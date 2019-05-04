EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Журавлева

Полезные свойства тысячелистника

Здоровье » Здоровье и профилактика

Тысячелистник обыкновенный (лат. Achillea millefolium) — это трава, которая многим из нас знакома именно из сказок и легенд, и полезные свойства которой известны издавна.

Полезные свойства тысячелистника

Тысячелистник цветет все лето, почти до морозов. Стебли достигают в высоту от пятидесяти до восьмидесяти сантиметров. Растет тысячелистник как на полях и лугах, так и у леса. Найти это растение можно в

  • европейской части России,
  • Сибири,
  • на Кавказе;

также распространено

  • в Европе,

реже встречается

  • в Азии.

Польза сосредоточена как в самой траве, так и в соцветиях. Если говорить о заготовке тысячелистника, то лучше заняться этим в

  • июне,
  • июле
  • и августе.

Как собирать тысячелистник?

Собирать растение нужно следующим образом: верхушки с соцветиями срезаются на расстоянии пятнадцати сантиметров от верхушки. Если стоит цель заготовить исключительно цветки, то срезать необходимо на четыре сантиметра от верхушки. Такой способ сбора необходим для того, чтобы не терять пользу и в то же время не вредить природе. Сушится тысячелистник в проветриваемом помещении, а хранится сушеная трава, как и многие другие сушеные растения, два года.

Химический состав тысячелистника

Химический состав тысячелистника показывает нам, что в этой траве содержится

  • эфирное масло,
  • флавоноиды,
  • алкалоид ахиллеин,
  • витамины,
  • каротин,
  • аминокислоты,
  • органические кислоты,
  • минералы и т. д.

Полезные свойства тысячелистника

Таким образом, тысячелистник способствует выведению желчи в двенадцатиперстную кишку, снимает боль, вызванную спазмом в кишечнике, благотворно влияет на ЖКТ:

  • улучшает пищеварение,
  • избавляет от вздутия и воспаления.

При панкреатите рекомендуется употреблять зверобой вместе с тысячелистником. Также это растение активирует секрецию желудочного сока, что важно для тех людей, которые имеют пониженную кислотность желудка и сталкиваются с воспалениями.

Тысячелистник способен остановить кровотечение одинаково хорошо как при местном применении, так и при применении в виде сборов. Не вызывает образования тромбов. Соответственно, не имеет противопоказаний

  • для тех, кто имеет густую кровь,

при

  • тромбофлебите,
  • инсульте,
  • инфаркте.

Известно также противоаллергическое и противовоспалительное свойство тысячелистника. Более того, он способен оказывать успокаивающий эффект на нервную систему.

Стоит знать, что данное растение ядовито, и в случае передозировки способно вызвать галлюцинации.

Те полезные свойства, которыми обладает тысячелистник, позволяют использовать растение в следующих случаях:

  • кровотечения,
  • заболевания ЖКТ,
  • гепатит,
  • язва желудка и двенадцатиперстной кишки,
  • атеросклероз,
  • ожоги,
  • раны,
  • экземы,
  • угревая сыпь,
  • диатез,
  • воспаления ротовой полости, горла.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Тысячелистник: - какие болезни лечит,польза и возможный вред тысячелистника
Куратор: Елена Андреева
Темы гепатит инсульт здоровье лекарства панкреатит аминокислоты атеросклероз тысячелистник народная медицина лекарственные травы
Новости
Евро-2020: Англия отомстила Хорватии за поражение на ЧМ-2018
В Ленобласти перевернулся автобус с 45 туристами
Байден намерен обсудить поведение России на встрече с Путиным
"Он умер на несколько минут": врачи рассказали о спасении Эриксена
Англичане освистали хорватских футболистов за отказ преклонить колено
Глава "Коммунистов России" заявил, что сборную напоили перед матчем с Бельгией
Александр Петров отреагировал на поражение сборной России
На въезде в Ивановскую область выставили посты ДПС из-за коронавируса
Страны G7 подарят развивающимся государствам 2,3 млрд доз вакцин от COVID-19
Польское телевидение анонсировало сборную Украины с флагом России
Последние материалы
Правда о лунатиках: во сне и наяву
Полезные свойства тысячелистника
Народные средства при проблемах с желудком
Как избавиться от зубной боли народными средствами
Массаж от депрессии
Польза семян льна и льняного масла
Что такое ботулизм?
Полезные добавки к чаю
Волосы: какие лечебные травы использовать?
Популярные мифы о молочных продуктах
Популярное
Мир. Новости мира
Ливийским президентом может снова стать Каддафи

Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи "присматривается к президентскому креслу" через десять лет после того, как его отец был свергнут и убит.

Ливийским президентом может снова стать Каддафи
Спонсор Nexta разоблачён. Или назначен?
Мир. Новости мира
Спонсор Nexta разоблачён. Или назначен?
Политика. Новости и аналитика
Лидеры G7 подготовили совместное заявление по России
Здоровье
Проценко: коронавирус мутировал -проверенные методы лечения не работают
Любовь Степушова "Америка вернулась", но вакансии дирижёра в Европе нет Любовь Степушова Василий Амирджанов Медведев уверен в высоких оценках "Единой России" Василий Амирджанов Усам Оздемиров Успехи России заставляют "партнёров" биться в истерике Усам Оздемиров
Новости футбола
На Украине поражение сборной России отметили бесплатными такси и пивом
Новости футбола
Англичане освистали хорватских футболистов за отказ преклонить колено
Глава "Коммунистов России" заявил, что сборную напоили перед матчем с Бельгией
Новости футбола
Глава "Коммунистов России" заявил, что сборную напоили перед матчем с Бельгией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников