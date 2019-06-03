Искры из глаз: научное объяснение

Есть расхожее выражение — "искры из глаз посыпались". Их мог наблюдать каждый — достаточно просто надавить на закрытые веки, и мы видим звездочки перед глазами. Их можно увидеть, даже когда глаза открыты. Что это такое, и представляют ли такие искры опасность для зрения?
Для того, чтобы разобраться в этом явлении, стоит вспомнить о строении глаза и механизме зрения. Глаз человека — это сфера, задняя внутренняя часть которой называется сетчаткой. Это область, усеянная палочками и колбочками — светочувствительными рецепторами. Световой поток, проходя сквозь выпуклый хрусталик, как сквозь линзу, фокусируется на сетчатке. Здесь он поглощается палочками и колбочками.
Палочки восприимчивы к свету, а колбочки отвечают за передачу цвета. Энергия фотонов, из которых состоит свет, приводит к возбуждению крошечных органических клеток — митохондрий — в телах палочек и колбочек. Митохондрии также начинают вырабатывать энергию. Эта энергия передается в нервное окончание, подведенное к рецепторам сетчатки, по которому импульс передается в мозг, интерпретирующий сигнал в изображение.
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Таким образом, мы видим, что наше зрение основано на электрических импульсах. Они могут возникать из-за попадания на сетчатку световых лучей, но могут образовываться и внутри глаза. Именно тогда человек видит перед глазами искры и звездочки — это явление называется фосфены.
Фосфены (искры, звездочки в глазах) — это вспышки, которые мы видим не из-за того, что в мозг передаются сигналы, возбужденные попаданием фотонов на рецепторы сетчатки.
Фосфены возникают из-за внутренних факторов — например, когда мы сильно трем глаза, или ударямся глазом. В этом случае рецепторы возбуждаются механически, от сотрясения, и в мозг идет ложная информация от палочек и колбочек.
То же самое происходит, когда стимулируются зрительные центры мозга, или же при сильном ударе головы — получив удар, мы также видим "искры из глаз", которые вызваны механическим сотрясением. У некоторых людей звездочки перед глазами появляются при резкой смене положения тела — это происходит потому, что к голове приливает кровь, заставляя возбуждаться зрительные центры.
Как видите, ничего загадочного или опасного в странных вспышках перед глазами нет. Насторожиться стоит только в том случае, если они возникают слишком часто без видимых причин. Такой "сбой" может быть симптомом заболевания глаз, а в худшем случае — мозга.
Однако в некоторых случаях звездочки перед глазами служат сигналом о наличии серьезного заболевания, которое может привести к серьезным осложнениям. Они могут появиться:
Фото превью: Dosug.md
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