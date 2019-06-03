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Автор Анна Румянцева

Искры из глаз: научное объяснение

Здоровье » Зрение

Есть расхожее выражение — "искры из глаз посыпались". Их мог наблюдать каждый — достаточно просто надавить на закрытые веки, и мы видим звездочки перед глазами. Их можно увидеть, даже когда глаза открыты. Что это такое, и представляют ли такие искры опасность для зрения?


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Как устроено зрение?

Для того, чтобы разобраться в этом явлении, стоит вспомнить о строении глаза и механизме зрения. Глаз человека — это сфера, задняя внутренняя часть которой называется сетчаткой. Это область, усеянная палочками и колбочками — светочувствительными рецепторами. Световой поток, проходя сквозь выпуклый хрусталик, как сквозь линзу, фокусируется на сетчатке. Здесь он поглощается палочками и колбочками.

Палочки восприимчивы к свету, а колбочки отвечают за передачу цвета. Энергия фотонов, из которых состоит свет, приводит к возбуждению крошечных органических клеток — митохондрий — в телах палочек и колбочек. Митохондрии также начинают вырабатывать энергию. Эта энергия передается в нервное окончание, подведенное к рецепторам сетчатки, по которому импульс передается в мозг, интерпретирующий сигнал в изображение.

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Как возникают звездочки перед глазами?

Таким образом, мы видим, что наше зрение основано на электрических импульсах. Они могут возникать из-за попадания на сетчатку световых лучей, но могут образовываться и внутри глаза. Именно тогда человек видит перед глазами искры и звездочки — это явление называется фосфены.

Фосфены (искры, звездочки в глазах) — это вспышки, которые мы видим не из-за того, что в мозг передаются сигналы, возбужденные попаданием фотонов на рецепторы сетчатки.

Фосфены возникают из-за внутренних факторов — например, когда мы сильно трем глаза, или ударямся глазом. В этом случае рецепторы возбуждаются механически, от сотрясения, и в мозг идет ложная информация от палочек и колбочек.

То же самое происходит, когда стимулируются зрительные центры мозга, или же при сильном ударе головы — получив удар, мы также видим "искры из глаз", которые вызваны механическим сотрясением. У некоторых людей звездочки перед глазами появляются при резкой смене положения тела — это происходит потому, что к голове приливает кровь, заставляя возбуждаться зрительные центры.

Как видите, ничего загадочного или опасного в странных вспышках перед глазами нет. Насторожиться стоит только в том случае, если они возникают слишком часто без видимых причин. Такой "сбой" может быть симптомом заболевания глаз, а в худшем случае — мозга.

"Мушки" перед глазами как сигнал о серьезном заболевании

Однако в некоторых случаях звездочки перед глазами служат сигналом о наличии серьезного заболевания, которое может привести к серьезным осложнениям. Они могут появиться:

  • при остеохондрозе шейного отдела позвоночника (зачастую именно он является причиной возникновения симптома). Звездочки появляются из-за возникновения нарушений в кровяном давлении в артериях позвоночника;
  • при остром внутреннем кровотечении, звездочки при этом имеют белый цвет. Этот симптом зачастую первый и единственный;
  • при острой форме отравления, когда вредные вещества начинают атаковать нервную систему организма человека. При этом в первую очередь начинает страдать зрительный нерв. Человек начинает видеть не только мелкие звездочки в глазах, но и раздвоение предметов в глазах;
  • при гипертоническом кризе;
  • при сахарном диабете;
  • при черепно-мозговой травме;
  • при возрастных изменениях;
  • при сосудистых заболеваниях;
  • после травмы глаза;
  • при нарушении обмена веществ;
  • при инфекционных заболеваниях.

Фото превью:  Dosug.md 

Темы наука зрение здоровье искры в глазах
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Зрение
Искры из глаз: научное объяснение
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