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Автор Анастасия Дунина

Грудные проблемы: сухость и раздражение

Здоровье » Акушерство и гинекология » Маммология

Скоро лето, поэтому многие уже сейчас начинают готовиться к нему, приводя свою физическую форму в норму. Кто-то идёт в фитнес-центр, кто-то идёт на пробежку в парк, но так или иначе, все эти люди могут в будущем столкнуться с некоторыми физическими проблемами. Среди них, пожалуй, одной из незначительных проблем является натирание и сухость определённых участков кожи груди — ареолов и сосков.

Грудные проблемы: сухость и раздражение

Несмотря на то, что эти проблемы и вправду могут быть незначительными, а также на то, что эта тема довольно "пикантная", сухость этой части организма может быть последствием и более серьёзных проблем со здоровьем. А потому следует узнать, чем чреваты неприятные ощущения вокруг этого "пикантного" участка тела.

В наше время, да и в принципе всегда, вокруг упомянутых частей тела всегда вилась эротическая тема, и это при том, что в науке сосок — просто внешняя часть молочных желез, когда ареолы — пигментированный участок кожи вокруг него. В науке нет эротики.

Так или иначе, проблемы, связанные с этими частями тела, что у женщин, что у мужчин, могут быть довольны серьёзными. И в этой статье мы поговорим о таком "простом" симптоме, как сухость.

Сухость сосков и ареолов — от натирания

Самая простая причина сухости ареолов и сосков — натирание. Особенно во время физических упражнений. В некоторых случаях натирание может даже приводить к кровоточащим трещинам. Поэтому, во-первых, следует заниматься спортом (или другой активностью) в удобной одежде, а также, во-вторых, смазывать "проблемные" участки кожи кремом до и после занятий.

Вторая причина сухости — Candida albicans

Причиной сухостью может стать грибок Candida albicans. Это тот самый диплоидный грибок, который вызывает молочницу (кандидоз). Следует помнить, что данный грибок поражает не только половые органы, но и

  • ротовую полость,
  • желудочно-кишечный тракт,
  • ногти
  • и кожу.

Поэтому и ареолы не является исключением.

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Молочница, как одна из причин сухости

Молочница сосков встречается чаще у женщин, чем мужчин. "Поспособствовать" этому могут:

  • недавно употреблённые антибиотики,
  • грудное вскармливание,
  • а также и сами трещины на ареолах.

Но чаще всё же грибковое поражение сосков появляется во время лактации, что опасно не только для женщины, но и для её ребёнка.

Обычно подобная молочница является симптомом "общей" молочницы. Но бывает и так, что новорождённый ребёнок заполучил грибок в роддоме, и уже дома через трещины Candida albicans попадает на грудь матери.

Для профилактики кандидоза стоит позаботиться о своей одежде и уходе за грудью: грибок процветает в тёплой и влажной среде, поэтому соски должны быть сухими и прохладными, чему, кстати, поспособствует частая смена рубашек и бюстгальтеров.

Также симптомами молочницы сосков могут быть

  • зуд,
  • боль,
  • сыпь,
  • жжение, которое часто следует за грудным вскармливанием.

Контактный дерматит — четвертая причина сухости

Сухость может появиться и из-за контактного дерматита, обобщённого названия раздражительной реакции кожи на что-то. Общие причины контактного дерматита включают в себя

  • парфюмерию,
  • мази,
  • мыло,
  • моющие средства и синтетические материалы в одежде,

в принципе, что угодно, что может вызвать аллергическую реакцию.

Пятая причина сухости ареолов и сосков — экзема

Ещё одной причиной сухости может быть экзема, воспалительное заболевание кожи. Экзему могут вызвать многие вещи, как и в случае с дерматитом — следует также запомнить, что экзему причисляют к атопическому дерматиту. Чаще всего экзема сосков появляется у беременных женщин — до 75% случаев дерматита приходится до третьего триместра.

Другие причины сухости

Гормональные колебания во время менструального цикла также могут повлиять на грудь, и у некоторых людей гормоны могут вызвать болезненность, сухость и зуд ареол. Это связано с естественными изменениями уровня эстрогена и прогестерона в организме.

Связанная с гормонами сухость или зуд сосков не является поводом для беспокойства и, вероятно, исчезнет во время следующих фаз менструального цикла.

Более серьёзными и опасными причинами сухости ареол и сосков могут быть

  • болезнь Педжета молочной железы
  • и рак молочной железы.

Болезнь Педжета молочной железы является редким заболеванием, связанным с онкологией. Этот вид рака концентрируется только на соске и развивается из эпителиальных железистых клеток. Чаще всего он встречается у женщин, хотя и у мужчин в возрасте старше 60 лет диагноз "болезнь Педжета молочной железы" также ставится.

Этот вид рака на первый взгляд очень похож на экзему: вначале те же зуд и сыпь. Потом уже могут развиться

  • язвы,
  • корочки,
  • чешуйки
  • и гнойные выделения.

Бывали и жуткие, но, благо, крайне редкие случаи, когда сосок отходил от груди.

Лечится этот рак

  • химиотерапией,
  • гормонами,

а также

  • хирургией, частичным или полным удалением груди.

Как видите, сухость ареола и сосков может быть вызвана и столь страшными болезнями. Но будем надеяться, что в большинстве случаях этот дискомфорт будет вызван всего лишь натиранием, от которого можно избавиться с помощью кремов, мазей и повязок. Но если сухость не проходит уже длительное время — следует немедленно идти к специалисту.

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Сухость сосков, трещины сосков, воспаление! Что делать?
Куратор: Елена Андреева
Темы кандидоз молочница маммология гинекология женская грудь сухость сосков женское здоровье заболевание груди
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