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Автор Валентина Свобода

Чипсы из гороха, капусты, водорослей и яблок - дань моде или полезный продукт?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Всё популярнее становится заменять классические картофельные и кукурузные чипсы полезными аналогами — чипсами из капусты, гороха или клюквы. Продаются такие лакомства небольшими порциями и цена достаточно высока. Но остаются ли в таких снеках заявленные производителем витамины и макроэлементы? Давайте, разбираться.

Овощи и фрукты
Овощи и фрукты

Фруктово-овощной дефицит

Врачи не раз говорили о пользе для здоровья пяти или даже семи порций овощей в день. Однако, по данным диетологов, 90 процентов людей по-прежнему не добирают эту норму. Кто-то считает, что все необходимое можно получить из синтетических витаминов, но это не совсем так. Витамины из фруктов и овощей усваиваются легче. К тому же овощи — это безграничный источник клетчатки, которая необходима для здорового функционирования всего организма.

Употребление ежедневной нормы клетчатки способствует профилактике рака пищеварительной системы, а особенно кишечника. Именно поэтому диетологи рекомендуют увеличить количество фруктов и овощей в своем рационе всеми возможными способами, и даже овощные чипсы для этой задачи хороши.

Про технологию

Чипсы из овощей и фруктов готовятся в специальном дегидраторе. При такой технологии из плодов выпаривается вода, а вот все белковые соединения, клетчатка, минералы, витамины группы В, витамин А и Е остаются. При приготовлении этих снеков совсем не используется масло. И это ключевое их отличие от хрустящих картофельных собратьев. Но сушка повышает калорийность продукта, поскольку сахара в нем концентрируются. И еще: в процессе сушки под действием температуры разрушается до 90% аскорбиновой кислоты, до 40% никотиновой кислоты (витамин РР), до 90% фолиевой кислоты и тиамина (витамин В1). Но при этом сохраняются ретинол и токоферол (витамины А и Е), витамины В6 и B12 и часть необходимых телу антиоксидантов и минералов.

В магазинах цена на полезные чипсы из овощей и фруктов достаточно высока. Это объясняется, во-первых, натуральностью состава, а, во-вторых, чтобы приготовить 100 грамм полезных снеков требуется порядка 8-10 килограммов свежего продукта.

Вкусный рецепт

Если у вас дома нет дегидратора — не беда, при приготовлении этих чипсов можно использовать самую обычную духовку. Чипсы из овощей и фруктов можно кушать как отдельный перекус, можно употреблять в качестве самостоятельного блюда, если добавить к ним соус песто, хумус или любой другой соус по вкусу.

Сухие чипсы можно добавлять в любые каши или салаты, а особенно вкусно будет, если приправить ими гранолу. Чтобы приготовить пикантное дополнение к домашней граноле, возьмите три килограмма бананов и 400 граммов вишни (можно использовать замороженные ягоды). Нарежьте их кусочками среднего размера и присыпьте кокосовой стружкой, корицей и щепоткой ванилина. Полученную смесь загрузите в духовку и сушите при невысокой температуре. Сколько времени потребуется для этого — все зависит от вашей духовки. Но сушить нужно на невысокой температуре, чтобы выпарилась вся влага из плодов. После остывания пересыпьте готовую смесь в банку и используйте с удовольствием.

Фото превью: Кулинарный журнал "Дом Вкуса"

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы чипсы полезное питание правильное питание
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