Польза бессмертника песчаного для печени и желчного пузыря

Бессмертник песчаный имеет также название "сухоцвет". Это связано с тем, что его цветочные корзинки выглядят сухими, даже когда находятся на пике цветения.

Бессмертник встречается нескольких видов: как дикий, так и декоративный. Одного дикого бессмертника насчитывают около пятисот видов в России. Что касается пользы, то выделяют непосредственно бессмертник песчаный. Произрастает он и в южной части страны, и в Сибири.

Сбор и сушка бессмертника песчаного

Если говорить о сборе и сушке этого растения, то стоит знать: больше всего пользы в соцветиях, которые только начинают распускаться. Соответственно, нужно успеть до того момента, как они распустятся полноценно. Если опоздать,

во-первых, будут потеряны полезные свойства,

во-вторых, цветы рассыплются, когда их будут сушить.

Срывают корзинки вместе с частью стебля, однако так, чтобы это не повредило природе. Для того чтобы высушить растение, используют затемненное помещение, которое проветривается, к примеру, чердак. А также раскладывают на свежем воздухе, в тени.

В жестяных коробочках или плотных бумажных пакетах сушеный бессмертник будет храниться пять лет. Это гораздо более долгий срок, нежели тот, который в среднем предусмотрен для хранения сушеных трав (два года при соблюдении условий.)

Полезные свойства бессмертника песчаного

Что касается полезных свойств этого растения, то в первую очередь они распространяются на печень и желчный пузырь. Удивительный эффект оказывает бессмертник на желчевыводящую систему:

он усиливает выработку желчи;

снимает спазм в сфинктере желчного пузыря и путях, выводящих желчь;

разжижает желчь.

В случае если человек перенес гепатит, бессмертник способен удалить из организма токсичные продукты и улучшить работу клеток печени.

Также бессмертник повышает выработку желудочных соков и ферментов, и при этом замедляет эвакуацию пищи из желудка и кишечника, что является важным уточнением для тех, кто имеет патологии ЖКТ.

Более того, бессмертник песчаный имеет антибактериальные свойства и известен тем, что выводит из организма вредный холестерин. Таким образом можно использовать бессмертник при

атеросклерозе,

диабете,

ожирении.

Сейчас бессмертник песчаный можно найти практически в каждой аптеке. Что касается использования бессмертника в лекарственных средствах, то он содержится во "Фламине".

Фото превью: gidbody.ru