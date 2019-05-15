Вся съеденная еда в нашем организме проходит жесткий отбор на пригодность. Во главе этого жюри — поджелудочная железа. Именно она выделяет ферменты для расщепления пищи и решает, достанутся ли нашему организму все полученные питательные вещества или же они пройдут транзитом. Как задобрить эту капризную даму?
Лакомством для поджелудочной железы является отварная гречка с грецкими орехами и ряженкой.
Любит тыкву в любом виде, так как она помогает вывести излишки соляной кислоты.
Для поджелудочной железы полезна морская капуста, так как она снимает воспаление с органов желудочно-кишечного тракта и насыщает ткани полезными микроэлементами.
Смузи из зелени, брокколи и черники станет подарком для поджелудочной железы. В таком напитке содержится большое количество необходимого для нормального функционирования поджелудочной витаминов группы В, железа и антиоксидантов.
Поджелудочная железа плохо реагирует на:
Все слишком жирное, сладкое и соленое заставляет железу выделять большое количество ферментов. Иногда сил на это у нее не хватает. Тут и начинаются проблемы.
Бесконтрольное употребление вышеперечисленных продуктов может спровоцировать приступ панкреатита. Чтобы "облегчить жизнь" поджелудочной железе, полезно пить отвары шиповника, календулы, ромашки и крапивы. При регулярном употреблении эти напитки снимают воспаление.
В случае если болезней поджелудочной железы не удалось избежать, необходимо пересмотреть свое питание и жить по новым правилам:
Белый сахар стоит заменить натуральными подсластителями, такими как стевия, свежие фрукты, курага, чернослив, изюм, мед. Всю пищу нужно тушить, запекать или варить, от жарки в большом количестве масла стоит отказаться вовсе. Кроме того, необходимо разделять белки и углеводы. Например, на завтрак съешьте овсянку с бананом и орешками, а на следующий прием пищи запланируйте салат из свежих овощей и зелени, отварное яйцо. Все рекомендации соответствуют современным нормам правильного питания. Они не только сохранят ваше здоровье, но и будут способствовать похудению.
Фото превью: Attuale. ru
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