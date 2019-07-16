Новая компьютерная игра помогает отказаться от сладкого

В 2018 году Федеральный Исследовательский Центр Питания РФ опубликовал печальные факты: употребление сахара россиянами за этот год превысило норму. При норме в 24 килограмм сахара (усреднённый показатель в год) каждый россиянин съел более 39 килограмм. Но эта проблема не только в России — так в США учёные из Университета Калифорнии (Сан-Франциско) выяснили, что за прошедший год на каждого американца пришлось около 26 килограмм сахара. В разы меньше, чем у нас, но именно там каждый год пытаются найти всевозможные средства для предотвращения последствий такого употребления — диабета. И эти средства затрагивают все уровни, начиная от эпигенетического, где улучшили секрецию инсулина, заканчивая психологическим, куда вошёл гипноз. Но недавно специалисты предложили новый способ по борьбе с диабетом — компьютерные игры.

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Да, вы не ошиблись — компьютерные игры. На основе всех имеющихся исследований команда из Колледжа Искусств и Наук Университета Дрексел в Филадельфии хотела найти новый подход к тому, чтобы заставить людей избегать продуктов, богатых сахаром.

Тут следует отметить, что и по данным российского центра, и по данным американского университета, главная проблема превышения нормы — частое употребление кондитерских изделий или энергетических продуктов, где очень много сахара. Поэтому бороться решили именно с употреблением данных продуктов.

Только вот выбрали для этого не совсем стандартный метод.

Итак, команда разработала компьютерную игру под названием "Diet DASH" для тренировки мозга, цель которой — научить людей реже тянуться к сладостям и чаще к более питательным, но здоровым продуктам, таким как фрукты и овощи.

В принципе, и до этого существовали когнитивные или тренирующие мозг игры для того, чтобы помочь людям снизить вредные привычки, такие как курение.

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Игровой процесс "Diet DASH" довольно прост: игрок должен как можно быстрее перемещаться по супермаркету, отказываясь от вредных для здоровья продуктов, таких как сладости, и вместо этого добавлять полезные продукты в корзину. То есть цель игры — "запрограммировать" мозг человека следовать виртуальной стратегии и в реальных условиях.

"Запрограммирование" происходит за счёт инструмента "наказания-поощрения", когда мозг в случае награды активизирует гормон счастья, улучающий состояние человека. Берёшь больше полезных продуктов, получаешь баллы, идёт выработка гормона. И наоборот, теряешь баллы, мозг начинает испытывать стресс.

Игру уже опробовали на практике: исследователи набрали 106 взрослых участников, которые имели избыточный вес и употребляли сахар в количестве, в два раза превышающем норму.

Прежде чем принять участие в игровом процессе, участники посетили семинары, на которых узнали, почему сахар вреден для здоровья, какие сладкие продукты в целом вредны для здоровья и какие продукты являются наиболее питательными и полезными.

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Позже участники играли в "Diet DASH" дома по несколько минут, сначала каждый день в течение 6 недель, затем один раз в неделю в течение 2 недель.

Со временем учёные в обязательную программу добавили ежедневные тренировки, как дополнительный инструмент манипулирования мозгом.

В итоге более половины участников с сильным сладким влечением потеряли 3,1% своего веса за 8 недель, в течение которых они играли в игру. Более того, добровольцы сообщили, что наслаждаются игровым процессом, и указали, что они будут рады продолжить эту тренировку мозга в будущем.

Вдохновившись результатами, учёные уже стали работать над улучшением геймпада игры, а также над разработкой программы с долгосрочной перспективой "запрограммирования" мозга на не употребление сахара.

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