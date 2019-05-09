Фисташки являются членами семейства кешью и имеют очень приятный вкус. Как правило, фисташковые деревья растут в пустынных районах. Большая часть мирового производства находится в Турции, Иране, Афганистане, Италии, Сирии и США.
Эти орехи не только невероятно вкусны, но и чрезвычайно полезны. Сегодня мы познакомим вас с потрясающими свойствами, которыми богаты фисташки.
В фисташках содержится достаточно большое количество железа, которое обеспечивает необходимый уровень энергии, помогая создавать здоровые эритроциты, которые транспортируют кислород по всему организму. Без достаточного количества кислорода человек плохо выглядит и быстрее устает. Более того, из-за высокого содержания железа фисташки являются отличной профилактикой анемии.
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Холестерин необходим для ряда функций организма, но слишком большое его количество липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярное потребление орехов помогает снизить общий уровень холестерина ЛПНП. Это означает снижение факторов риска, связанных с сердечными заболеваниями.
Научно доказано, что фисташковые орехи сохраняют стенки артерий здоровыми и крепкими. В сочетании с их активностью, снижающей уровень холестерина, это делает фисташки здоровой пищей для сердца, которая может помочь предотвратить серьезную проблему в дальнейшей жизни.
Фисташки также содержат большое количество аминокислоты L-аргинин. Согласно новаторским исследованиям, проведённым в Индии, эта частица превращается в оксид азота в организме, что, в свою очередь, делает гибкими и здоровыми артерии и вены. В исследовании отмечалось, что после трех месяцев регулярного употребления фисташек, артериальный кровоток улучшился, и жесткость уменьшилась.
Всего полстакана фисташек содержит около 25% процентов суточной нормы белка для взрослой женщины и около 20% суточной нормы белка для взрослого мужчины. Белок выполняет ряд важных процессов в организме, в том числе:
В 30 граммах орехов содержится почти 40% суточной нормы витамина B6. Этот витамин положительно влияет на устранение признаков депрессии и эффективно борется с тревожностью и стрессом.
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Фото привью: i2.wp.com
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