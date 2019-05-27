Чем грозит нехватка витамина В12

Принято считать, что только вегетарианцы страдают от нехватки витамина В12 в организме, но ученые уже давно опровергли этот миф. Узнайте, как диагностировать у себя нехватку этого витамина, кто попадает в группу риска и как справиться с дефицитом.

Как распознать дефицит витамина В12

Коварство В12 заключается в том, что витамин накапливается в нашем организме. То есть совсем необязательно употреблять его в пищу каждый день, но нужно стараться соблюдать недельную норму его усвоения. Это, с одной стороны, хорошая новость, но с другой…

Организм достаточно долго может находиться в режиме "ожидания" поступления новой дозы витамина, а мы об этом можем даже не знать. Скрытый дефицит витамина может протекать годами, пока не даст о себе знать. Косвенными симптомами нехватки В12 являются:

быстрая утомляемость,

слабость,

выпадение волос,

повышенная тревожность,

депрессия,

частые простуды.

Но в мире стресса и напряжения такие симптомы легко пропустить. Тогда появляются следующие сигналы:

глаза начинают плохо различать желтый и синий цвета,

появляется одышка,

падают спортивные показатели,

кожа становится очень бледной с земляным оттенком,

ощущаются покалывания в руках и ногах,

воспаляются язык и десны,

повышается температура.

Эти симптомы приходят не все вместе, но их игнорировать не стоит.

Все мы в группе риска

Витамин В12 не синтезируется в нашем организме самостоятельно, его необходимо получать либо с пищей, либо в витаминах, но на регулярной основе.

Восстанавливаем запасы

Как образуется этот витамин? Фактически он является продуктом жизнедеятельности особых бактерий. Его много в:

мясе,

птице,

яйцах,

морепродуктах,

молочных продуктах,

то есть в продуктах животного происхождения.

Витамин B12

Но если вы нечасто употребляете продукты из этого списка или решили вовсе от них отказаться, стоит принимать в пищу продукты, обогащённые этим витамином:

протеиновые коктейли,

растительные виды молока,

хлеб,

сухие завтраки,

какао.

При остром дефиците витамина В12 или в период восстановления после тяжёлой болезни или операции врач может назначить курс витаминных инъекций. Их не стоит бояться. После этого крайне важно следить за тем, чтобы В12 регулярно поступал в организм.

Дневная норма

Если вы едите обогащенные продукты, то читайте информацию на этикетке и соблюдайте суточную потребность в витамине. Если вы едите продукты животного происхождения, то в день нужно съедать что-то из этого списка на выбор:

стакан цельного коровьего молока,

два средних куриных яйца,

сто граммов курицы или говядины,

двести граммов скумбрии.

Фото превью: brjunetka. ru

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.