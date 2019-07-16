Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Психотерапия Диета Флебология Профилактика Методы диагностики Первая помощь
Автор Анастасия Дунина

Новая компьютерная игра помогает отказаться от сладкого

Здоровье » Здоровье и профилактика print

В 2018 году Федеральный Исследовательский Центр Питания РФ опубликовал печальные факты: употребление сахара россиянами за этот год превысило норму. При норме в 24 килограмм сахара (усреднённый показатель в год) каждый россиянин съел более 39 килограмм. Но эта проблема не только в России — так в США учёные из Университета Калифорнии (Сан-Франциско) выяснили, что за прошедший год на каждого американца пришлось около 26 килограмм сахара. В разы меньше, чем у нас, но именно там каждый год пытаются найти всевозможные средства для предотвращения последствий такого употребления — диабета. И эти средства затрагивают все уровни, начиная от эпигенетического, где улучшили секрецию инсулина, заканчивая психологическим, куда вошёл гипноз. Но недавно специалисты предложили новый способ по борьбе с диабетом — компьютерные игры.

Читайте также: Пять причин отказаться от употребления сахара

Да, вы не ошиблись — компьютерные игры. На основе всех имеющихся исследований команда из Колледжа Искусств и Наук Университета Дрексел в Филадельфии хотела найти новый подход к тому, чтобы заставить людей избегать продуктов, богатых сахаром.

Тут следует отметить, что и по данным российского центра, и по данным американского университета, главная проблема превышения нормы — частое употребление кондитерских изделий или энергетических продуктов, где очень много сахара. Поэтому бороться решили именно с употреблением данных продуктов.

Только вот выбрали для этого не совсем стандартный метод.

Итак, команда разработала компьютерную игру под названием "Diet DASH" для тренировки мозга, цель которой — научить людей реже тянуться к сладостям и чаще к более питательным, но здоровым продуктам, таким как фрукты и овощи.

В принципе, и до этого существовали когнитивные или тренирующие мозг игры для того, чтобы помочь людям снизить вредные привычки, такие как курение.

Читайте также: "Диабет - болезнь неправильного образа жизни"

Игровой процесс "Diet DASH" довольно прост: игрок должен как можно быстрее перемещаться по супермаркету, отказываясь от вредных для здоровья продуктов, таких как сладости, и вместо этого добавлять полезные продукты в корзину. То есть цель игры — "запрограммировать" мозг человека следовать виртуальной стратегии и в реальных условиях.

"Запрограммирование" происходит за счёт инструмента "наказания-поощрения", когда мозг в случае награды активизирует гормон счастья, улучающий состояние человека. Берёшь больше полезных продуктов, получаешь баллы, идёт выработка гормона. И наоборот, теряешь баллы, мозг начинает испытывать стресс.

Игру уже опробовали на практике: исследователи набрали 106 взрослых участников, которые имели избыточный вес и употребляли сахар в количестве, в два раза превышающем норму.

Прежде чем принять участие в игровом процессе, участники посетили семинары, на которых узнали, почему сахар вреден для здоровья, какие сладкие продукты в целом вредны для здоровья и какие продукты являются наиболее питательными и полезными.

Читайте также: Сладкая жизнь, или Белая смерть

Позже участники играли в "Diet DASH" дома по несколько минут, сначала каждый день в течение 6 недель, затем один раз в неделю в течение 2 недель.

Со временем учёные в обязательную программу добавили ежедневные тренировки, как дополнительный инструмент манипулирования мозгом.

В итоге более половины участников с сильным сладким влечением потеряли 3,1% своего веса за 8 недель, в течение которых они играли в игру. Более того, добровольцы сообщили, что наслаждаются игровым процессом, и указали, что они будут рады продолжить эту тренировку мозга в будущем.

Вдохновившись результатами, учёные уже стали работать над улучшением геймпада игры, а также над разработкой программы с долгосрочной перспективой "запрограммирования" мозга на не употребление сахара.

Читайте также: Как обмануть тягу к сладкому 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы сахар питание компьютерная игра
Обсудить
Актуальная аналитика
Уфология и НЛО
Уже не шутка: ВВС США предупредили желающих штурмовать Зону 51
Здоровье и профилактика
Новая компьютерная игра помогает отказаться от сладкого
Ноябрь
День освобождения Руси от Орды как памятная дата: дискуссия началась
Новости Все >
Силуанов: СССР развалился из-за неправильной финансовой политики
Навальный и К идут в МГД при помощи политтехнологий из 90-х
Журналистов в Якутии задержали за попытку взять интервью у чиновника
Депутаты приняли отставку главы Ленинского района Крыма
Бойцы Росгвардии могут досматривать телефоны не представляясь
Глава СПЧ предложил изменить избирательное законодательство
В Белом доме изучат информацию о сотрудничестве Google с военными КНР
КДК РФС может наказать "Торопедо" за Игнашевича
Россиянам предложат оплачивать вывоз мусора по числу баков﻿
Украинских заключенных могут обследовать независимые врачи
Последние материалы
Бойцы Росгвардии могут досматривать телефоны не представляясь
Глава СПЧ предложил изменить избирательное законодательство
В Белом доме изучат информацию о сотрудничестве Google с военными КНР
Россиянам предложат оплачивать вывоз мусора по числу баков﻿
Украинских заключенных могут обследовать независимые врачи
Участники митинга в Великом Новгороде потребовали отставки губернатора
Специалисты порекомендовали не обмениваться файлами в WhatsApp
Смолов победил Бузову в баттле и отдал 400 тыс на благотворительность
Полиция Испании задержала колумбийца, который прятал кокаин под париком
Жилье в центре Питера скупают украинцы, белорусы и жители Казахстана
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Прибалтика
России не нужны предлагаемые Таллином отношения

Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.

России не нужны предлагаемые Таллином отношения
Сотни тысяч американцев готовы штурмовать военную базу ради пришельцев
США и Канада. Новости и аналитика
Сотни тысяч американцев готовы штурмовать военную базу ради пришельцев
Новости Грузии
Мэр Тбилиси обвинил Путина в искажении истории Грузии и призвал к действию
Новости Украины
Жители Бердянска выгнали из города семью киевского журналиста
Прибалтика
России не нужны предлагаемые Таллином отношения

Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.

России не нужны предлагаемые Таллином отношения
С 2015 года Роспотребнадзор уничтожил 985 тонн санкционной продукции
Экономика
С 2015 года Роспотребнадзор уничтожил 985 тонн санкционной продукции
Новости Санкт-Петербурга
Власти Петербурга требуют справку о том, что Стругацкий был писателем
Новости Украины
Медведчук: независимости Украины мешает внешнее управление США
Православие
Двенадцать апостолов - сияющие камни Церкви

12 июля Русская Православная Церковь праздновала память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А 13 июля - день, отмеченный в православном календаре как Собор святых славных и всехвальных 12 Апостолов Христовых. Мы воздаем почитание двенадцати первым ученикам Христа, среди которых был и и Петр. А вот Павел в число этой дюжины не входил.

Двенадцать апостолов - сияющие камни Церкви
Пьяные бойцы ВСУ избили командира из-за задержек по зарплате
Новости Украины
Пьяные бойцы ВСУ избили командира из-за задержек по зарплате
Партии
Жириновский: по всем случаям хищения средств надо возбуждать дела
Урал
Мэр Тагила вынудил чиновников проехать по городу на инвалидных колясках
Руслан Веснянко В Верховной раде могут появиться партии-новички Руслан Веснянко Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 13 Владимир Губарев Любовь Степушова России не нужны предлагаемые Таллином отношения Любовь Степушова
Комментарии
Бойцы Росгвардии могут досматривать телефоны не представляясь
Журналистов в Якутии задержали за попытку взять интервью у чиновника
России не нужны предлагаемые Таллином отношения
Бойцы Росгвардии могут досматривать телефоны не представляясь
Бойцы Росгвардии могут досматривать телефоны не представляясь
Бойцы Росгвардии могут досматривать телефоны не представляясь
Украинских заключенных могут обследовать независимые врачи
Журналистов в Якутии задержали за попытку взять интервью у чиновника
России не нужны предлагаемые Таллином отношения
Военный эксперт: Stratfor хочет показать Турции, какая "ерунда" С-400
Россияне получат выходной день на "липовую" диспансеризацию
России не нужны предлагаемые Таллином отношения
В администрации Зеленского заявили о соглашении по обмену пленными
России не нужны предлагаемые Таллином отношения
Глава Генштаба ВСУ: РФ готовит вторжение сразу с четырех направлений
России не нужны предлагаемые Таллином отношения
Мэр Тбилиси обвинил Путина в искажении истории Грузии и призвал к действию
России не нужны предлагаемые Таллином отношения
В Кремле оценили идею конфискации имущества у коррупционеров
Вадим Горшенин: Что будет после Путина в 2030 году?
Владелец платиновой карты отказался летать "Аэрофлотом"
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ