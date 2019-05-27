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Автор Валентина Свобода

Чем грозит нехватка витамина В12

Здоровье » Здоровье и профилактика

Принято считать, что только вегетарианцы страдают от нехватки витамина В12 в организме, но ученые уже давно опровергли этот миф. Узнайте, как диагностировать у себя нехватку этого витамина, кто попадает в группу риска и как справиться с дефицитом.

Чем грозит нехватка витамина В12

Как распознать дефицит витамина В12

Коварство В12 заключается в том, что витамин накапливается в нашем организме. То есть совсем необязательно употреблять его в пищу каждый день, но нужно стараться соблюдать недельную норму его усвоения. Это, с одной стороны, хорошая новость, но с другой…

Организм достаточно долго может находиться в режиме "ожидания" поступления новой дозы витамина, а мы об этом можем даже не знать. Скрытый дефицит витамина может протекать годами, пока не даст о себе знать. Косвенными симптомами нехватки В12 являются:

  • быстрая утомляемость,
  • слабость,
  • выпадение волос,
  • повышенная тревожность,
  • депрессия,
  • частые простуды.

Но в мире стресса и напряжения такие симптомы легко пропустить. Тогда появляются следующие сигналы:

  • глаза начинают плохо различать желтый и синий цвета,
  • появляется одышка,
  • падают спортивные показатели,
  • кожа становится очень бледной с земляным оттенком,
  • ощущаются покалывания в руках и ногах,
  • воспаляются язык и десны,
  • повышается температура.

Эти симптомы приходят не все вместе, но их игнорировать не стоит.

Все мы в группе риска

Витамин В12 не синтезируется в нашем организме самостоятельно, его необходимо получать либо с пищей, либо в витаминах, но на регулярной основе.

Восстанавливаем запасы

Как образуется этот витамин? Фактически он является продуктом жизнедеятельности особых бактерий. Его много в:

  • мясе,
  • птице,
  • яйцах,
  • морепродуктах,
  • молочных продуктах,

то есть в продуктах животного происхождения.

Витамин B12
Витамин B12

Но если вы нечасто употребляете продукты из этого списка или решили вовсе от них отказаться, стоит принимать в пищу продукты, обогащённые этим витамином:

  • протеиновые коктейли,
  • растительные виды молока,
  • хлеб,
  • сухие завтраки,
  • какао.

При остром дефиците витамина В12 или в период восстановления после тяжёлой болезни или операции врач может назначить курс витаминных инъекций. Их не стоит бояться. После этого крайне важно следить за тем, чтобы В12 регулярно поступал в организм.

Дневная норма

Если вы едите обогащенные продукты, то читайте информацию на этикетке и соблюдайте суточную потребность в витамине. Если вы едите продукты животного происхождения, то в день нужно съедать что-то из этого списка на выбор:

  • стакан цельного коровьего молока,
  • два средних куриных яйца,
  • сто граммов курицы или говядины,
  • двести граммов скумбрии.

Фото превью: brjunetka. ru

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Дефицит витамина В12. Жить здорово! 01.11.2019
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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