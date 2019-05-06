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Автор Александра Балан-Сенчук

Полезные свойства тыквенного масла

Здоровье » Ваше здоровье

Масло тыквенных семечек — это масло, извлеченное из семян тыквы. Оранжево-красное масло продается в качестве растительного аналога сливочному маслу и в качестве полноценной пищевой добавки. Исследования показывают, что тыквенное масло может предотвращать выпадение волос, облегчать симптомы менопаузы, улучшать здоровье простаты и сердца, а также лечить гиперактивный мочевой пузырь. Сегодня мы подробно расскажем о полезных свойствах этого поистине потрясающего продукта.

Тыква
Тыквенные семечки

Снижает уровень холестерина

Масло семян тыквы содержит фитостерины, которые структурно похожи на холестерин в организме. Согласно данным Кливлендской клиники, фитостеролы конкурируют с холестерином за всасывание в пищеварительной системе, что может блокировать всасывание холестерина и снижать его уровень в организме.

Облегчает симптомы менопаузы

Пилотное исследование, проведенное на 35 женщинах в период менопаузы, показало, что у тех, кто принимал масло семян тыквы отмечалось повышение уровня холестерина ЛПВП, снижение диастолического артериального давления и уменьшение симптомов менопаузы, таких как

  • приливы,
  • головные боли
  • и боли в суставах.

Обеспечивает здоровье мочевыводящих путей

Исследования связывают масло семян тыквы с улучшением здоровья предстательной железы и избавлением от гиперактивного мочевого пузыря. Участники исследования, которое было опубликовано в журнале традиционной и комплементарной медицины, потребляли тыквенное масло в виде экстракта в течение 12 недель и к моменту окончания эксперимента они отметили существенное облегчение симптомов гиперактивного мочевого пузыря.

Является профилактикой сердечных заболеваний

Исследование, опубликованное в журнале "Лекарственные продукты питания", показало, что масло из семян тыквы может снизить кровяное давление и обеспечить другие преимущества для предотвращения сердечных заболеваний.

База данных Терапевтического исследовательского центра натуральной медицины сообщает, что масло семян тыквы, вероятно, безопасно при оральном и надлежащем употреблении. Тем не менее женщинам, которые беременны или кормят грудью, рекомендуется избегать употребления продукта в количествах, превышающих те, которые содержатся в продуктах питания, поскольку нет достаточных доказательств, подтверждающих его безопасность.

Дозировка тыквенного масла

Типичная порция тыквенного масла — 2 чайные ложки, в которых содержится 80 калорий и 9 граммов жира. Большая часть жира в масле семян тыквы — это полиненасыщенные жиры, в частности, омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Исследования показали, что эти незаменимые жирные кислоты могут помочь снизить уровень холестерина ЛПНП (плохой) и предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Фото привью: i2. wp. com

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы холестерин
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