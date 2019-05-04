Тысячелистник обыкновенный (лат. Achillea millefolium) — это трава, которая многим из нас знакома именно из сказок и легенд, и полезные свойства которой известны издавна.
Тысячелистник цветет все лето, почти до морозов. Стебли достигают в высоту от пятидесяти до восьмидесяти сантиметров. Растет тысячелистник как на полях и лугах, так и у леса. Найти это растение можно в
также распространено
реже встречается
Польза сосредоточена как в самой траве, так и в соцветиях. Если говорить о заготовке тысячелистника, то лучше заняться этим в
Собирать растение нужно следующим образом: верхушки с соцветиями срезаются на расстоянии пятнадцати сантиметров от верхушки. Если стоит цель заготовить исключительно цветки, то срезать необходимо на четыре сантиметра от верхушки. Такой способ сбора необходим для того, чтобы не терять пользу и в то же время не вредить природе. Сушится тысячелистник в проветриваемом помещении, а хранится сушеная трава, как и многие другие сушеные растения, два года.
Химический состав тысячелистника показывает нам, что в этой траве содержится
Таким образом, тысячелистник способствует выведению желчи в двенадцатиперстную кишку, снимает боль, вызванную спазмом в кишечнике, благотворно влияет на ЖКТ:
При панкреатите рекомендуется употреблять зверобой вместе с тысячелистником. Также это растение активирует секрецию желудочного сока, что важно для тех людей, которые имеют пониженную кислотность желудка и сталкиваются с воспалениями.
Тысячелистник способен остановить кровотечение одинаково хорошо как при местном применении, так и при применении в виде сборов. Не вызывает образования тромбов. Соответственно, не имеет противопоказаний
при
Известно также противоаллергическое и противовоспалительное свойство тысячелистника. Более того, он способен оказывать успокаивающий эффект на нервную систему.
Стоит знать, что данное растение ядовито, и в случае передозировки способно вызвать галлюцинации.
Те полезные свойства, которыми обладает тысячелистник, позволяют использовать растение в следующих случаях:
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