Чай издавна считался напитком молодости и долголетия. Его свойств, благотворно влияющих на человеческий организм, не перечесть.
Чай — это источник витаминов и различных нутриентов, а также полезных химических элементов. Напиток любим многими за свои вкусовые качества и аромат, он оказывает успокаивающее и расслабляющее воздействие на нервную систему. И любой чай можно сделать еще полезнее, если воспользоваться некоторыми натуральными добавками, обладающими целебными свойствами.
Ягоды этого растения содержат в себе витамины практически любой группы, а также железо и марганец, которые, будучи важными микроэлементами, очень нужны нашему организму. Облепиху часто используют в качестве чайной добавки, она придает напитку неповторимый, насыщенный вкус. Особенно полезно потреблять облепиховый чай людям
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Пожалуй, самой популярной добавкой к чаю является лимон. Но его пользу нельзя оставить проигнорированной, ведь витамин С, содержащийся в нем отлично помогает справиться с различными
заболеваниями.
Из-за этого даже существует рекомендация съедать лимон при подозрении на заболевание. Лимон в самостоятельном потреблении, конечно, намного полезнее, поэтому хотя бы дольку нужно съедать после чаепития, без сахара и других подсластителей.
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Возможно, кто-то сталкивался с практикой своих мам и бабушек засушивать корочки
Дело в том, что корка тоже имеет в своем составе уйму полезных веществ. В свежем виде аппетита она, может быть, не вызывает, но в засушенном ведет себя совершенно иначе. Добавляя корочки цитрусовых в чай, вы получите ароматный и вкусный напиток.
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Другое название травы — чабрец. Наряду с лимоном он широко используется в качестве добавки к чаю. Весьма хорошо он помогает при лечении
Также существует мнение, что тимьян помогает справляться с
Спектр действия анисовых плодов очень широк. Они помогают при заболеваниях
систем, а также укрепляют
Ягоды черники можно использовать не только в свежем, но и в сушеном виде. Они по-прежнему сохраняют все свои полезные свойства. Черника
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Данное растение широко применяется в народной и традиционной медицине. Особо хорошо известны ее противовоспалительные и антибактериальные свойства. Кроме того, календула является хорошим помощником в борьбе с заболеваниями
систем.
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