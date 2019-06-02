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Автор Екатерина Журавлева

Чем может помочь организму сушёная гвоздика?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Чаще всего мы используем гвоздику в процессе приготовления еды и вряд ли предполагаем, что привычная пряность так полезна. Существует информация о том, что в Британии гвоздика имеет свое место в травяной фармакопее, также присутствует в составе антипаразитарных БАДов, и в принципе обладает множеством полезных свойств.

сушеная гвоздика
сушеная гвоздика

Состав гвоздики

Издавна нераскрывшиеся бутоны гвоздики гвоздичного дерева Сизигиум используются в народной медицине. Состав гвоздики богат необходимыми и полезными веществами, в нем присутствует огромное количество:

  • витаминов,
  • минералов,
  • эфирное масло,
  • клетчатка,
  • кислоты и т. д.

На что способна гвоздика

Гвоздика способна оказывать бактерицидное, обезболивающее, глистогонное, противогрибковое антиканцерогенное свойства, также помогать при спазмах и метеоризме. Гвоздика способна

  • подавить размножение туберкулезной палочки,
  • "напугать" стафилококк и дифтерийную палочку, 
  • выступить средством  и для профилактики гриппа.

Издавна гвоздика имеет свое место в медицине разных стран. В России же сегодня гвоздика — один из компонентов противопаразитарной БАД.

Где применяется гвоздика

При гастрите и пониженном аппетите употребление гвоздики полезно по той причине, что она провоцирует выработку пищеварительных соков. Однако при повышенной кислотности и язве желудка гвоздику нельзя применять ни в коем случае!

Раньше гвоздика использовалась для создания обезболивающих и дезинфицирующих средств в стоматологии. Гвоздика способна помочь в случае зубной боли, положительно действовать на состояние десен. Более того, вместо жвачки лучше отдать предпочтение гвоздике, ведь она уничтожает вредные бактерии, соответственно, избавляет от специфического и неприятного запаха изо рта.

Уникальное свойство этого растения заключается в противоречивом воздействии: она может одновременно и тонизировать, и расслаблять. К примеру, снимая спазм мускулатуры ЖКТ, гвоздика тем не менее поднимает артериальное давление. Все дело лишь в дозировке.

Как выбрать хорошую гвоздику

Чтобы выбрать хорошую гвоздику, стоит знать: если бутон очень сухой, это свидетельствует о том, что эфирные масла отсутствуют. Хороший бутон должен всплывать в воде вертикально, ножкой вниз, либо опускаться под воду, на дно сосуда. В случае, если бутон лег на поверхность и пребывает в горизонтальном положении, это свидетельствует о том, что эфирных масел нет в таком бутоне. Соответственно, бутоны гвоздики, которые не содержат в себе эфирное масло, никак не могут подойти для медицинских целей.

Фото превью: internet2u.ru

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Начните есть по два бутона гвоздики в день и увидите, что произойдет с вашим телом
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы профилактика сушеная гвоздика народная медицина
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