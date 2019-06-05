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Автор Диана Гаврилова

Исследование: у мастеров маникюра повышенный риск развития рака

Здоровье » Здоровье и профилактика

Новое исследование, в котором отслеживались уровни летучих органических соединений (ЛОС) в шести маникюрных салонах Колорадо, является одним из первых, которое выявило серьезные риски для здоровья работников маникюрного салона.

Исследование: у мастеров маникюра повышенный риск развития рака

Формальдегид и бензол губительно влияют на здоровье мастеров маникюра

По данным группы из Университета Колорадо в Боулдере, США, работники маникюрного салона сталкиваются с повышенным риском для здоровья из-за высокого уровня содержания в воздухе загрязняющих веществ, таких как формальдегид и бензол.

Сотрудники сообщают о таких симптомах, как

  • головные боли,
  • проблемы с дыханием
  • и раздражение кожи.

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) установило, что длительное воздействие канцерогенных соединений значительно повышает шансы на развитие раковых заболеваний, таких как лейкемия и лимфома Ходжкина.

Это исследование является одним из первых убедительных доказательств того, что эти условия опасны для работников и что необходимо принять более эффективные меры для их защиты.

Но хотя многие из летучих органических соединений из продуктов для маникюра уже были идентифицированы, ни одно научное исследование не рассматривало долгосрочные последствия для здоровья работников, подвергающихся их воздействию изо дня в день. Какие соединения были в воздухе при каких концентрациях? Как они могут быть удалены из воздуха?

Исследование в шести маникюрных салонах

В 2017 году четверо студентов, работающих с Монтойей, использовали личные связи, чтобы обеспечить безопасный доступ к шести салонам для контрольного теста в течение 18 месяцев. Салоны согласились участвовать на условиях анонимности.

Исследователи установили оборудование для мониторинга известных ЛОС, таких как бензол, толуол, этилбензол и ксилолы вместе с формальдегидом.

Хотя уровни формальдегида были аналогичны уровням, измеренным в других условиях, во всех шести салонах было обнаружено, что концентрации вредного бензола, который увеличивает риски лейкемии, были выше, чем ожидалось.

головная боль
Головная боль

Исследователи попросили сотрудников заполнить вопросники о приеме на работу, правилах безопасности и симптомах здоровья. Они сообщили, что работают в среднем 52,5 часа в неделю, а некоторые из до 80 часов в неделю.

Семьдесят процентов работников сообщили, что испытывают по крайней мере один неблагоприятный симптом, включая

  • головные боли,
  • раздражение кожи
  • и раздражение глаз.

Исследование показало, что для работников в некоторых салонах риск развития рака в течение всей жизни был в 100 раз выше, чем у среднестатистического человека.

Исследователи подчеркнули, что клиенты салона, сталкиваются со значительно меньшим риском. Наблюдаемые уровни загрязнения воздуха вряд ли будут иметь какие-либо негативные последствия для здоровья всех, кроме самых уязвимых, например, беременных или которые имеет серьезную астму. Это действительно зависит от того, сколько времени люди проводят в этой среде. Клиенты находятся небольшую часть времени в салонах по сравнению с работниками.

Опасность очевидна, и главный вопрос заключается в том, как безопасно удалить ЛОС из воздуха, не нарушая при этом салонный бизнес.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Анатолий Михайленко, Злата Григорьевская, Руслан Басанов
Темы колорадо исследование
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