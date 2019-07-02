В результате прорыва, который может привести к недорогому тесту на вирус Эбола, исследователи создали два антитела к смертельному вирусу.
Антитела, которые являются недорогими в производстве, потенциально могут быть использованы в простом тесте на фильтровальной бумаге для обнаружения вируса Эбола и родственного вируса Марбург (если фильтровальная бумага меняет цвет, вирус присутствует).
Корреспондент Рави Дурвасула, доктор медицины, и коллеги сообщают о своих выводах в научном журнале. Доктор Дурвасула является мировым лидером в области глобальных исследований инфекционных заболеваний.
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Вирусы Эбола и Марбург могут вызвать сильное кровотечение и недостаточность, при этом в некоторых вспышках смертность достигает 90 процентов. Заболевания распространяются в результате прямого контакта с биологическими жидкостями зараженного человека, обезьян, горилл, шимпанзе или летучих мышей.
Эбола и Марбург относятся к классу местных вирусов, называемых филовирусами. Существует четыре известных типа вируса Эбола и два известных типа вируса Марбург. Они быстро появляются, часто в отдаленных районах, где инфраструктура общественного здравоохранения практически отсутствует. В период с 2013 по 2016 год в Западной Африке были крупные вспышки Эболы. Не существует эффективной вакцины или препарата для лечения заболеваний.
Ранние симптомы Эболы и Марбурга, такие как лихорадка, головная боль и диарея, имитируют более распространенные заболевания, поэтому существует острая необходимость в быстром диагностическом тесте. Такой тест может помочь в усилиях по ограничению вспышек, путем быстрой изоляции зараженных людей. Но существующие диагностические тесты либо неточны, либо дороги, и для их проведения требуется большая подготовка.
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Антитела могут быть ключом к диагностике вирусов Эбола и Марбург. Антитело представляет собой Y-образный белок, вырабатываемый иммунной системой. Когда вирус или другой патоген проникает в организм, антитела помечают его для разрушения иммунной системой.
Используя технологию, называемую бесклеточный рибосомный дисплей, исследователи создали два синтетических антитела, которые связываются со всеми шестью типами вируса Эбола и Марбург. Исследование включало использование неопасных белков, которые находятся на поверхности вирусов Эбола и Марбург. Поскольку настоящие вирусы не использовались в исследовании, не было никакого риска заражения для исследователей или общественности.
Потребуются дальнейшие исследования для подтверждения потенциала антител для диагностики вирусов Эбола и Марбург, сообщили авторы исследования.
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Фото превью: bigpicture.ru
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