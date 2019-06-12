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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Полезные добавки к чаю

Здоровье » Здоровье и профилактика

Чай издавна считался напитком молодости и долголетия. Его свойств, благотворно влияющих на человеческий организм, не перечесть.

Полезные добавки к чаю

Чай — это источник витаминов и различных нутриентов, а также полезных химических элементов. Напиток любим многими за свои вкусовые качества и аромат, он оказывает успокаивающее и расслабляющее воздействие на нервную систему. И любой чай можно сделать еще полезнее, если воспользоваться некоторыми натуральными добавками, обладающими целебными свойствами.

Какие вкусы добавить к чаю?

Облепиха

Ягоды этого растения содержат в себе витамины практически любой группы, а также железо и марганец, которые, будучи важными микроэлементами, очень нужны нашему организму. Облепиху часто используют в качестве чайной добавки, она придает напитку неповторимый, насыщенный вкус. Особенно полезно потреблять облепиховый чай людям

  • с заболеваниями ЖКТ,
  • а также слабой иммунной системой.

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Лимон

Пожалуй, самой популярной добавкой к чаю является лимон. Но его пользу нельзя оставить проигнорированной, ведь витамин С, содержащийся в нем отлично помогает справиться с различными

  • инфекционными
  • и вирусными

заболеваниями.

Из-за этого даже существует рекомендация съедать лимон при подозрении на заболевание. Лимон в самостоятельном потреблении, конечно, намного полезнее, поэтому хотя бы дольку нужно съедать после чаепития, без сахара и других подсластителей.

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Цитрусовые корочки

Возможно, кто-то сталкивался с практикой своих мам и бабушек засушивать корочки

  • апельсинов,
  • лимонов
  • и прочих цитрусовых.

Дело в том, что корка тоже имеет в своем составе уйму полезных веществ. В свежем виде аппетита она, может быть, не вызывает, но в засушенном ведет себя совершенно иначе. Добавляя корочки цитрусовых в чай, вы получите ароматный и вкусный напиток.

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Тимьян

Другое название травы — чабрец. Наряду с лимоном он широко используется в качестве добавки к чаю. Весьма хорошо он помогает при лечении

  • бронхита,
  • гриппа,
  • простуды,
  • самых разных болезней дыхательных путей.

Также существует мнение, что тимьян помогает справляться с

  • унынием
  • и депрессией.

Анис

Спектр действия анисовых плодов очень широк. Они помогают при заболеваниях

  • пищеварительной,
  • дыхательной,
  • мочевыделительной

систем, а также укрепляют

  • иммунитет.

Черничные ягоды

Ягоды черники можно использовать не только в свежем, но и в сушеном виде. Они по-прежнему сохраняют все свои полезные свойства. Черника

  • снимает усталость глаз,
  • способствует укреплению иммунитета,
  • выводит из организма токсины
  • и очищает его от различных вредных веществ.

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Календула

Данное растение широко применяется в народной и традиционной медицине. Особо хорошо известны ее противовоспалительные и антибактериальные свойства. Кроме того, календула является хорошим помощником в борьбе с заболеваниями

  • сердечно-сосудистой
  • и пищеварительной

систем.

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Добавки к чаю | Полезные добавки к чаю
Куратор: Елена Андреева
Темы чай добавки здоровье лечение травами народная медицина
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