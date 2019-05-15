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Автор Валентина Свобода

С заботой о поджелудочной железе: продукты, которые помогут избежать панкреатита

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Вся съеденная еда в нашем организме проходит жесткий отбор на пригодность. Во главе этого жюри — поджелудочная железа. Именно она выделяет ферменты для расщепления пищи и решает, достанутся ли нашему организму все полученные питательные вещества или же они пройдут транзитом. Как задобрить эту капризную даму?

Рак поджелудочной железы
Рак поджелудочной железы

Диета для поджелудочной железы

Лакомством для поджелудочной железы является отварная гречка с грецкими орехами и ряженкой.

Любит тыкву в любом виде, так как она помогает вывести излишки соляной кислоты.

Для поджелудочной железы полезна морская капуста, так как она снимает воспаление с органов желудочно-кишечного тракта и насыщает ткани полезными микроэлементами.

Смузи из зелени, брокколи и черники станет подарком для поджелудочной железы. В таком напитке содержится большое количество необходимого для нормального функционирования поджелудочной витаминов группы В, железа и антиоксидантов.

Этого поджелудка не любит

Поджелудочная железа плохо реагирует на:

  • ярко окрашенные газированные напитки,
  • маргарин,
  • белый сахар,
  • крепкий кофе,
  • майонез,
  • алкоголь.

Все слишком жирное, сладкое и соленое заставляет железу выделять большое количество ферментов. Иногда сил на это у нее не хватает. Тут и начинаются проблемы.

Бесконтрольное употребление вышеперечисленных продуктов может спровоцировать приступ панкреатита. Чтобы "облегчить жизнь" поджелудочной железе, полезно пить отвары шиповника, календулы, ромашки и крапивы. При регулярном употреблении эти напитки снимают воспаление.

Если поджелудка заболела

В случае если болезней поджелудочной железы не удалось избежать, необходимо пересмотреть свое питание и жить по новым правилам:

  • соблюдать суточную норму калорий,
  • питаться порциями по 200-250 грамм каждые три часа,
  • пить не менее 2,5 литров воды в день,
  • снизить жирность продуктов,
  • отказаться от копченых колбас и консервов,
  • снизить количество соли в рационе,
  • убрать покупные кондитерские изделия.

Белый сахар стоит заменить натуральными подсластителями, такими как стевия, свежие фрукты, курага, чернослив, изюм, мед. Всю пищу нужно тушить, запекать или варить, от жарки в большом количестве масла стоит отказаться вовсе. Кроме того, необходимо разделять белки и углеводы. Например, на завтрак съешьте овсянку с бананом и орешками, а на следующий прием пищи запланируйте салат из свежих овощей и зелени, отварное яйцо. Все рекомендации соответствуют современным нормам правильного питания. Они не только сохранят ваше здоровье, но и будут способствовать похудению.

Фото превью: Attuale. ru

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Эти 11 продуктов Разрушают вашу Поджелудочную Железу
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы щадящая диета правильное питание поджелудочная железа
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