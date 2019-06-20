Природный ответ антибиотикам: продукты, которые помогут справиться с болезнями

Сезон простуд не за горами. Не стоит бежать в аптеку и запасаться лекарствами. Некоторые продукты питания обладают мощным оздоровительным эффектом. И это совсем не миф, а научный факт.

Куркума

Про антибиотики

Изобретение антибиотиков стало величайшим прорывом в медицине. Оно позволило справиться со множеством болезней, от которых прежде люди умирали. Однако люди начали самостоятельно прописывать себе этот препарат и покупать его по поводу и без него. В результате в организме образовались супербактерии, которые очень устойчивы к любому воздействию. Особенно это характерно для жителей мегаполисов, которым совсем некогда болеть. Однако исследования ученых доказывают, что с некоторыми болезнями можно бороться с помощью обычных продуктов питания.

Куркума

Это мощный природный антибиотик. В последнее время куркумин (вещество, выделенное из куркумы) стали активно использовать при изготовлении лекарств. Куркумин излечивает такое смертельное заболевание как метициллин-резистентный стафилококк. С ним не может справиться ни один антибиотик, а куркумин смог.

При лечении сильной простуды или гриппа следует принимать куркуму в составе такой смеси: один лимон вместе с цедрой, порезанный в мелкую кашицу, три столовые ложки меда, три столовые ложки куркумы. Нужно принимать смесь по чайной ложке 4-5 раз в день.

Кроме того, куркуму можно использовать для профилактики. Суточная норма — одна чайная ложечка порошка. Куркума является отличной приправой для плова, супа и различных соусов. Она не имеет ярко выраженного вкуса. Если добавить куркуму в утренний смузи, то вкуса вы даже не почувствуете. Добавить куркуму также можно в теплое молоко вместе с корицей и шафраном.

В чесноке содержится аллицин — самый хорошо изученный природный антибиотик. Он хорошо очищает кровь, защищает кишечник от паразитов. Исследования ученых показывают, что чеснок эффективнее, чем синтетические антибиотики, справляется с некоторыми видами бактерий.

Экстракты чеснока добавляют в различные витаминные комплексы, но гораздо эффективнее принимать его в пищу. А чтобы избежать запаха, чеснок можно употреблять вечером. Хорошей профилактикой простуды в осенний и весенний период является смузи из одного зубчика чеснока, чайной ложки семян кориандра, одного помидора и пучка любой зелени.

Барбарис

Активное вещество барбарин, содержащийся в ягодах, является мощным средством при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа. Барбарин прописывают беременным женщинам в качестве антибиотика для борьбы с хламидиями.

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