В современном мире уровень стресса просто зашкаливает. Нередко у нас не получается справиться с давлением окружающих, и мы поддаёмся злости, глухому раздражению и чувству неудовлетворения как собой, так и другими. Однако такое плохое настроение не всегда лишь просто "плохое настроение"; нередко подобное состояние может свидетельствовать о серьезных проблемах. В том числе и о неврастении.
Возникать неврастения может по разным причинам: н
Казалось бы, здоровье уже восстановилось и стоит забыть обо всех неприятностях, однако почему-то не получается, реакция на событие всё ещё идёт, из-за чего нервная система всё время находится в состоянии возбуждения. Возникает ощущение, будто с организмом что-то не так, страх перед смертью начинает постоянно преследовать, голова словно в тумане. И это только малая часть всего того, что испытывают неврастеники.
Самое неприятное, наверное, это то, что развиваться неврастения может в течение многих лет, по мере "захламления" нервной системы. Постепенно все переживания накапливаются, любой недосып, любая потеря — друга или члена семьи — откладываются, словно в ящик рабочего стола, из-за чего мы начинаем всё больше и больше дёргаться, волноваться, огрызаться, ссориться с людьми, а затем замыкаться в себе. Начинается всё с того, что мы быстрее утомляемся и раздражаемся, достаточно, чтобы кто-то случайно задел нас плечом в очереди в магазине, и вот настроение на нуле, зато желание устраивать массовую резню достигает своего апогея.
По утрам мы просыпаемся такими же уставшими, как ложились спать, ничего делать не хочется. На самом деле, даже на этой стадии можно начать лечение, если, конечно, заметить, что что-то не так.
Симптомы обычно принимаются за испорченный характер или ПМС, плохую погоду… Но постепенно к таким внешним проявлениям добавляются внутренние:
Постепенно добавляются:
Работоспособность ухудшается, из дома хочется постоянно сбежать, но и на работе сидеть очень сложно.
Чтобы вылечится (а сперва поставить диагноз), нужно обратиться к врачу, так как только он может выписать нужные лекарства и составить план дальнейших действий. Стоит записаться и к психологу: он поможет с самоконтролем и подскажет, как действовать в тех или иных ситуациях. И главное, ни в коем случае нельзя бояться рассказывать о своем диагнозе близким! Ведь так можно избежать большого количества стрессовых ситуаций в будущем.
Фото превью: intservis.ru
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