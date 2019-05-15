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Автор Валентина Свобода

Новый суперфуд из глубин моря: зачем все едят жемчуг?

Здоровье » Красота

Кажется, современного человека уже нечем удивить, но ученые продолжают это делать! Появляются все новые и новые суперфуды, которые оказывают мощное действие на наше здоровье. На этот раз гость из морских глубин — жемчуг. Конечно, его не предлагают грызть целиком. Для начала его измельчают в пудру. И вот тогда этот порошок начинает творить чудеса.

Новый суперфуд из глубин моря: зачем все едят жемчуг?

Из уроков истории

Оказывается, жемчужная пудра применялась много столетий назад. Уже тогда люди оценили не только красоту и изящество этого камня, но и познали его лечебные свойства. Первые упоминания о жемчужной пудре были зафиксированы в Древнем Китае за триста лет до нашей эры! В те времена раствор воды с жемчужной пудрой пили для выведения токсинов из организма, при сильных отравлениях и слабости.

Использовали это снадобье и в косметических целях. Если на коже появлялись прыщи, гнойные пятна, различные раздражения, на это место накладывали плотный слой пасты из жемчуга. Знатные красавицы делали укутывания из жемчужной пудры на все тело, чтобы их кожа была белой, шелковистой. Сейчас мы бы сказали, что это хорошая профилактика целлюлита. Была известна жемчужная пудра и в Средневековой Европе. Тогда напиток из нее считался эликсиром жизни.

Чем полезна жемчужная пудра?

Современные ученые согласны с тем, что употребление жемчужной пудры способно положительно влиять на продолжительность жизни. Компоненты жемчуга, попадая в организм с пищей, начинают влиять на ДНК. В результате клетки становятся сильнее, активнее противостоят разрушениям и медленнее стареют.

В ходе исследований ученые пришли к выводу, что перламутр — вещество, которое придает нежный блеск камню, способствует восстановлению и росту в организме человека остеобластов и фибробластов. Эти вещества участвуют в строительстве новых тканей, мышц, органов в нашем теле, формировании коллагена. Перламутр является хорошим помощником стволовых клеток организма, незаменим в период острых воспалительных заболеваний и эффективен для профилактики рака и аутоиммунных заболеваний.

  • А недавние исследования китайских ученых доказали, что регулярное употребление жемчужной пудры улучшает интеллектуальные способности. Группе детей с дефицитом внимания на протяжении трех месяцев давали 1500 мг пудры. 97 процентов исследуемых продемонстрировали улучшение своих показателей IQ.

Жемчужная пудра в косметологии

Благодаря тому, что жемчужная пудра способствует выработке коллагена, ее активно используют барышни, которые хотят замедлить старение кожи и избавиться от морщин. Пудра придает здоровый цвет коже и хорошо справляется с эффектом фотостарения. Наносить ее можно в качестве маски или добавить в свой лосьон.

Как принимать жемчужную пудру

Пудра не имеет ярко выраженного вкуса. Ее легко можно внедрить в свой ежедневный рацион или в рацион семьи так, что этого никто не заметит. Пудру можно добавлять в молоко, соки, смузи и даже мороженое. Считается, что у жемчужного порошка нет противопоказаний, но все-таки стоит постепенно вводить ее в свое питание.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Как и зачем устрицы делают жемчуг?
Редактор: Ольга Алексеева
Темы похудение стволовые клетки правильное питание
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