение полного удаления этих структур.
  • Подтверждение потенциальных отклонений от нормы при ультразвуковом сканировании матки.
  • Невозможность получить четкое представление о полости эндометрия при трансвагинальном сканировании.

Противопоказания

Основными причинами для отказа от данной процедуры являются:

  • Беременность.
  • Тазовая инфекция.
  • Ненормальное и чрезмерное влагалищное кровотечение.

Техника проведения процедуры

Соногистерография проводится на 4-11 день менструального цикла (при условии прекращения кровотока), поскольку это помогает визуализировать тонкий эндометрий с максимальной ясностью. Тонкость внутреннего слоя стенки матки помогает легче закапывать физиологический раствор и довольно точно выявлять нарушения в контуре матки. Позже эндометрий начинает утолщаться под воздействием эстрогена, который может ошибочно казаться полипами эндометрия или гиперпластическими участками эндометрия.

Пациентке обычно предлагается нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП), чтобы помочь предотвратить спазмы матки во время инфузии физиологического раствора. Тест на беременность, выполненный непосредственно перед началом процедуры, должен быть отрицательным.

Используется литотомическая позиция, чтобы шейка матки попадала в поле зрения. После адекватной очистки тонкий маленький катетер осторожно пропускают через канал шейки матки в полость матки после удаления воздуха внутри него струей физиологического раствора. Трансвагинальный ультразвуковой зонд помещается рядом с катетером во влагалище и около 40 миллилитров физиологического раствора, который предварительно нагревается, вводится через большой шприц, прикрепленный к катетеру. Полость матки сканируется в двух разных направлениях и визуализируется вся область. Нормальными являются темные центральные области, представляющие неэхогенную (безэхогенную) часть матки, окруженную гиперэхогенной белой полосой эндометрия.

Потенциальные осложнения

Во время процедуры могут возникнуть проблемы, такие как ненормальное положение матки, затрудняющее установку катетера, стеноз шейки матки или чрезмерное сужение, случайное попадание воздуха и утечка физиологического раствора во влагалище без расширения полости матки.

Во время процедуры пациентка должна находиться в состоянии покоя. УЗИ до процедуры имеет решающее значение, так как помогает обнаружить и избежать таких состояний, как воспаление таза, дефекты маточных труб и болезненность вокруг придатков, которые потенциально могут привести к осложнениям, ухудшающим состояние женщины.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Проверка проходимости маточных труб - Др. Елена Березовская
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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